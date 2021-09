Kreisoberliga: SG Oberlahn krönt irre Aufholjagd

Weg damit: Bevor die Oberlahn-Meute mit (v.r.) Christian Hardt, Christian Kopp und Daniel Heimann ihm zu nahe kommt, schlägt der Merenberger das Spielgerät hoch und weit. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat der VfR 07 Limburg die Tabellenspitze durch einen knappen Derbysieg gegen den SC Offheim verteidigt. Im Lokalduell legte die SG Oberlahn eine verrückte Aufholjagd hin und drehte gegen die SG Merenberg ein 1:3-Rückstand in der Nachspielzeit in einen 4:3-Sieg. Erfolge feierten außerdem TSG Oberbrechen, FC Waldbrunn II, SG Taunus und SG Winkels/Probbach/Dillhausen.

SG Oberlahn - SG Merenberg 4:3 (1:2): Merenberg war bis Mitte der zweiten Halbzeit die spielbestimmende Mannschaft, während Oberlahn bis dahin nie richtig in die Partie fand. So ging die 3:1-Führung für die Gäste durch einen frühen Doppelschlag von Maximilian Hoffmann (1.) und Stefan Simon (5.) sowie einen weiteren Treffer von Tim Eigenbrodt (64.) in Ordnung. Für die Gastgeber hatte Leon Cromm zwischenzeitlich verkürzt (39.). In den letzten 20 Minuten wurde die Partie hektischer. Oberlahn stemmte sich gegen die drohende Niederlage und setzte auf volle Offensive. Mit dem 2:3 durch einen von Loris Ketter verwandelten Foulelfmeter wuchs bei der Heimelf der Glaube, die Partie noch drehen zu können (83.). Und dies gelang dann auch: Zunächst erzielte Leon Cromm den Ausgleich (90.), dann markierte Mike Menges, der an der Technikakademie in Weilburg studiert und auf Zweitspielrecht sein Debüt für die SG Oberlahn - er spielt bei der KSG Brandau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau - gab, tief in der Nachspielzeit den Siegtreffer (95.). "Am Ende ein etwas glücklicher Sieg für uns, da Merenberg in einer Partie, in der es zehn gelbe Karten gab, lange Zeit überlegen war", meinte Fabio Sinick, Berichterstatter der SG Oberlahn.

Oberlahn: Zimmermann, Dombach, Klapper, Keller, Giese, L. Cromm, M. Cromm, Heimann, Kopp, Abel, Hardt. (Ketter, Karger, Umlauf, Menges).

Merenberg: Jusmann, Fiedler, Elenschleger, Dannewitz, Simon, Meuser, A. Schmidt, T. Schmidt, Pinocy, Eigenbrodt, Hoffmann. (Dienstbach, Budecker, Schermuly, Engelmann, Röth).

Schiedsrichter: Felix Schwarz (Limburg) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Maximilian Hoffmann (1., Foulelfmeter), 0:2 Stefan Simon (5.), 1:2 Leon Cromm (39.), 1:3 Tim Eigenbrodt (64.), 2:3 Loris Ketter (83., Foulelfmeter), 3:3 Leon Cromm (90.), 4:3 Mike Menges (95.).

SV Elz - FCA Niederbrechen 1:3 (0:3): Es entwickelte sich ein schnelles Spiel mit leichtem Übergewicht auf Elzer Seite, doch einen Konter schloss Jeremias Schneider mit einem Schlenzer zur Führung für Niederbrechen ab (20.). Per Abstauber nach einem Lattentreffer ließ Pascal Litzinger das 0:2 folgen (33.). Kurz vor der Pause baute Jeremias Schneider den Vorsprung nach einem Eckball aus (45.). Nach der Pause versuchte Elz zwar einiges, doch es gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Luis Englisch nach feinem Zuspiel von Mustafa Günes (70.).

Elz: Schmitt, Ekin, Häckel, Neis, Dragusha, Englisch, Günes, Balmert, Campana, Born, Jeuck. (Schlag, Kunz, Habtemariam).

Niederbrechen: Niggemann, Chan, Huber, Roth, Born, S. Königstein, Schermuly, Litzinger. J. Schneider, M. Königstein, Schröder. (Ratschker, T. Schneider, Frei, Schwarz).

Schiedsrichter: Jannik Horz (TSG Niederzeuzheim) - Zuschauer: 85 - Tore: 0:1 Jeremias Schneider (20.), 0:2 Pascal Litzinger (33.), 0:3 Jeremias Schneider (45.), 1:3 Luis Englisch (70.).

