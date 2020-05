Mehr Spaß am Kicken mit Funino

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg. Ben schnappt sich das Leder, spielt einen Doppelpass mit Nils und schießt ein Tor. Kurzer Jubel. Dann schnell zurück - Verteidigungsarbeit ist angesagt. Ball abluchsen, wieder passen, nach vorne rennen, freilaufen und erneut zum Torabschluss kommen. Den Jungs bleibt keine Zeit, sich auszuruhen. Jeder ist aktiv - und praktiziert in kurzer Zeit all das, was einen Fußballer ausmacht. Ben und seine Kumpels spielen Funino ("Fun", englisch, "Spaß" und "Nino", spanisch, "Kind").

Diese Spiel- und Trainingsform für den Kinderfußball, die aber auch von Erwachsenen gespielt wird, ist bereits vor 30 Jahren von Horst Wein entwickelt worden. Sie findet etwa beim spanischen Spitzenclub FC Barcelona seit Jahren Anwendung und wird seit geraumer Zeit in mehreren deutschen Fußballkreisen getestet. In Hessen gibt es insgesamt 20 Pilotkreise.

Der Fußballkreis Limburg-Weilburg hatte sich seinerzeit nicht als Pilotkreis beworben. Udo Schätzle hält von Funino trotzdem viel. Der Kreisjugendfußballwart sagt: "Zusammen mit unseren Jugendbildungsbeauftragten Marcus Kasteleiner beschäftige ich mich seit geraumer Zeit mit dem Thema Funino. Weiterbildungen haben ja auch schon in unserem Kreis stattgefunden und weitere werden folgen. Wir sind beide der Meinung, dass es sich um die Spielform der Zukunft handelt."

Wozu Funino spielen? Schätzle verspricht sich eine Belebung des Spielbetriebes bei den G- und F-Junioren, den Sechs- bis Neunjährigen: "Mehr Kinder sind am Ball und in Bewegung. Wir haben in der Vergangenheit zu viele Kinder und Jugendliche verloren, weil sie zu wenig Spielzeiten hatten." Gekickt wird - bei verkürzter Spielzeit - auf einem maximal 32 x 25 Meter großen Feld. Es gibt nicht zwei große Tore, sondern vier kleine. Jedes Team greift zwei davon an und verteidigt zwei, die circa zwölf Meter voneinander entfernt an den kurzen Seiten stehen. Torhüter gibt es nicht. Ein Team besteht aus drei Feldspielern.

Frank Illing, Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung und Vereinsentwicklung beim Hessischen Fußball-Verband (HFV), befürwortet diese Spielform aus mehreren Gründen. "Kinder haben ein eingeschränktes Sichtfeld und eine andere Wahrnehmung der räumlichen Distanz. Deshalb sind die üblichen Spielfelder der G- und F-Junioren zu groß. Durch die kleinere Fläche und die reduzierte Anzahl der Spieler haben die Kinder dank der vielen Ballkontakte eine technisch bessere Ausbildung, mehr Richtungswechsel und legen mehr Sprints zurück."

Die Kinder bewegen sich beim Funino schlichtweg mehr als im herkömmlichen Fußball. Das belegt eine Studie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In der klassischen Spielform mit sieben Kickern pro Team weist ein Nachwuchskicker binnen zehn Minuten eine Schrittzahl von rund 1150 auf. Bei Funino sind es knapp 1400. Ein weiterer entscheidender Punkt laut Illing: "Funino bildet die Spielintelligenz wahnsinnig aus. Das Schlimmste ist nämlich ein schematisierter Spieler." Das habe die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland erfahren müssen. "Unsere Spieler konnten hervorragend passen. Wir hatten eine weitaus bessere Quote als der spätere Weltmeister. Das Problem war, dass die Spieler in ihrem Schema gefangen waren - und somit die Lösungen fehlten."

Zu guter Letzt komme Funino Vereinen mit kleinen Kadern entgegen. "Fünf Kinder einer Altersklasse genügen für ein Team", betont Illing, der keinen negativen Ansatzpunkt findet. "Negativ sind nur die Leute, die nichts verändern wollen." Schließlich solle im Zentrum der Überlegung der Spieler stehen. Und nicht der Rahmenterminplan oder die Organisation.

Obwohl der Hessische Fußball-Verband von Funino überzeugt ist, will HFV-Jugendreferent Michael Schäfer "das Konzept niemandem überstülpen". Er möchte Trainer und Eltern gleichermaßen "von dieser Spielform überzeugen". Aktuell gebe es in Hessen 20 Pilotkreise die Funino gegen die klassische Spielform eintauschen. "Diesen Kreisen hat der HFV auch die Mini-Tore zur Verfügung gestellt", sagt Schäfer und fährt fort: "Wir wollen natürlich, dass überall umgestellt wird. Dieser Prozess wird aber zwei, drei Jahre dauern. Deshalb kann ich nicht sagen, wann diese Spielform verpflichtend praktiziert werden soll. Für G-Junioren vielleicht in der Saison 2022/23."

Im Fußballkreis Limburg-Weilburg sind die Verantwortlichen schon einen Schritt weiter, wie Udo Schätzle berichtet: "Der Kreisjugendfußballausschuss erarbeitet im Moment ein Konzept zur Einführung des Funino-Spielbetriebs ab der neuen Saison. Zum Start ist eine Mischung aus den bisherigen Fair-Play-Spielen und Funino-Turnieren angedacht. Wir wollen weitere Erfahrungen sammeln und diese in der Zukunft berücksichtigen. Die grundsätzliche Einführung ist durch den HFV vorgegeben."

Der finanzielle Aufwand sei aus seiner Sicht für die Vereine überschaubar, außerdem bietet der Mengerskirchener Unterstützung an: "Zu investieren ist für den Trainingsbetrieb in zwei bis vier Funino-Tore und Hütchen, um die Spielfelder abzustecken. Wer das nicht kann, holt sich beim Kreisjugendausschuss entsprechende Tore ab. Uns stehen 20 Tore aus Kunststoff zur Verfügung. Eine Sammelbestellung von Toren wurde den Vereinen schon mehrfach angeboten." Für einen Turnierspieltag, der zum Beispiel mit drei Clubs und sechs Teams ausgetragen werden könnte, sollten dann alle beteiligten Mannschaften ihre Tore selbst mitbringen. "Uns ist es einfach sehr wichtig, die verschiedenen und sinnvollen Möglichkeiten des Spielbetriebes darzulegen, damit das Interesse im unteren Juniorenbereich weiter belebt wird", stellt Udo Schätzle klar.