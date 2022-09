Kreisoberliga: Meuser & Co. beeindrucken weiter

Florian Klaner (l.) von der SG Niedershausen/Obershausen wird von Angelo Silva vom SV Mengerskirchen verfolgt. Im Hintergrund beobachtet Jan Zwitkowics die Situation. Foto: Carsten Dorth

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Mengerskirchen auch die hohe Auswärtshürde SG Niedershausen/Obershausen ohne Probleme übersprungen. Für den Spitzenreiter war es der sechste Sieg im sechsten Saisonspiel. Überragend war der vierfache Torschütze Jonathan Meuser. Drei Punkte gab es auch für den TuS Dietkirchen II, den SC Offheim, die SG Nord, den FCA Niederbrechen und den TuS Frickhofen.

TuS Dietkirchen II - SG Oberlahn 8:0 (4:0): In einem einseitigen Spiel führte Dietkirchen bereits nach wenigen Sekunden durch Nicola Meloni mit 1:0 (1.). Das 2:0 und 3:0 durch Niklas Schmitt bereitete Elias Datum jeweils stark vor (31. und 39.). Eine feine Einzelleistung schloss Mario Dietrich mit dem 4:0 ab (42.). Die einzige gute Torchance für Oberlahn vergab Marco Cromm kurz vor der Pause. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber klar am Drücker. Folgerichtig bauten Nicola Meloni (52.), Paul Fuchs (60. und 82.) sowie Nico Voss (80.) den Vorsprung problemlos aus. Mario Dietrich hatte noch bei einem Lattentreffer Pech. Die Gäste wurden nur noch einmal durch Loris Ketter gefährlich. "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für uns, da wir in allen Belangen überlegen gewesen sind", freute sich TuS-Berichterstatterin Christiane Schmidt-Franz.

Dietkirchen II: Bouillon, Zimmer, Stutzer, Datum, Voss, Meloni, Vicente-Breser, Lengwenus, N. Schmitt, Dietrich, Franz. (Zabel, P. Schmitt, Fuchs, Scherer).

Oberlahn: Zimmermann, L. Cromm, Klapper, Dombach, M. Ketter, Loris Ketter, M. Cromm, Giese, Kopp, Laurin Ketter, C. Hardt. (Steckenmesser, Heimann, T. Hardt, Schäl).

Schiedsrichter: Dominik Loskamp (Germania Weilbach) - Zuschauer: 90 - Tore: 1:0 Nicola Meloni (1.), 2:0 Niklas Schmitt (31.), 3:0 Niklas Schmitt (39.), 4:0 Mario Dietrich (42.), 5:0 Nicola Meloni (52.), 6:0 Paul Fuchs (60.), 7:0 Nico Voss (80., Foulelfmeter), 8:0 Paul Fuchs (82.).

SC Offheim - SG Kirberg/Ohren 4:0 (3:0): Offheim gelang ein Auftakt nach Maß, denn bereits mit der ersten Offensivaktion fiel der Führungstreffer, den Daniel Klaus mit einem sehenswerten Schlenzer markierte (2.). Kirberg/Ohren war zwar auch recht gut im Spiel, ohne dabei jedoch echte Torgefahr auszustrahlen. Stattdessen bauten die Gastgeber den Vorsprung weiter aus. Die beiden Treffer von Mariusz Komorek (25.) und Leonardo Weiss (35.) fielen nach gut getimten Flanken. Als Tom Reichwein kurz nach der Pause das 4:0 nachlegte, war die Partie entschieden (47.). Den Ehrentreffer für die Gäste verhinderte der starke einheimische Keeper Vincent Supf. "Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg für uns", bilanzierte SC-Berichterstatter Oliver Schneider.

Offheim: Supf, Müller, Hoferichter, Gerner, Müller, Breidenbach, Schwertel, Klaus, Weiss, Reichwein, Komorek. (Hashemi, Ibel, Iscenko, Terpini).

Kirberg/Ohren: Gärtner, Zohner, Paulus, Stephan, Enderich, Pollak, Butzbach, Baumann, Scheu, Petak, Hummer. (Dylong, N. Schrot, J. Schrot).

Schiedsrichter: Lukas Polanski (TSG Biskirchen) - Zuschauer: 85 - Tore: 1:0 Daniel Klaus (2.), 2:0 Mariusz Komorek (25.), 3:0 Leonardo Weiss (35.), 4:0 Tom Reichwein (47.).