SG Ahlbach/Oberweyer - TuS Frickhofen 2:2 (1:0): Die Gastgeber boten den favorisierten Gästen von Beginn an ordentlich Paroli und gingen kurz vor der Pause durch Jan Schierloh in Führung (38.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Frickhofen den Druck und spielte zielstrebiger nach vorne. So drehte Tom Brand die Partie mit einem Doppelschlag (68. und 75.). Ahlbach/Oberweyer gab sich aber nicht auf, kämpfte weiter und belohnte sich mit dem Ausgleich, den Jan Schierloh erzielte, für seine couragierte Vorstellung (83.).

Ahlbach/Oberweyer: Weis, Schmidt, Seitner, Tekdas, Diehl, Altuntas, Schierloh, Zouaoui, Klingebiel, Reitz, Gabb. (Müller, Pötz, Knopp, Qehaja).

Frickhofen: Ertogrul, Arazay, Altuntas, Brand, Hanis, Cakal, Schwarz, Röder, Gross, Rhein, Kaya. (Dietz, Jragazpanian, Gehdt, Gültekin, Fober).

Schiedsrichter: Jakob Kufert (TSV Heringen) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Jan Schierloh (38.), 1:1 Tom Brand (68.), 1:2 Tom Brand (75.), 2:2 Jan Schierloh (83.).

VfR 07 Limburg - SC Offheim 3:2 (1:2): Obwohl mit Simon Neugebauer und Johannes Behlau zwei Leistungsträger verletzt fehlten, begann Limburg stark und ging durch eine feine Einzelleistung von Soltan Qurbani in Führung (10.). Offheim war gut im Spiel, sehr präsent in den Zweikämpfen und schaffte es, durch aggressives Anlaufen das Limburger Aufbauspieler massiv zu stören. So gelang Ibrahim Aoulad mit einem präzisen Schuss der Ausgleich (17.). Kurz vor der Pause brachte Mario Erbach die Gäste in Führung (37.). Nach dem Seitenwechsel rannten die Gastgeber unentwegt an, so dass sich die Kontrahenten oft nur mit Fouls zu helfen wussten. Niclas Janke traf per Freistoß zum Ausgleich (57.). Limburg blieb am Drücker und belohnte sich mit dem Siegtreffer, den Markus Neugebauer erzielte (82.). "Ein hochverdienter Erfolg für uns vor allem dank einer Willensleistung in der zweiten Hälfte", sagte VfR-Berichterstatter Sascha Noth.

Limburg: Jung, Koochi, Lumoneka, Catovic, M. Neugebauer, Nemirowitsch, Malicha, Tesfai, Janke, Qurbani, Gering. (Ben Youssef, Qurbanzadah, Melidis).

Offheim: Ibel, Groß, R. Müller, Breidenbach, Schwertel, Erbach, Aoulad, Roth, L. Müller, Klaus, Komorek. (Bünning, Iscenko, Jung, Terpini, Frink, Schücker).

Schiedsrichter: Simeon Ehresmann (TuS Waldernbach) - Zuschauer: 50 - Tore: 1:0 Soltan Qurbani (10.), 1:1 Ibrahim Aoulad (17.), 1:2 Mario Erbach (37.), 2:2 Niclas Janke (57.), 3:2 Markus Neugebauer (82.).

SG Weinbachtal - SG Kirberg/Ohren 0:4 (0:2): Die Partie begann unglücklich für Weinbachtal, denn nach gut einer Viertelstunde unterlief Sebastian Ketter ein Eigentor zum 0:1 (16.). Kurz vor der Pause baute Noah Schrot den Vorsprung aus (41.). Unglücklich aus Sicht der Gastgeber ging es nach dem Seitenwechsel weiter, denn nach einem Eigentor von Robin May zum 0:3 war die Partie entschieden (56.). In der Schlussphase legte David Seibel für Kirberg/Ohren noch einen weiteren Treffer nach (80.). Weinbachtal versuchte über die gesamten 90 Minuten zwar einiges und zeigte eine engagierte und couragierte Leistung, blieb in seinen Aktionen aber glücklos. Die beste Möglichkeit hatte Kevin Hunnenmörder, der mit seinem Schuss die Torlatte anvisierte.

