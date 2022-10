Kreisoberliga: Waldernbachs starker Schlussspurt

Waldemar Berger (r.) vom TuS Waldernbach hat auf der Außenbahn den Ball bekommen und versucht, die Kugel gefährlich in den gegnerischen Strafraum zu bringen. Gabriel Kissel von der SG Niedershausen/Obershausen kann dies aber verhindern. Foto: Manuel Kapp

LIMBURG-WEILBURG - In der Fußball-Kreisoberliga hat der TuS Waldernbach dank eines starken Schlussspurts mit vier Treffern innerhalb von nur 16 Minuten noch bei der SG Niedershausen/Obershausen gewonnen. Seine Stärke stellte wieder einmal der SV Mengerskirchen unter Beweis, denn der Ligaprimus feierte beim SV Elz einen Kantersieg. Einen knappen Heimerfolg gab es für den SC Offheim gegen den FCA Niederbrechen. Der RSV Würges feierte gegen den FC Waldbrunn II den vierten Sieg in Folge. Mit einem Unentschieden trennten sich die SG Kirberg/Ohren und die SG Taunus.

RSV Würges - FC Waldbrunn II 1:0 (0:0): Die Partie nahm sofort an Fahrt auf, denn beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. So ergaben sich einige gute Möglichkeiten mit einem Chancenplus für Würges. Ein Treffer fiel bis zur Pause aber nicht. Nach dem Seitenwechsel hatte Waldbrunn mehr Abschlussaktionen. Dem Team gelang aber kein Treffer. Das Tor des Tages fiel in der Nachspielzeit auf der Gegenseite: Gordon Häder brachte die Kugel per Freistoßflanke in den Strafraum und Ilias Abarkan verwertete den keineswegs leicht zu nehmenden Ball als Kombination aus Seitfall- und Rückzieher (92.). Kurz darauf reklamierte Waldbrunn noch einen Foulelfmeter an Nico Hölzer, Schiedsrichter Erol Yilmaz ließ aber weiterlaufen. "Ein dreckiger Sieg für uns, aber genau solche Partien am Ende erfolgreich zu bestreiten, zeigt, dass man auf die eigene Willensstärke vertrauen und Erfolge erzwingen kann", sagte RSV-Berichterstatter Ingo Rum.

Würges: Kröller, Abarkan, Häder, Aoulad, Pedraza, Nukovic, Biskic, Klippel, Din, Schäfer, Can. (Brands, Gering, Granja).

Waldbrunn II: Meister, Gjinj, Schäfer, Hölzer, Reitz, Henrich, Bouillon, Watai, Zinndorf, Mendel, Rösler. (Brenda, Gröschen, Metternich).

Starke Körpertäuschung: Cihan Yilmaz (l.) vom TuS Waldernbach hat Louis Weis von der SG Niedershausen/Obershausen stehen lassen. Foto: Manuel Kapp

Schiedsrichter: Erol Yilmaz (Oberursel) - Zuschauer: 65 - Tor: 1:0 Ilias Abarkan (92.).

SG Kirberg/Ohren - SG Taunus 3:3 (1:2): Taunus dominierte die Anfangsphase und ging bereits früh durch José Ferreira, der einen Eckball direkt verwandelte, in Führung (3.). Auch das 0:2 resultierte aus einem Eckball, der zu kurz abgewehrt wurde und den Erkan Demirtas aus dem Gewühl in die Maschen jagte (18.). Kirberg/Ohren steckte nicht auf und verkürzte durch einen Freistoß von David Seibel (39.). Kurz vor der Pause verpasste Noah Schrot mit einem Kopfball an die Torlatte den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber das Kommando. Als sich Jens Scheib gekonnt durchsetzte und flach in die Mitte passte, gelang Noah Schrot der Ausgleich (64.). Das Blatt schien sich endgültig zu wenden, als Lukas Reusch über die rechte Außenbahn durchmarschierte und David Seibel dessen Flanke per Kopf zum 3:2 verwertete (88.). In der Nachspielzeit erzielten die Gäste aber noch mit einem von Erkan Demirtas direkt verwandelten Freistoß den Ausgleich (92.).