SG Nord - SV Elz 5:1 (2:0): Nord bestimmte von Beginn an das Geschehen. Einen langen Ball von Markus Stähler auf Tobias Schuth ließ dieser passieren, so dass Julian Haake freistehend einnetzte (16.). Kurz vor der Pause erhöhte Tobias Schuth nach einer Kombination über Marvin Rademacher und Philipp Fröhlich auf 2:0 (45.). Kurz nach dem Seitenwechsel sprang eine flache Hereingabe dem einheimischen Keeper Martin Funk unglücklich an das Knie, so dass Younes Zouaoui zur Stelle war und verkürzte (53.). Nord war jedoch nicht geschockt und suchte sein Heil weiterhin in der Offensive. Folgerichtig bauten Tobias Schuth (55. und 73.) sowie Julian Haake (60.) den Vorsprung weiter aus. "Ein ungefährdeter Sieg für uns gegen einen vor allem in der Offensive harmlosen Gegner", meinte SG-Berichterstatter Thomas Rosenbaum, der Schiedsrichter Michael Dutschmann, der kurzfristig einsprang, eine starke Spielleitung attestierte.

Nord: Funk, Stähler, Hen, Rademacher, Fröhlich, Jung, Prohaska, Schuth, Traudt, Orschel, Haake. (Schlimm, Gencer, Schneider).

Elz: Schepukat, Häckel, Reichwein, Campana, Neis, Schenk, Günes, Frackowiak, Bay, Zouaoui, Kocakaya. (Tural, Schmitt, Wolf).

Schiedsrichter: Michael Dutschmann (Solms) - Zuschauer: 120 - Tore: 1:0 Julian Haake (16.), 2:0 Tobias Schuth (45.), 2:1 Younes Zouaoui (53.), 3:1 Tobias Schuth (55.), 4:1 Julian Haake (60.), 5:1 Tobias Schuth (73.).

SG Niedershausen/Obershausen - SV Mengerskirchen 1:6 (0:1): Die Gastgeber, neben den langfristigen Ausfällen auch wieder durch einige kurzfristige Absagen gebeutelt, mussten sich bereits früh auf ihren Keeper Yannick Müller verlassen, der eine gute Möglichkeit von Chiraphon Kaubrügge vereitelte. Danach fand Niedershausen/Obershausen eine gute Grundordnung und machte es dem Favoriten schwer, zu aussichtsreichen Abschlüssen zu kommen. So hielt zumindest eine gute halbe Stunde lang die Null. Kurz danach erzielte Maximilian Henkes am langen Pfosten das 0:1, nachdem eine Spielsituation an der Aus-Linie eigentlich schon so gut wie geklärt war und anschließend die Hereingabe in den Strafraum durch die Gäste folgte (32.). Bis zur Pause hätte Mengerskirchen die Führung weiter ausbauen können. Dies holten die Westerwälder dann nach dem Seitenwechsel nach, denn Jonathan Meuser bestrafte die schläfrigen Kontrahenten mit einem Hattrick innerhalb von nur sechs Minuten (48., 52. und 54.). In der Folge legten Jonathan Meuser mit seinem vierten Treffer in diesem Spiel (78.) und Bernhard Müller (82.) zwei weitere Buden nach. Nico Kaiser erzielte kurz vor Spielende noch den Ehrentreffer für die Gastgeber (84.). "Desaströse zehn Minuten nach der Pause mit drei Gegentreffern haben für den letztlich mehr als verdienten Sieg für den Tabellenführer gesorgt", sagte SG-Berichterstatter Nico Zimmermann.

Niedershausen/Obershausen: Y. Müller, Gröger, Kissel, Zwitkowics, Bruns, T. Müller, Kretschmann, Weis, Kaiser, Klaner, Schaffarz. (Zimmermann, Frühwirth, Frank, Yildirim).

Mengerskirchen: Strauch, Schätzle, Fröhlich, C. Silva, Meuser, Müller, Schreiner, R. Silva, A. Silva, Zenbil, Kaubrügge. (Schermuly, Henkes, Hölzer, M. Silva).