Weinbachtal: Höhnel, Ketter, Caspari, Weide, Fonzo, Staudt, May, Zuber, Can, Heil, Schmidt. (Hunnenmörder, Hainz, Stahl).

Kirberg/Ohren: Grossmann, Stephan, Paulus, D. Butzbach, Enderich, Hummer, Pollak, R. Butzbach, Seibel, Scheu, Schrot. (Subasi, Riedel, Hofmann).

Schiedsrichter: Sascha Wagenbach (TuS Kubach) - Zuschauer: 40 - Tore: 0:1 Sebastian Ketter (16., Eigentor), 0:2 Noah Schrot (41.), 0:3 Robin May (56., Eigentor), 0:4 David Seibel (80.).

FC Waldbrunn II - SV Mengerskirchen 2:1 (2:1): Schon nach vier Minuten ging der FC Waldbrunn mit 1:0 in Führung, als Lucas Tomas eine Vorlage von Jan Dickopf verwandelte. Fünf Minuten später erlief Marius Mühl einen langen Ball aus der Abwehr, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und schoss das 2:0. Mengerskirchen zeigte in den folgenden Minuten zwar technisch gepflegten Fußball im Mittelfeld, entwickelte aber keine Torgefahr. In der 40. Minute gelang Ricardo Silva dann aber aus abseitsverdächtiger Position der Anschluss. Nach der Pause erspielte sich der FC Waldbrunn Großchancen im Minutentakt. Immer wieder war es der sonst stark spielende Marius Mühl, der seine Möglichkeiten nicht verwertete. Erst in der 87. Minute kam Mengerskirchen zu seiner ersten Chance in der zweiten Halbzeit, aber Yannik Schäfer klärte für den bereits geschlagenen Joel Quast auf der Linie. "Neben Yannik Schäfer überragte in einer geschlossen starken Mannschaft noch Jannik Horn beim verdienten Heimsieg. Ein großer Wermutstropfen ist für uns die schwere Verletzung von Maurice Mendel", bedauerte FC-Berichterstatter Georg Dietl.

Waldbrunn II: Quast, Hölzer, Horn, Born, Traudt, Reitz, Mühl, Dickopf, Tomas, Guckelsberger, Schäfer. (Weber, Mendel, Rösler).

Mengerskirchen: Schermuly, Fröhlich, C. Silva, Schreiner, Hölzer, R. Silva, M. Silva, Kühmichel, Zenbil, Capli, Kaubrügge. (Klebach, Schätzle, Drmaku, Fritsch).

Schiedsrichter: Jan Schubert (TuS Lindenholzhausen) - Zuschauer: 120 - Tore: 1:0 Lukas Tomas (4.), 2:0 Marius Mühl (11.), 2:1 (40.).

SG Taunus - TuS Dietkirchen II 2:1 (2:0): Es war in der ersten Halbzeit ein mit viel Tempo und Engagement geführtes Spiel beider Mannschaften. In der 17. Minute lief Alexander Hilt nach einer Balleroberung im Mittelfeld Richtung Strafraum, legte quer zu Marcel Jung, der zum 1:0 vollendete. Nun war die Heimelf am Drücker. Folgerichtig fiel noch vor der Pause das 2:0. Erneut war Torjäger Jung zur Stelle. Nach Wiederanpfiff störte Dietkirchen II früh. Die SG Taunus hielt dem Druck bis zur 60. Minute stand, ehe ein Eigentor zum Anschluss herhalten musste. Die Reservisten schafften es aber erst in den Schlussminuten noch einmal, Chancen gegen die vielbeinige Abwehr zu kreieren. "Unsere Mannschaft gelang es aber, den aufgrund einer guten Abwehrleistung nicht unverdienten Sieg, über die Zeit zu bringen", freute sich SG-Pressewart Stefan Gattinger.

Taunus: Kaiser, Reichwein, Böhme, Gautsch, Misia, Taadou, Laux, Süssmann, Hilt, Meuth, Baumann. (Lipinski, Peters, Jung, Albrant).

Dietkirchen II: Gotthardt, da Silva, Stutzer, Zimmer, Schäfer, Lengwenus, Zuckrigl, Kraftschik, Meuser, Gross, Graf. (Vicente-Breser, Zabel, Bernhardt).

Schiedsrichter: Jonas Hautzel (TuS Wirbelau) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Marcel Jung (17.), 2:0 Marcel Jung (45.), 2:1 Robin Gautsch (60., Eigentor).

