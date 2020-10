Kühne würde am liebsten mitspielen

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (rwe/ bk). Die knifflige Auswärtsaufgabe des SV Hadamar in der Fußball-Hessenliga beim Regionalliga-Aspiranten SC Hessen Dreieich ragt aus dem Mittwochsprogramm der dritten englischen Woche heraus. Ein Wiedersehen mit Leon Burggraf wird es dabei aber nicht geben, denn der Stürmer fällt weiterhin verletzt aus.

Hessenliga

TuS Dietkirchen – Rot-Weiß Walldorf (19 Uhr): Der TuS Dietkirchen ist seit Samstag Tabellenführer. Zwar „nur“ in der Heimtabelle der Hessenliga, aber immerhin. Die ersten Wochen haben gezeigt, dass die Rot-Schwarzen die Punkte, die sie zum Klassenverbleib brauchen, offensichtlich größtenteils auf dem Reckenforst holen müssen, denn bei aller Heimstärke ist der TuS Dietkirchen auch Letzter im Auswärtsranking. „Wir wollen gegen Walldorf unsere gute Heimquote aufrechterhalten, um den Vorsprung nach unten zumindest nicht kleiner werden zu lassen und den Druck für die nächsten Auswärtsaufgaben wieder etwas zu reduzieren“, hofft Thorsten Wörsdörfer auf einen weiteren Coup gegen den allmählich in Fahrt kommenden Gast. „Für ihre Fähigkeiten hatten sie einen schlechten Start, aber jetzt haben sie einen Lauf“, hat Wörsdörfer die Entwicklung erkannt. Zuletzt setzten die Kicker aus dem Kreis Groß-Gerau mit dem 1:0-Erfolg gegen Türkgücü Friedberg ein Ausrufezeichen. Dass dem TuS Partien in der Außenseiterrolle liegen, zeigte der Vorjahresaufsteiger in etwa gegen Fulda-Lehnerz (2:0), den sie auf ihrem Naturrasen einstrichen. Am Mittwoch rollt der Ball wegen des benötigten Flutlichts hingegen auf dem neuen Kunstrasen. „So mancher Gegner sagt, auf unserem Rasen könnte man kein Fußball spielen, für andere ist der Kunstrasen zu klein. Wenn es so weit kommen sollte und wir auch gegen Walldorf etwas holen, bin ich gespannt, ob das Buch der 1000 Ausreden wieder hervorgeholt wird“, sagt Wörsdörfer mit einem Augenzwinkern. – Redaktionstipp: 0:0

SC Hessen Dreieich – SV Hadamar (19 Uhr): „Wir wollen unsere Platzierung aus der vergangenen Saison verbessern“, lässt Hadamars Trainer Stefan Kühne wissen. Das heißt: Mindestens Platz fünf, was angesichts der Qualität in der Hessenliga-Spitzengruppe keine einfache Aufgabe ist für die Rot-Weißen. Ein Ziel, dem sich die Mannschaft stellt. Am Mittwochabend spielt die Kühne-Elf nun zum ersten Mal in dieser Saison gegen ein Team, das aktuell unter den Top-Fünf steht - den nicht nur aufgrund der bisherigen Ergebnisse (fünf Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage) hochgehandelten SC Hessen Dreieich um die beiden Ex-Hadamarer Leon Burggraf und Mirko Dimter. Bislang hatten es die Westerwälder größtenteils mit Gegnern aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. „Dreieich ist vom Etat her und mit dem ganzen Drumherum eine ganz andere Nummer, aber wir freuen uns auf das Spiel, gehen nach dem Sieg gegen Neuhof mit Selbstvertrauen an die Aufgabe heran und haben nichts zu verlieren. Warum sollen wir auch nicht in Dreieich nicht gut aussehen, wenn wir mutig auftreten und eklig in den Zweikämpfen sind?“, fragt Kühne, der ins Schwärmen kommt, wenn er sich die Rahmenbedingungen vor Augen führt: „Flutlicht, ein richtig schickes Stadion, ein starker Gegner und dazu vielleicht noch etwas Regen – da würde ich am liebsten selbst noch einmal spielen. Für einen Fußballer gibt es nichts Schöneres.“ – Redaktionstipp: 2:1