Kirberg/Ohren: Iglantowicz, Zohner, Mantel, Pollak, Enderich, Dylong, Reusch, Petak, Seibel, Scheib, Schrot. (Hummer, Paulus, Mohammed, Kasin).

Taunus: Springer, Nasri, Gautsch, Ferreira, Öztürk, Süßmann, Koleda, Hamadouche, Dzaka, Demirtas, Decker. (Böhme, Jung, Albrant, Bullmann).

Schiedsrichter: Jörg Coenen (TuS Laubuseschbach) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 José Ferreira (3.), 0:2 Erkan Demirtas (18.), 1:2 David Seibel (39.), 2:2 Noah Schrot (64.), 3:2 David Seibel (88.), 3:3 Erkan Demirtas (92.).

SC Offheim - FCA Niederbrechen 1:0 (1:0): Offheim hatte das Geschehen in der ersten Halbzeit im Griff, konnte die Kontrahenten aber nicht zwingend in Gefahr bringen. Diese hatten durch Jeremias Schneider zwei gute Torchancen, die der einheimische Keeper Vincent Supf stark parierte. Kurz vor der Pause fiel das Tor des Tages, als Daniel Klaus nach einer mustergültigen Flanke von Tobias Breidenbach einnetzte (45.). Im zweiten Abschnitt passierte nicht mehr viel. Daniel Klaus vergab eine große Möglichkeit zum 2:0. Niederbrechen wurde zwar hier und da nochmal gefährlich, der Ausgleich gelang dem Team aber nicht, auch weil Offheim defensiv gut stand. "Ein knapper Sieg für uns in einer fairen Partie", meinte SC-Berichterstatter Erich Remy.

Offheim: Supf, L. Müller, Hoferichter, Gerner, R. Müller, Breidenbach, Schwertel, Klaus, Roth, Weiss, Reichwein. (Ibel, Hashemi, Frink, Iscenko, Komorek).

Niederbrechen: Niggemann, Mehnert, Steiner, Roth, Chan, Breser, Litzinger, Ratschker, Neu, Schermuly, Schneider. (Kasteleiner, Frei, Henecker, Schmidt, Schneider, Kremer).

Schiedsrichter: Muharrem Canel (Niedernhausen) - Zuschauer: 60 - Tor: 1:0 Daniel Klaus (45.).

SG Niedershausen/Obershausen - TuS Waldernbach 3:4 (2:0): Auf dem tiefen Rasen in Niedershausen begann die Heimelf druckvoll und erarbeitete sich einige gute Torchancen. Eine davon nutzte Tim Müller, dessen Torschuss zentral aus 20 Metern durch einen Verteidiger der Gäste unhaltbar abgefälscht wurde (9.). Auch die Gäste näherten sich dem gegnerischen Gehäuse an und prüften Keeper Dominik Gröger mehrfach. Waldernbach musste frühzeitig zweimal verletzungsbedingt wechseln. Da das Team aussichtsreiche Angriffe nicht konsequent zu Ende spielte und oft an Yannik Leiner, der nach mehr als eineinhalb Jahren Pause infolge eines Kreuzbandrisses wieder zum Einsatz kam, hängen blieb, bestrafte Florian Klaner dies, nachdem er von Marvin Kretschmann freigespielt wurde (35.). Dass sich die Gäste im zweiten Durchgang in die Begegnung zurückkämpften, spricht für deren Moral. So versenkte Cihan Yilmaz einen Foulelfmeter souverän (70.). Wenig später traf Mario Erbach per Kopf, nachdem sich Niklas Heep stark auf der rechten Seite mit einem Dribbling durchgesetzt hatte (75.). Die Krönung aus Sicht der Gäste war der Führungstreffer von Leon Seitz, der seine Schnelligkeit ausspielte und durch die Beine von Keeper Dominik Gröger traf (83.). Der selbe Spieler erzielte kurz darauf per Kopf das 2:4 (86.). Der Anschlusstreffer von Marvin Kretschmann per Foulelfmeter kam zu spät (88.). "Rückschlag für unser Team! Wir haben das Spiel trotz 2:0-Führung noch an Waldernbach hergeschenkt. Die Gäste haben sich für ihre tolle Moral belohnt. Wir müssen uns vorwerfen lassen, nach dem Anschlusstreffer ohne ersichtlichen Grund komplett den Faden verloren zu haben", sagte SG-Berichterstatter Nico Zimmermann, der dem jungen Schiedsrichter Ben Schweickert in einer Partie mit einigen hitzigen Situationen eine gute Leistung attestierte.

