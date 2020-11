Mit elf Jahren im Trikot von Eintracht Frankfurt

Die Fußballakademie von Harald Karger mit den Stützpunkten Limburg-Weilburg, Westerwald und Wetzlar/Gießen gibt jungen talentierten Fußballern von fünf bis 13 Jahren die Möglichkeit, ein professionelles Training zusätzlich zu ihrem Vereinstraining? zu absolvieren. Gleichzeitig ist sie durch Kargers Vernetzung vor allem zu seinem Ex-Verein Eintracht Frankfurt, mit dem "Schädel-Harry" 1980 den UEFA-Cup holte, Sprungbrett in den Nachwuchsbereich von Proficlubs. Giancarlo Castroflorio und Berk Candir haben diesen Sprung geschafft. Für Harald Karger ist das keine große Überraschung, denn er hält große Stücke auf die beiden Jungs. Über Berk Candir, der bereits seit 2014 die wöchentlichen Zusatzeinheiten in Kargers Fußballschule absolviert, sagt der Ex-Profi: "Berk ist eine absolute Kampfmaschine, schwer vom Ball zu trennen und auch kaum abzuschütteln. Er ist sehr zweikampfstark in Offensive und Defensive. Er ist absolut beidfüßig, da ist kaum ein Unterschied zwischen links und rechts zu erkennen. Er ist willensstark und trainingsfleißig." Giancarlo Castroflorio, der ein Jahr nach seinem Teamkollegen in der Fußball-Akademie aufschlug, bezeichnet Karger als Schlitzohr: "Er ist ein toller Spieler, ein feiner Techniker und sehr dribbelstark. Er schießt auch mit beiden Füßen sehr stark und macht Tore, wo andere keine Tore machen. Er schaltet nie ab und ist absolut laufstark." (bk)