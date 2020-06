Manchev kehrt nach Steinbach zurück

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg (red). Fußball-A-Ligist FC Steinbach hat sich für die nächste Saison mit einem Rückkehrer verstärkt. Nach einem Jahr beim Oberligisten Sportfreunde Eisbachtal schließt sich Topstürmer Deyan Manchev wieder der Mannschaft um Trainer Kilic Görgülü und Co-Trainer Julian Philipps an. Sie sagen: "Mit ihm haben wir unseren absoluten Wunschspieler verpflichten können. Er wird mit seiner Erfahrung und der fußballerischen Qualität vor allem den jungen Spielern weiterhelfen." FC-Abteilungsleiter Thomas Stähler betont, dass "insbesondere durch die Abgänge von Jannik Horn und Pascal Groß, die zum FC Waldbrunn zurückkehren, die Verpflichtung von Deyan ein wichtiger Baustein ist, um zuversichtlich in die neue Saison zu gehen". Der 25-jährige Manchev, der vergangene Saison auf sechs Oberliga-Einsätze kam, spielte bereits von 2016 bis 2019 in Steinbach, wo er in 71 Partien 94 Tore erzielte.