Laura Stiben setzt Karriere bei Girondins Bordeaux fort

Laura Stiben, geb Störzel lernte das Fußballspielen in der Jugend des TuS Gräveneck und der JSG WeinbachtalBeim TuS Bonbaden spielte die 29-Jährige erstmals in einer Frauenmannschaft. Von dort gelang ihr der Sprung in die Bundesliga, wo sie am 6. September 2008 für den SC Bad Neuenahr mit 16 Jahren debütierte. Ihr erstes Bundesligator schoss sie am 4. September 2011 bei einer Heimniederlage gegen die SG Essen-Schönebeck. Zur Saison 2013/14 unterschrieb die Innenverteidigerin einen Vertrag beim SC Freiburg, den sie bereits nach einem Jahr wieder verließ. Es folgte der Wechsel zum 1. FFC Frankfurt, mit dem sie 2015 die Champions League gewann. Sie saß beim Finale aber nur auf der Ersatzbank. 2020 wurde der 1. FFC in den Verein Eintracht Frankfurt integriert. Zuvor hatte sie bereits beim 3:2-Sieg beim FF USV Jena ihr 200. Bundesligaspiel absolviert. Für den Deutschen Fußball-Bund trug die seit Sommer 2021 verheiratete Spielern in 19 Partien der U-Nationalmannschaften den Adler auf der Brust. Mit der U16 gewann sie 2008 den Nordic Cup. Beruflich absolvierte Laura Stiben während ihrer Laufbahn eine Ausbildung zur Polizeikommissarin (bk)