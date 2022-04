Kreisoberliga: Tabellenführung wechselt dank Last-Minute-Treffer

Wie am Samstag beim SV Darmstadt 98 vor dessen Zweitliga-Partie gegen Holstein Kiel (3:1) waren am Sonntag auch in Mengerskirchen etliche Freiwillige im Einsatz, die den Kunstrasenplatz von den Schneemassen befreiten. So konnte das Kreisoberliga-Spiel gegen die SG Merenberg stattfinden - mit positivem Ausgang für den heimischen SV, der die Partie mit 6:0 gewann. Foto: Roger Rupprecht