Verbandsliga

FC Waldbrunn – SV Niedernhausen (20 Uhr in Fussingen): Der FC Waldbrunn wird trotz aller kritischen Anmerkungen aus dem gegnerischen Lager, wie zuletzt auch vom RSV Weyer, sein fünftes Heimspiel wieder auf dem Rasenplatz in Fussingen austragen, obwohl den Westerwäldern auch zwei Kunstrasen zur Verfügung stehen. Zu groß ist das Vertrauen in den Heimvorteil „Festung Fussingen“, die auch gegen den SV Niedernhausen halten soll. Der hat in der Fremde noch keinen Zähler geholt, während der FC Waldbrunn zu Hause bislang keinen Punkt abgegeben hat. „Personell wird es zwar immer dünner bei uns, aber wir sind trotzdem überzeugt davon, dass wir im Heimspiel wieder eine ähnlich gute Leistung auf den Platz bringen können wie am Freitag im Derby“, gibt sich Spielertrainer Steffen Moritz vor dem Duell Achter gegen Dreizehnter optimistisch. – Redaktionstipp: 3:1

FV Biebrich – RSV Weyer (20 Uhr): Das 0:2 in Fussingen ist für Frank Wissenbach kein großes Thema mehr, auch weil der Sieg des FC Waldbrunn für ihn in Ordnung geht. Vielmehr muss sich der Trainer des RSV Weyer mit der nicht enden wollenden Verletztenserie beschäftigen: „Nun fällt mir auch noch David Seibel aus. Das ist schon der achte Stammspieler. Unsere personelle Situation ist unglaublich. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Daher fahren wir als klarer Außenseiter nach Biebrich.“ Gut möglich, dass der Last-Minute Transfer Dominic Merz von der FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen beim zwei Plätze besseren Tabellenzwölften aufläuft. – Redaktionstipp: 2:0

Gruppenliga

FC Dorndorf – TuRa Niederhöchstadt (19.30 Uhr): Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen muss der FC Dorndorf in einer recht ausgeglichen wirkenden Spielklasse als Tabellenelfter den Blick wieder nach unten richten. Niederhöchstadt ist nun auch kein Aufbaugegner, reist der Tabellenvierte doch als bislang bestes Auswärtsteam und mit der Empfehlung von 21 Treffern in sieben Partien an. – Redaktionstipp: 1:1

SG Selters – FC Eddersheim II (20 Uhr in Niederselters): Mit dem dritten Sieg in Folge hat die SG Selters als Dreizehnter den Anschluss ans Mittelfeld hergestellt. „Das hätten uns wohl nur die wenigsten zugetraut“, glaubt Patrick Jahn. Nach dieser Serie nimmt es der Trainer der SG Selters gelassen hin, dass der Tabellendritte nach Niederselters kommt: „Das ist für uns kein Problem. Wir gehen wie gegen jeden Gegner mit der gleichen Devise ins Spiel, und werden wieder versuchen, zu punkten.“ Personell entspannt sich die Lage nur bedingt. Mit Yannik Walli und Tom Rieth fallen zwei wichtige Spieler weiterhin aus, auch der Einsatz von Luis da Conceicao scheint fraglich. Und Torhüter Nicholas Schardt ist im Urlaub. – Redaktionstipp: 1:2

SGN Diedenbergen – RSV Würges (20 Uhr): Auch wenn es eine Auswärtsaufgabe ist und es personell bescheiden aussieht beim RSV Würges, sollte der Tabellenvierzehnte beim Vorletzten nicht leer ausgehen. Der vierte Saisonsieg nach dem überraschenden 2:1 gegen TuRa Niederhöchstadt dürfte den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz bringen. – Redaktionstipp: 2:2