TSG Oberbrechen - TuS Waldernbach 4:1 (2:0): Oberbrechen zeigte sich von der ersten Saisonniederlage gut erholt, brauchte gegen defensiv gut stehende Waldernbacher aber eine lange Anlaufzeit, um den Abwehrriegel zu knacken. Dies gelang dann aber kurz vor der Pause gleich mit einem Doppelschlag durch Jan Metternich (40.) per Außenristschuss in das obere rechte Eck und Jonas Kremer (45.), der einen Querpass von Oskar Heldt verwertete. Den schnellen Anschluss der Westerwälder durch Willi Scharf (51.), der einen Freistoß sehenswert über die Mauer hinweg in den Winkel zwirbelte, beantwortete Steve Hönscher (59.) nach Pressschlag mit Dmitri Wagner mit dem 3:1. Waldernbach schaffte es in der Folge nicht mehr, das TSG-Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen und fing sich am Ende noch das 1:4 durch Simon Leimpek (82.) nach Vorlage von Mohammed Al Mohammad.

Oberbrechen: Münkel, Schneider, Blecker, Brössel, Rudloff, Wagner, J. Kremer, Heldt, Hönscher, Metternich, al Mohammad. (Eckert, K. Kremer, Schranz, Leimpek).

Waldernbach: Beck, Berger, Halle, Scharf, Jukovic, Dempewolf, Wagner, Frink, Seitz, Heep, Vorländer. (Krutsch, Kimmerle, Granja).

Schiedsrichter: Noah Bursky (VfR Niedertiefenbach) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Jan Metternich (40,), 2:0 Jonas Kremer (45.), 2:1 Willi Scharf (51.), 3:1 Steve Hönscher (59.), 4:1 Simon Leimpek (82.).

SV Thalheim - SG Winkels/Probbach/Dillhausen 2:4 (1:2): Thalheim begann engagiert und belohnte sich durch Dennis Melbaum mit der Führung (23.). Auch in der Folge blieb die Heimelf am Drücker, fing sich aber kurz vor der Pause durch einen Doppelschlag von Marcel Volk (42.) und Felix Bendel (44.) das 1:2. Winkels/Probbach/

Dillhausen kam durch die Führung gestärkt aus der Kabine und erhöhte durch Willi März (66.) auf 1:3. Thalheim ließ aber nicht locker und schaffte durch Jonas Hannappel (68.) den schnellen Anschluss. Auf das 2:4 von Tim Unterieser (80.) per Foulelfmeter hatten die Hausherren aber keine Antwort mehr. Auf Grund der besseren Chancenverwertung geht der Sieg der Kombinierten in Ordnung.

Thalheim: S. Melbaum, Scholz, Röser, Kunz, Schmidt, Konstantinidis, Haake, D. Melbaum, J. Hannappel, Eisinger, Frackowiak. (M. Hannappel, Broda, Schürg).

Winkels/Probbach/Dillhausen: Mann, Jung, Schäfer, Bendel, Volk, Fritz, Klein, März, Stückrath, Scherer, Heinrichs. (Unterieser, Weier, Eckert).

Schiedsrichter: Luca Kloft (SV Elz) - Zuschauer: 60 - Tore: 1:0 Dennis Melbaum (23.), 1:1 Marcel Volk (42.), 1:2 Felix Bendel (44.), 1:3 Willi März (66.), 2:3 Jonas Hannappel (68.), 2:4 Tim Unterieser (80., Foulelfmeter).

1. VfR 07 Limburg 10 36:12 24

2. TSG Oberbrechen 9 31:11 22

3. TuS Frickhofen 9 25:11 22

4. SG Kirberg/Ohren 10 24:12 22

5. SC Offheim 9 28:10 19

6. TuS Dietkirchen II 9 28:16 18

7. FC Waldbrunn II 9 22:18 18

8. SV Elz 10 26:18 17

9. SV Mengerskirchen 9 25:15 16

10. FCA Niederbrechen 10 24:20 15

11. SG Winkels/Prob./Di. 9 18:25 13

12. SG Oberlahn 10 14:24 11

13. SG Ahlbach/Ob. 10 21:23 10

14. SG Taunus 9 13:19 10

15. TuS Waldernbach 9 21:30 9

16. SG Niedersh./Obersh. 9 14:26 6

17. SG Weinbachtal 10 14:50 6

18. SV Thalheim 9 12:35 3

19. SG Merenberg 9 8:29 -3