Niedershausen/Obershausen: Gröger, Leiner, L. Kissel, G. Kissel, Bruns, T. Müller, Weis, Zipp, Klaner, Hashani, Kretschmann. (Kaiser, Frühwirth, Frank, Singe).

Waldernbach: Beck, Heep, Wagner, Berger, Pacheco Carcamo, Seitz, Halle, Betke, Erbach, Yilmaz, Jukovic. (Dempewolf, Götz, Masan).

Schiedsrichter: Ben Schweickert (SC Münchholzhausen/Dutenhofen) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Tim Müller (9.), 2:0 Florian Klaner (35.), 2:1 Cihan Yilmaz (70., Foulelfmeter), 2:2 Mario Erbach (75.), 2:3 Leon Seitz (83.), 2:4 Leon Seitz (86.), 3:4 Marvin Kretschmann (88., Foulelfmeter).

SV Elz - SV Mengerskirchen 0:7 (0:1): Obwohl Elz kämpferisch gut dagegen hielt, erarbeitete sich Mengerskirchen viele gute Torgelegenheiten. Nachdem ein Tor wegen einer Abseitsstellung keine Anerkennung gefunden hatte, war es Maurizio Silva, der den Torreigen eröffnete (37.). Die besten Möglichkeiten für die Gastgeber im ersten Abschnitt vergaben Sebastian Wolf und Serdar Kocakaya. Kurz nach der Pause verpasste Mustafa Günes den Ausgleich. Dann sah der einheimische Schlussmann Kim Schmitt nach einem vermeintlichen Handspiel außerhalb des Strafraums die rote Karte (56.). Nun hatten die Gäste leichtes Spiel und erzielten fünf Treffer binnen zehn Minuten. Die Torschützen waren Alexander Fröhlich (60.), Jonathan Meuser (62.), Maurizio Silva (66.), Chiraphon Kaubrügge (68.) und Maxim Schreiner (70.). Den Schlusspunkt setzte Chiraphon Kaubrügge mit dem Treffer zum 0:7 (79.). "Mit einem Mann weniger haben wir die Qualität der Gäste nicht mehr kontrollieren können, auch wenn wir uns nie aufgegeben haben", meinte Marcus Balmert, Berichterstatter des SV Elz.

Elz: Schmitt, Campana, Neis, Schenk, Günes, Frackowiak, Wolf, Bay, Zouaoui, Kocakaya, Eisinger. (Ilemin, Bungi, Kunz, Tural).

Mengerskirchen: Strauch, Schätzle, Fröhlich, C. Silva, Müller, Schreiner, R. Silva, A. Silva, M. Silva, Zenbil, Capli. (Schermuly, Henkes, Meuser, Kaubrügge).

Schiedsrichter: Lukas Weimar (FC Waldems) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Maurizio Silva (37.), 0:2 Alexander Fröhlich (60.), 0:3 Jonathan Meuser (62.), 0:4 Maurizio Silva (66.), 0:5 Chiraphon Kaubrügge (68.), 0:6 Maxim Schreiner (70., Foulelfmeter), 0:7 Chiraphon Kaubrügge (79.) - rote Karte: Kim Schmitt (56., Elz, Handspiel außerhalb des Strafraums).