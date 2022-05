Kreispokal: "Dürfen FC Dorndorf nicht unterschätzen"

Der SV Hadamar hat die erste externe Verpflichtung für die neue Saison bekannt gegeben und den 20 Jahre alten Finn Ott von der SG Orlen verpflichtet. Der Stürmer kommt mit der Empfehlung von bislang 31 Toren in 25 Spielen der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Zuvor waren ihm in 38 Spielen 40 Treffer gelungen. "Finn möchte den nächsten Schritt gehen und kommt als junger, erfolgshungriger Spieler zum SV Rot-Weiß, der in den letzten Jahren immer wieder jungen, talentierten Spielern aus der Region die Plattform zur Weiterentwicklung bietet", heißt es in der Vereinsmitteilung.