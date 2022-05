Kreisoberliga: Rivalen haben es selbst in der Hand

DER VORSCHAUBLICK AUF A- BIS C-LIGA

A-Liga: Im Titelkampf steht mit dem Duell SG Nord – SG Heringen/Mensfelden das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Ein Remis wäre das optimale Ergebnis für die einen Punkt bessere FSG Dauborn/Neesbach, die es aber gegen Seriensieger FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen nicht einfach hat. Im Tabellenkeller sollte die SG Weilmünster/Laubuseschbach gegen den VfL Eschhofen (alle So., 15.30 Uhr) dringend punkten. – Außerdem: SG Selters II – FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach (beide 13 Uhr), RSV Weyer II – SG Villmar/Arfurt/Aumenau (14 Uhr), TuS Lindenholzhausen – SV Erbach (15.30 Uhr).



B-Liga, Gruppe 1: Durch das Spielverbot gegen den FC Zaza Weilburg hat der OSV Limburg die nächsten Punkte kampflos im Sack. Verfolger SG Niedertiefenbach/Dehrn (gegen RSV Würges II) sollte seine Chance wahren. Die Abstiegsfrage ist bereits geklärt, denn es wird nach den Rückzügen kein Team mehr auf dem sportlichen Weg erwischen. – Außerdem: TuS Löhnberg – TuS Obertiefenbach, SV Wolfenhausen – SV Wilsenroth, TuS Linter – FSV Würges, WGB Weilburg – SC Dombach, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim – SC Ennerich, SV Bad Camberg – FSG Runkel (alle So., 15.30 Uhr).



B-Liga, Gruppe 2: Nach dem 0:3 unter der Woche von Waldbrunn III bei Niederbrechen II wechselt die Tabellenführung, wenn der VfR 07 Limburg II bei der SG Kirberg/Ohren II gewinnt. Im Gegensatz zur Gruppe 2 wird es hier noch einen sportlichen Absteiger geben. Die schlechtesten Karten hat die am Sonntag spielfreie SG Niedershausen/Obershausen II. – Außerdem: SG Kirberg/Ohren II – VfR 07 Limburg II, TuS Waldernbach II – SG Oberlahn II, SG Weinbachtal II – TSG Oberbrechen II, FSG Dauborn/Neesbach II – SG Taunus II, SG Nord II – SG Heringen/Mensfelden II (alle So., 13 Uhr).



C-Liga, Gruppe 1: Diese Liga spielt nach dem Titel des FC Rojkurd nur noch für die Statistik. – Außerdem: TuS Lindenholzhausen II – SV Erbach II, SG Niedertiefenbach/Dehrn II – FSG Wirbelau/Schupbach/Heeckholzhausen II, SG Weilmünster/Laubuseschbach II – VfL Eschhofen II, TuS Drommershausen II – TuS Obertiefenbach II (alle So., 13 Uhr).



C-Liga, Gruppe 2: Die SG Hirschhausen/Bermbach kann den pausierenden TuS Staffel mit einem Sieg gegen die SG Winkels/Probbach/Dillhausen II wieder auf Platz eins ablösen. – Außerdem: SC Offheim II – Werschauer SV, TuS Dietkirchen III – TuS Frickhofen II (beide So., 13 Uhr), TSV Steeden – SV Mengerskirchen II (beide So., 15.30 Uhr). (bk)