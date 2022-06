8 min

Kreisoberliga: Limburg 07 ist Meister, WPD abgestiegen

In der Fußball-Kreisoberliga sind am vorletzten Spieltag die beiden bisher noch ausstehenden Entscheidungen gefallen. Der VfR 07 Limburg sicherte sich mit einem klaren Auswärtssieg die Meisterschaft. Als vierter Absteiger muss die SG Winkels/Probbach/Dillhausen in die A-Liga.

Von Manuel Kapp