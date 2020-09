Mit Respekt ins Oberlahnduell

Beim letzten Aufeinandertreffen im November setzten sich Tim Kratzheller (l.) un d die SG Weinbachtal gegen den SV Mengerskirchen, für den damals noch Dominik Wagner auflief, mit 2:1 durch. Am Donnerstagabend werden die Karten neu gemischt. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - Einige Nachzügler von Verbandsliga bis Kreisoberliga sowie komplette Durchgänge in A- und B-Klasse beschließen an diesem Donnerstag den ersten von zwei aufeinanderfolgenden Wochenspieltagen im Fußballkreis Limburg-Weilburg.

Verbandsliga

FC Waldbrunn – FC Gießen II (19.30 Uhr in Fussingen): Das 2:3 bei den SF BG Marburg hat Steffen Moritz noch nicht ganz verdaut: „Klar ist es ärgerlich, wenn zwei Tore auswärts nicht für mindestens einen Punkt reichen. Wir sind in entscheidenden Momenten einfach nur zu brav und inkonsequent. Das muss sich ändern.“ Am Donnerstag wird es deshalb gegen den punktlosen Regionalliga-Unterbau des FC Gießen auch wieder ein, zwei Änderungen beim FC Waldbrunn geben. „Abendspiel, Heimspiel in Fussingen, da gibt es keine Ausreden“, lässt Moritz keine Zweifel an seinen Erwartungen an seine Spieler. – Redaktionstipp: 4:1.

Gruppenliga

FC Eddersheim II – FC Dorndorf (20 Uhr): Bei den Reservisten will der FC Dorndorf mit dem dritten Sieg im dritten Spiel aus einem guten einen perfekten Saisonstart machen und im Optimalfall die Tabellenführung übernehmen. Ein Remis wäre aber auch keine Schande. – Redaktionstipp: 1:3.

Kreisoberliga

SG Weinbachtal – SV Mengerskirchen (19.30 Uhr in Elkerhausen): Nach Sieg und Niederlage hat Florian Betz festgestellt, „dass wir in den ersten beiden Partien in der Defensive gut gestanden, jedoch im Spiel nach vorne zu viele Fehler gemacht und uns dadurch zu wenige Chancen erspielt haben. Hier konnten wir die guten Trainingsleistungen nicht auf den Platz bringen. Dazu kommt noch, dass wir die hundertprozentigen Chancen nicht verwertet haben.“ Dass sich dies gegen den SV Mengerskirchen ändern muss, versteht sich für den Trainer der SG Weinbachtal von selbst. Trotz der Niederlage gegen die SG Kirberg/Ohren zählen die Westerwälder für Betz „zu den absoluten Favoriten“. Fehlen werden bei Weinbachtal definitiv Erdal Can und Thorben Staudt. Hinter David Bender steht ein Fragezeichen.

Mit unverändertem Kader reist der SV Mengerskirchen zum Oberlahnduell. Walter Gerhardt weiß, dass die Blau-Weißen eine Schippe drauf legen müssen: „Gegen Kirberg/Ohren haben wir eine Stunde lang nicht zielstrebig genug gespielt, dazu bei beiden Gegentoren ein schlechtes Abwehrverhalten gezeigt. Die letzten 30 Minuten waren gut, da hätten wir das Spiel sogar noch drehen können.“ In Elkerhausen erwartet das Spielausschussmitglied „ein kampfbetontes Spiel. Wir müssen von der ersten Minute an hellwach sein. Um zu punkten, müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen“. – Redaktionstipp: 1:2.

