1 min

Kurdischer Fußballverein meldet zwei Mannschaften

Im Fußballkreis Limburg-Weilburg hat sich der FC Rojkurd Limburg-Weilburg, ein Verein mit kurdischen Wurzeln, gegründet und tritt in der Saison 2020/2021 mit zwei Mannschaften in der C-Liga und der Reserverunde an.