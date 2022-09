Marcel Pfeiffer trifft dreimal zum Derbysieg

Matchwinner für die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen: Marcel Pfeiffer. Archivfoto: René Weiss

LIMBURG-WEILBURG - Die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen hat das Derby in der Fußball-A-Liga gegen die SG Winkels/Probbach/Dillhausen klar gewonnen. In einer torreichen Partie in der Kreisoberliga teilten sich die SG Oberlahn und der TuS Waldernbach die Derbypunkte.

Kreisoberliga

SG Oberlahn - TuS Waldernbach 4:4 (2:1): Auf dem Kunstrasenplatz im Weilburger Stadion nahm die Partie sofort an Fahrt auf. Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive. Bei Oberlahn stellte Laurin Ketter seine Torjägerqualitäten unter Beweis und traf in der ersten Halbzeit zweimal (17. und 45.). Dazwischen hatte Leon Seitz den Ausgleich erzielt (24.). Kurz nach der Pause erhöhte Christopher Giese auf 3:1 (46.). Nun verpassten es die Gastgeber, den Sack zuzumachen. So kamen die kämpferisch starken Gäste, die bei Standardsituationen gefährlich waren, durch Florian Dempewolf (70.) und Dmitri Wagner (74.) zum Ausgleich. Mit einem Strafstoß ging Oberlahn durch Loris Ketter erneut in Führung (77.). Waldernbach steckte aber nicht auf und glich durch Dmitri Wagner noch aus (87.). "So endete eine turbulente Schlussphase mit einer Punkteteilung", meinte SG-Berichterstatter Till Schwalbach.

Oberlahn: Graf, L. Cromm, Klapper, Störzel, Dombach, Loris Ketter, M. Cromm, Giese, Laurin Ketter, C. Hardt, Schäl. (Steckenmesser, Kopp, Heimann, T. Hardt).

Waldernbach: Beck, Dempewolf, Frink, Wagner, Berger, Pacheco Carcamo, Seitz, Halle, Erbach, Yilmaz, Jukovic. (Skrijelj, Heep, Betke, Vorländer).

Schiedsrichter: Kevin Sürer (Wöllstadt) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Laurin Ketter (17.), 1:1 Leon Seitz (24.), 2:1 Laurin Ketter (45.), 3:1 Christopher Giese (46.), 3:2 Florian Dempewolf (70.), 3:3 Dmitri Wagner (74.), 4:3 Loris Ketter (77., Foulelfmeter), 4:4 Dmitri Wagner (87.).

SG Ahlbach/Oberweyer - FC Waldbrunn II 3:3 (1:1): Den besseren Auftakt erwischte Waldbrunn, denn Fabian Gjini traf zur Führung (16.). Nach einem Foul an Bastian Laux glich Steffen Schäfer per Strafstoß aus (24.). Nach der Pause ging Ahlbach/Oberweyer durch einen Kopfball von Deyan Manchev in Führung (49.). Einen Fehler der Kontrahenten nutzte Silas Henrich eiskalt zum Ausgleich aus (59.). Kurz darauf gelang Indrit Qehaja das 3:2 für die Gastgeber (62.). Die Gäste gaben sich aber nicht auf und kamen kurz vor Spielende durch Yannic Schäfer zum Ausgleich (89.). "Waldbrunn hat nicht unverdient einen Punkt mitgenommen", meinte SG-Berichterstatter Yannick Silbereisen.

Ahlbach/Oberweyer: Weis, Brendl, Alves, Kretschmer, Schäfer, Knopp, Häuser, Reitz, Gabb, Heep, Laux. (Mader, Weihmann, Manchev, Klingebiel, Qehaja).

Waldbrunn II: Meister, Brenda, Gjini, Schäfer, Reitz, Henrich, Mendel, Gröschen, Rösler, Schöndorf, Hölzer. (Ortseifen, Ziemann, Metternich, Türk, Lehmann).

Schiedsrichter: Athiethan Birabakaran (Dillenburg) - Zuschauer: 200 - Tore: 0:1 Fabian Gjini (16.), 1:1 Steffen Schäfer (24., Foulelfmeter), 2:1 Deyan Manchev (49.), 2:2 Silas Henrich (59.), 3:2 Indrit Qehaja (62.), 3:3 Yannic Schäfer (89.).

A-Liga

FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen - SG Winkels/Probbach/Dillhausen 4:1 (2:1): Auf dem Rasenplatz in Schupbach hatten die Gastgeber mehr von der Partie. Folgerichtig stand es nach Treffern von Marcel Pfeiffer (2.) und Ognjen Zoric (20.) bereits früh 2:0. Die Gäste wurden erst kurz vor der Pause gefährlich. Nach einem Lattentreffer von Marcel Volk verkürzte Adrian Schäfer per Strafstoß (45.). Nach der Pause blieb die Heimelf am Drücker, hatte aber Glück, dass die Kontrahenten keinen Elfmeter erhielten. Mit zwei weiteren Toren entschied Marcel Pfeiffer die Partie (65. und 82.). Lobenswert: In der 70. Minute entschied Schiedsrichter Georg Horz auf Elfmeter für die Heimelf, doch der angeblich gefoulte Tom Illgen gab zu, dass es kein Foul war, woraufhin Georg Horz den Elfmeter zurücknahm. "Ein verdienter Sieg", freute sich FSG-Berichterstatter Jens Friedrich.

Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen: Propszt, Nickel, Eller, Friedrich, Pfeiffer, L. Stoll, Zoric, F. Stoll, Kaukereit, Y. Zöller, Illgen. (A. Zöller, Unkelbach, Neuser).

Winkels/Probbach/Dillhausen: Kaune, Jung, Schäfer, Volk, Fritz, Scholz, Blum, Klein, Stückrath, Eckert, Fischer. (Dorth, Weier, Schlicht, Scherer).

Schiedsrichter: Georg Horz (Eisenbach) - Zuschauer: 80 - Tore: 1:0 Marcel Pfeiffer (2.), 2:0 Ognjen Zoric (20.), 2:1 Adrian Schäfer (45., Foulelfmeter), 3:1 Marcel Pfeiffer (65.), 4:1 Marcel Pfeiffer (82.).

C-Liga, Gruppe 1

FSG Bad Camberg/Dombach II - SG Steinbach/Obertiefenbach II 3:4 (1:1): Die Gastgeber waren spielerisch etwas stärker, doch die Gäste waren kaltschnäuziger und standen in der Defensive sicherer. - Tore: Deniz Canbaz, Max Theile, Yannik Lindt - Mirza Alickovic (zwei), Louis Recht, Christoph Weyer.