SG Taunus – TuS Frickhofen (19.30 Uhr in Eisenbach): Für José Ferreira sind Spiele an einem Donnerstag personell kein Problem: „Mit einer regelmäßigen Trainingsbeteiligung von über 30 Spielern sind wir auch für die Wochenspiele immer gut aufgestellt.“ Diese komfortable Situation sei aber auch wichtig, meint der Trainer der mit zwei Unentschieden gestarteten SG Taunus: „Es stehen jetzt sehr schwere Spiele an. Ich schätze die kommenden Gegner als sehr stark ein.“ Das gelte trotz des Fehlstarts auch für den TuS Frickhofen, der für Ferreira ein Aufstiegsfavorit bleibt. Eins ist für den Coach des Neulings aber auch klar: „Wir gehen in jede Partie, um zu gewinnen und um den Leuten schönen Fußball zu bieten.“

Das klappt beim TuS Frickhofen noch nicht so recht. Doch auch zwei Niederlagen in Folge lassen Metin Kilic ruhig schlafen: „Es gibt andere Dinge im Leben, die mich mehr beschäftigen. Die Partie in Dietkirchen war ein sehr gutes Kreisoberligaspiel, das wir in der ersten Halbzeit hätten für uns entscheiden müssen. In der zweiten Hälfte musste ich drei Mal wechseln, was der Gegner zu seinen Gunsten genutzt hat.“ Natürlich nimmt der Trainer des TuS Frickhofen den nächsten Gegner sehr ernst und natürlich sagt Kilic: „Wir spielen wie immer auf drei Punkte.“ – Redaktionstipp: 2:2.

SG Ahlbach/Oberweyer – SG Kirberg/Ohren (19.30 Uhr in Ahlbach): Die mit Sieg und Niederlage gestartete Heimelf kann Ingo Butzbach nur schwer einschätzen, sagt aber: „Der in der letzten Saison schon starke Kader wurde nochmal punktuell verstärkt und hat besonders in der Offensive seine Qualität. Da müssen wir ansetzen. Hinten dicht halten und vorne Nadelstiche setzen.“ Diese Taktik habe beim Sieg in Mengerskirchen, dem zweiten im zweiten Spiel, schon gut geklappt. „Zielsetzung ist es, mindestens einen Punkt mit nach Kirberg zu nehmen, auch wenn wir personell nach kampfbetonten Spielen etliche Fragezeichen haben“, berichtet das Spielausschussmitglied der Hünfeldener. – Redaktionstipp: 1:1.

SV Thalheim – SV Elz (19.30 Uhr): Nach dem 2:2 gegen die SG Taunus ist Stefan Kremer erleichtert: „Der erste Punkt ist erkämpft. Das Unentschieden ist insgesamt gerecht, aber der Zeitpunkt des zweiten Gegentreffers kurz vor Spielende war unglücklich“, blickt der Trainer des SV Thalheim zurück. Die nächsten Aufgaben sollen nun weitere Punkte bringen: „Jetzt gilt es, zu Hause gegen den SV Elz und dann am Sonntag bei der SG Oberlahn nachzulegen“, sagt Kremer vor dem Duell der Tabellennachbarn. – Redaktionstipp: 2:1.

A-Liga

Es wäre keine Überraschung, wenn die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach (gegen FC Dorndorf II) und die SG Weilmünster/Laubuseschbach (gegen FSG Dauborn/Neesbach) auch nach dem dritten Spieltag die Tabelle anführen würden. Den zweiten Saisonsieg peilt die SG Villmar/Arfurt/Aumenau (gegen die SG Selters II) an, den ersten Dreier haben der TuS Drommershausen (gegen SV Erbach) und die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen (gegen RSV Weyer II) im Visier. – Außerdem: SG Heringen/Mensfelden – SV Elz II, TuS Lindenholzhausen – VfL Eschhofen, FC Steinbach – TuS Obertiefenbach (alle 19.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 1

Im Duell zweier verlustpunktfreier Mannschaften will der TuS Löhnberg gegen die SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim seine weiße Weste wahren. Zumindest den ersten Punkte möchte bei Aufsteiger RSV Würges II der SV Wolfenhausen einfahren. – Außerdem: FSG Runkel – FC Rubin Limburg-Weilburg, SC Ennerich – OSV Limburg, FSV Würges – SV Wilsenroth, SG Niedertiefenbach/Dehrn – WGB Weilbur (alle 19.30 Uhr), SV Bad Camberg – TuS Linter (20 Uhr).