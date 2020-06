Land fördert Sport im Kreis Limburg-Weilburg

Auf dem Sportgelände des TuS Schupbach soll die Flutlicht-Umstellung auf LED vor allem für eine Kosteneinsparung sorgen. Dafür gab es Zuschüsse vom Land. (Foto: Mühlbauer Licht + Ton)

LIMBURG-WEILBURG - (red). Die Landesregierung setzt sich auch in Zeiten von Corona für die Förderung des Sports in Hessen ein. Das betonte Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) anlässlich der Unterzeichnung von 208 Zuwendungsbescheiden in der Gesamthöhe von rund 5,92 Millionen Euro an hessische Sportvereine und Gemeinden. 174.700 Euro flossen dabei für die Umsetzung von 14 größeren und kleineren Projekten in den Kreis Limburg-Weilburg.

Den größten Batzen davon erhielten mit jeweils 50.000 Euro der VfL Eschhofen für den Kunstrasenbau und die Gemeinde Löhnberg für die Erweiterung der Sportanlage an der „Lilie“ um einen Tennisplatz mit Pickleballfeld.

„Sport ist die größte Bürgerbewegung unserer Gesellschaft. Sie dient nicht nur der Gesunderhaltung, sondern steigert auch das allgemeine Wohlbefinden, das Zusammengehörigkeitsgefühl und das soziale Miteinander. Gerade in der aktuellen Zeit wächst die Bedeutung des Breitensports in unserem Land. Damit die Bürgerinnen und Bürger die positive Wirkung des Sports erfahren können, unterstützt die Landesregierung das vorbildliche Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen in unserm Land. Alleine für das Jahr 2020 stehen rund 59 Millionen Euro für die Sportförderung in Hessen zur Verfügung“, erklärte Minister Peter Beuth.

Mit den finanziellen Zuschüssen für Sportprojekte in Hessen unterstützt das Land dabei vor allem die kleineren Vereine. Von der Neuanschaffung von Sportgeräten, über die Sicherung des Trainings- und Spielbetriebs bis zur Förderung der Jugendarbeit reicht die Bandbreite der Unterstützung. Der Sportminister betonte, dass die Entwicklung des Breitensports zu den Kernaufgaben der Landesregierung zähle: „Hier liegt unser Fokus vor allem in den Bereichen Gesundheit, Integration, den sozialen Aufgaben des Sports und dem Jugendsport.“

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport unterstützte in den vergangenen Wochen folgende Projekte im Kreis Limburg-Weilburg:

VfL Eschhofen: 50.000 Euro für die Umwandlung des vorhandenen Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz.

Gemeinde Löhnberg: 50.000 Euro für die Erweiterung der Sportanlage um einen Tennisplatz mit Pickleballfeld.

TuS Kubach: 20.000 Euro für den Anbau eines Funktionsgebäudes im Stadion Weilburg.

Schützenverein Erbach: 10.000 Euro für die Erneuerung des Daches und der Außentreppe, Modernisierung des Schießstandes.

FC Dorndorf: 9000 Euro für die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED und Erneuerung des Hauptanschlusses für Strom.

TuS Frickhofen: 8000 Euro für die Erneuerung der Flutlichtanlage (LED) sowie Anschaffung einer Airtrack-Bahn.

Ski-Club Elz: 7000 Euro für den Bau von zwei Boule-Bahnen und Anschaffung eines Pistengerätes.

SV Wilsenroth: 7000 Euro für die Anschaffung eines Pflegegerätes für den Sportplatz.

TuS Schupbach: 5800 Euro für die Sanierung der Flutlichtanlage mit Umrüstung auf LED-Technik auf dem Sportplatz.

Reit- und Fahrverein Camberg: 3500 Euro für die Renovierung der Fenster und Beleuchtung in der Vereinsreithalle

TuS Kirschhofen: 3200 Euro für die Sanierung der Sportstätte und Baumschnittarbeiten.

TuS Barig-Selbenhausen: 500 Euro für die Jugendarbeit sowie das 100-jährige Jubiläum.

Tennisclub Hadamar: 300 Euro für die Förderung der Jugendarbeit.

TuS Winkels: 300 Euro zur Restaurierung einer Vereinsfahne.