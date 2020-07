Leader des "Corona-Meisters"

Anführer: Marcel Söhngen vom TuS Drommershausen, der als "Corona-Meister" in de A-Liga aufsteigt. Foto: André Bethke

WeilburgIn unserer Serie "Fußballer komplettieren Sätze" ergänzt im achten Teil Marcel Söhngen vom TuS Drommershausen die Zeilen.

Mit dem Fußball begonnen habe ich schon mit vier Jahren bei den Bambini des RSV Bermbach.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil ich schon von klein auf einen Fußball jedem anderen Spielzeug vorgezogen habe und pausenlos, egal ob in meinem Zimmer, im Garten oder auf dem Bolzplatz, nur gekickt habe.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war vermutlich das entscheidende Relegationsspiel mit dem FSV Braunfels II gegen Fellerdilln, welches wir als klarer Außenseiter und trotz Personalproblemen mit 2:1 gewonnen haben und damit den Aufstieg in die Kreisoberliga klarmachten.

Meine größten sportlichen Erfolge sind neben verschiedenen Kreismeisterschaften und Kreispokalsiegen in der Jugend, der Aufstieg mit dem FSV Braunfels II in die Kreisoberliga und der Aufstieg mit dem TuS Drommershausen als "Corona-Meister" in die A-Liga.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war ein Eigentor eines Mitspielers aus gut 25 Metern mit dem Außenrist unhaltbar in den Winkel.

Mein Lieblingsmitspieler ist unsere gesamte Mannschaft, da kann ich keinen hervorheben.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist unser schönes Plätzchen in Drommershausen, weil er einfach unberechenbar ist und an meiner bisher einzigen schwereren Verletzung nicht unbeteiligt war, auch wenn er aktuell so gut ist wie noch nie zu dieser Zeit.

Mein Vorbild ist fußballerisch gesehen Bastian Schweinsteiger, weil er einer der besten Fußballer und vor allem ein echter Leader war.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben ... MIR SEINS!

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, wenn sie Spaß an echtem Kreisligafußball und überragenden dritten Halbzeiten haben.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, dann spiele ich Tischtennis oder verbringe Zeit mit meiner Freundin oder Freunden.

Zur Person

Alter: 26

Beruf: Vermögensberater für die Deutsche Vermögensberatung

Wohnort: Bermbach

Familienstand: ledig

Im Verein seit: 2016

Ex-Vereine: Jugend: RSV Bermbach, FSV Braunfels, VfB Aßlar; Senioren: FSV Braunfels

Erfolge: Kreismeister, Kreispokalsieger und Hallenkreismeister (Jugend FSV Braunfels), Aufstieg in die Kreisoberliga (FSV Braunfels II), "Corona-Meister" und Aufstieg in die A-Liga (TuS Drommershausen).