Schiedsrichter: Marvin Giebeler (Oberzeuzheim) - Zuschauer: 70 - Tore: 0:1 Maximilian Henkes (32.), 0:2 Jonathan Meuser (48.), 0:3 Jonathan Meuser (52.), 0:4 Jonathan Meuser (54.), 0:5 Jonathan Meuser (78.), 0:6 Bernhard Müller (82.), 1:6 Nico Kaiser (84.).

RSV Würges - FCA Niederbrechen 2:4 (2:2): Im ersten Spielabschnitt begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Bereits früh ging Niederbrechen in Führung, als Pascal Litzinger per Handelfmeter traf (6.). Die Antwort von Würges ließ aber nicht lange auf sich warten, denn Gordon Häder (15.) und Ilias Abarkan (17.) drehten die Partie mit einem Doppelschlag. Kurz vor der Pause gelang erneut Pascal Litzinger der Ausgleich (44.). Im zweiten Durchgang kam von den Gastgebern zu wenig nach vorne, so dass es vor dem gegnerischen Gehäuse nur selten gefährlich wurde. Etwas mehr Zug zum Tor hatten die Gäste, die in der Schlussphase zwei Fehler der Gegner im Aufbauspiel eiskalt ausnutzten. Nutznießer war zweimal Nick Steiner (78. und 81.). "Leider kommen wir als Gruppenliga-Absteiger nicht wirklich in die Gänge und bleiben sieglos", zeigte sich RSV-Berichterstatter Ingo Rum enttäuscht.

Würges: Kröller, Abarkan, Häder, Pedraza, Nukovic, Lmadaghri, Biskic, Din, Schäfer, Harmouch, Akcakaya. (Klippel, Can, Gering, Granja).

Niederbrechen: Kasteleiner, Mestapha, Chan, Breser, Steiner, Frei, Litzinger, Schmidt, J. Schneider, Königstein, Ratschker. (Eisenbach, T. Schneider, Schmid, Stillger).

Schiedsrichter: Michele Abbondanza (SC Kohlheck) - Zuschauer: 110 - Tore: 0:1 Pascal Litzinger (6., Handelfmeter), 1:1 Gordon Haeder (15.), 2:1 Ilias Abarkan (17.), 2:2 Pascal Litzinger (44.), 2:3 Nick Steiner (78.), 2:4 Nick Steiner (81.).

TSG Oberbrechen - TuS Frickhofen 3:4 (3:1): Oberbrechen legte los wie die Feuerwehr. Nach mehreren vergebenen Torchancen gelang Steve Hönscher der Führungstreffer (18.). Der selbe Akteur ließ kurz darauf das 2:0 folgen (20.). Beide Treffer bereitete Vincent Metternich stark vor. Nun kam Frickhofen besser in die Begegnung und durch einen Schuss von Abdullah Tekdas zum Anschlusstreffer (27.). Kurz vor der Pause erhöhte wiederum Steve Hönscher auf 3:1 (36.). Nach dem Seitenwechsel wog die Partie hin und her, so dass es auf beiden Seiten einige Torgelegenheiten gab. Während Oberbrechen kein Treffer mehr gelang, sah dies bei Frickhofen ganz anders aus, denn Leon Hanis (50.), Dennis Orentsis (76.) sowie Philipp Röder (79.) drehten die Partie zu Gunsten ihrer Mannschaft. "So endete ein umkämpftes Spiel, in dem ein Unentschieden sicher der passendere Ausgang gewesen wäre, mit einem glücklichen Sieger aus Frickhofen", sagte TSG-Berichterstatter Sascha Lanzel.

Oberbrechen: Wagner, Gebhardt, Blecker, Schraut, Rudloff, Heldt, Kremer, Sentürk, Hönscher, Schmitt, Metternich. (Brössel, Schmidt, Schmitt).

Frickhofen: Ertogrul, da Silva, Orentsis, Hanis, Jragazpanian, Röder, Erol, Gehdt, Gross, Korkmaz, Tekdas. (Landeis, Imeri, Heblik, Brand, Schwarz).

Schiedsrichter: Muamer Kuric (TuRa Niederhöchstadt) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Steve Hönscher (18.), 2:0 Steve Hönscher (20.), 2:1 Abdullah Tekdas (27.), 3:1 Steve Hönscher (36.), 3:2 Leon Hanis (50.), 3:3 Dennis Orentsis (76.), 3:4 Philipp Röder (79.).