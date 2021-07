Modellprojekt Zeitstrafe sorgt für Stirnrunzeln

Welche Wettbewerbe werden vom 1. Juli an mit Zeitstrafe ausgetragen und welche nicht? Die Zeitstrafe wird nur in den Pflichtspielen der Männer erprobt, und das auch nur auf Kreisebene. Das heißt erstens: In den Ligaspielen von der C-Liga bis hinauf in die Kreisoberliga. Ab der Gruppenliga aufwärts gilt die neue Regelung nicht. Und das heißt zweitens: Auch im Kreispokal wird ab sofort mit der Sanktionsskala gelbe Karte, Zeitstrafe, rote Karte agiert, unabhängig ob Hessen-, Verbands- oder Gruppenligisten mitspielen. Im Hessenpokal gilt aber wieder die alte Regelung. Auch bei den Frauen, Juniorinnen und Junioren bleibt alles wie gehabt, ebenso in Freundschafts- und Turnierspielen: In diesen Begegnungen zücken die Schiedsrichter gegebenenfalls weiterhin Gelb-Rot und verhängen keine Zeitstrafen.

In welchen Fällen wird eine Zeitstrafe verhängt? "Die Zeitstrafe soll die Gelb-Rote Karte ersetzen und nur verhängt werden können, wenn ein bereits verwarnter Spieler aktiv am Spiel teilnimmt und ein weiteres verwarnungswürdiges Vergehen begeht", heißt es im Schreiben des HFV. Jedes weitere verwarnungs- oder feldverweiswürdiges Vergehen eines Spielers, der bereits eine Zeitstrafe erhalten hat, führt direkt zum Ausschluss per roter Karte.

Wer kann keine Zeitstrafe erhalten? Auswechselspieler oder bereits ausgewechselte Spieler können nicht mit einer Zeitstrafe belegt werden. Schon mit Gelb verwarnt, bekommen sie in der zweiten Sanktionsstufe Rot gezeigt. Teamoffizielle wiederum werden mit Gelb, Gelb-Rot oder Rot belegt.

Wo wird die Zeitstrafe abgebrummt und wer bestimmt, wann ein Spieler aufs Feld zurückkehren darf? Die Zeitstrafe ist innerhalb der technischen Zone (sofern diese abgezeichnet ist) oder auf der Ersatzbank zu verbüßen, es sei denn, der Spieler wärmt sich für den weiteren Einsatz auf. Der Spieler darf während der Zeitstrafe nicht durch einen anderen Spieler ersetzt werden. Wann die Zeitstrafe abgelaufen ist, entscheidet allein der Schiedsrichter.

Welche neuen Bestimmungen gelten im Zusammenhang mit Gelb-Roten Karten für Spiele auf Verbandsebene? Auch das ist neu: Ab sofort wird in allen Spielklassen auf Verbandsebene die Gelb-Rote Karte zu einer Sperre von einem Spiel führen. Die Ableistung dieser Sperre erfolgt über gewertete Partien der Spielklasse, in der der Feldverweis erfolgte. Für Meisterschaftsspiele anderer Mannschaften beträgt die Sperre längstens sieben Tage, sofern sie nicht in der Spielklasse, in der der Feldverweis erfolgte, vorher abgeleistet wurde.

Diese sowie weitere Änderungen der Vorschriften hat der HFV unter www.hfv-online.de im Bereich Verband/News/Amtliches/Änderungen Satzung und Ordnungen veröffentlicht.