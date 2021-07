Marco Ketter stellt auch Sohn und Bruder auf

Geburtsdatum: 14.12.1971.

Familienstand: Seit 1996 verheiratet mit Sandra.

Kinder: Lena (24), Loris (20), Laurin (17), Lotte (11).

Beruf: Bankfachwirt und Prokurist bei der Apotheker- und Ärztebank in Frankfurt.

Stationen: 1978-1988: Jugend JSG Kubach/Edelsberg; 1988-1989: A-Jugend FC Burgsolms; 1989-1990: FC Burgsolms; 1991-1998: SG Kubach/Edelsberg; 1998-2005: FSV Braunfels; 2005-2006: Spielertrainer SG Niedershausen/Obershausen; 2006-2008: FSV Braunfels; 2008-2010: Spielertrainer SG Weinbachtal; 2010-2014: Spielertrainer SG Niedershausen/Obershausen; 2014-2020: Spielertrainer SG Oberlahn; 2010-2018: Jugendtrainer JSG Oberlahn.

Sportliche Erfolge: 1994: Aufstieg mit SG Kubach/Edelsberg in Bezirksoberliga Gießen/Marburg; 1999: Aufstieg mit FSV Braunfels in Oberliga Hessen; 2003: Meister Landesliga Mitte und Aufsteiger mit FSV Braunfels in Oberliga Hessen; 2017: A-Liga-Meister und Aufsteiger in Bezirksliga mit SG Oberlahn; 2019: Klassenerhalt mit den A-Junioren JSG Oberlahn in der Gruppenliga Wiesbaden. Außerdem mehrere Kreispokalsiege mit Kubach/Edelsberg und FSV Braunfels.