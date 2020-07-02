Donnerstag,
02.07.2020 - 13:18
1 min
Kurdischer Fußballverein meldet zwei Mannschaften
Im Fußballkreis Limburg-Weilburg hat sich der FC Rojkurd Limburg-Weilburg, ein Verein mit kurdischen Wurzeln, gegründet und tritt in der Saison 2020/2021 mit zwei Mannschaften in der C-Liga und der Reserverunde an.
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