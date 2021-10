Kreispokal: Favoriten wackeln, fallen aber nicht

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisoberligisten haben sich in den Nachholspielen der zweiten Runde im Fußball-Kreispokal achtbar aus der Affäre gezogen, mussten aber den höherklassigen Favoriten den Einzug ins Achtelfinale gestatten. Die SG Oberlahn hat derweil ihre Partie bei der SG Heringen/Mensfelden aus personellen Gründen kampflos abgesagt.

SV Mengerskirchen - FC Dorndorf 2:3 (2:1): Mit der ersten Tormöglichkeit ging der SVM durch Bernhard Müller (8.) in Führung. Nach gut 20 Minuten vergab Müller (21) das durchaus mögliche 2:0. Dorndorf tat sich im Verlauf des Spiels doch recht schwer. Die Heimelf stand sicher in der Defensive und verteidigte geschickt. Nach 30 Minuten gelang Fabio Dahlem dennoch der Ausgleich und kurz vor dem Pausenpfiff die Führung für den FCD. Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Bernhard Müller (47.) den Ausgleich auf dem Fuß, konnte aber Torhüter Lukas Krahnefeld nicht überwinden. Wenig später erhöhte der beste Gästespieler, Fabio Dahlem, auf 3:1 (52.). Der SVM gab nicht auf und verkürzte durch Ricardo Silva noch auf 2:3 (86.). Letztendlich blieb es beim etwas glücklichem Sieg für Dorndorf.

Mengerskirchen: Schermuly, Schätzle, Fröhlich, C. Silva, Fröhlich, Schreiner, Drmaku, Hölzer, Capli, Zenbil, Kaubrügge (Rudolf, M. Silva, S. Silva, Klebach).

Dorndorf: Krahnefeld, M. Schneider, N. Schneider, Dahlem, Bartoschek, Tuzlak, Hindic, Vogt, Jede, Kröner, Jokic (Mansur, Park, Wilhelmy, Hatoum, Koochi, Munster).

Schiedsrichter: Jan Schubert (TuS Lindenholzhausen) - Tore: 1:0 Bernhard Müller (8.), 1:1 Fabio Dahlem (30.), 1:2 Fabio Dahlem (43.), 1:3 Fabio Dahlem (52.), 2:3 Ricardo Silva (86.).

TSG Oberbrechen - SV Hadamar 1:4 (1:2): Hadamar machte von Beginn an Druck. Doch der TSG, die in den ersten Minuten nahezu keinen Ballbesitz hatte, gelang es, sich ein wenig aus der eigenen Hälfte zu lösen. Nach einer knappen halben Stunde war es dann aber passiert. Ein steiler Pass in die Spitze landete bei Tristan Burggraf, der den Ball zum 0:1 verwertet. Die Heimelf spielte nach dem Gegentreffer munter mit. Nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft packte Steve Hönscher den Heber beim herauseilenden Leon Hasselbach aus, konnte den Ball jedoch nicht im Netz unterbringen. Stattdessen war es Mirco Dimter, der im dritten Anlauf den Ball per Kopf im TSG-Tor versenkte. Doch wieder steckte die TSG nicht auf und wurde belohnt. Kevin Kremer schlug einen Ball lang in den Lauf von Steve Hönscher, der zum nicht unverdienten Anschlusstreffer traf. Auch in Halbzeit zwei spielte die Heimelf stark auf und kam durch den eingewechselten Jonas Kremer beinahe zum Ausgleich. Doch dann zeigt sich die individuelle Klasse des SVH, der mit seiner ersten Chance in Halbzeit zwei den alten Spielstand wieder herstellt. Niklas Kern traf aus 16 Metern unter den Querbalken. Danach passiert lange Zeit nichts, ehe ein Fehlpass von SV-Keeper Hasselbach bei Mohammed al Mohammad landet, der aus 20 Metern nur knapp verzieht. Doch wieder wussten die Fürstenstädter zu antworten und erhöhten erneut durch Niklas Kern zum Endstand.

Oberbrechen: Münkel, Schneider, Brössel, Blecker, K. Kremer, Wagner, J. Kremer, Eckert, Hönscher, Metternich, Al Mohammad (Rudloff, P. Schmitt, M. Schmitt, Pötz, Knapp, Gebhardt, N. Schmitt).

Hadamar: Hasselbach, Paul, Dimter, Kittel, Keller, Zey, Moldsen, Kern, Dillmann, Burggraf, Neugebauer (Wölfinger, Horz, Bangert, Ludwig, Koch).

Schiedsrichter: Tim Dalef (TSV Heringen) - Tore: 0:1 Tristan Burggraf (30.), 0:2 Mirco Dimter (35.), 1:2 Steve Hönscher (45.), 1:3 Niklas Kern (57.), 1:4 Niklas Kern (84.).

TuS Frickhofen - TuS Dietkirchen 2:5 (1:0): Frickhofen knüpfte nathlos an die guten Leistungen in der Liga an und bot dem Hessenligisten lange eine Halbzeit lang eine Partie auf Augenhöhe. Mehr noch, die 2:0-Führung durch zwei Treffer von Philipp Röder (25., 53.) war nicht unverdient. Erst nach gut einer Stunde wachte Dietkirchen auf und drehte die Partie durch einen Hattrick von Dennis Leukel innerhalb von knapp einer Viertelstunde. Nun hatte der Favorit die Partie im Griff, während dem Kreisoberligisten etwas die Luft ausging. Emirhan Cakir und erneut Leukel machten den Deckel drauf.

Frickhofen: Ertogrul, Arazay, Brand, Diez, Hanis, Cakal, Röder, Gross, Korkmaz, Rhein, Kaya (Steinebach, Jragazpanian, Schwarz, Gültekin).

Dietkirchen: Noll, N. Schmidt, Böcher, Hautzel, Leukel, Dankof, Cakir, Schäfer, Berg, Meloni, Schmitz (Nickmann, Müller, Moritz, Kratz, Nink).

Schiedsrichter: Luca Kloft (SV Elz) - Tore: 1:0, 2:0 beide Philipp Röder (25., 55.), 2:1, 2:2, 2:3 alle Dennis Leukel (63., 66., 77.), 2:4 Emirhan Cakir (78.), 2:5 Dennis Leukel (89.).