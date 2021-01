Noch einmal gemeinsam auf Abschlussfahrt

Stationen als Spieler: TuS Löhnberg (1992-1996), FSG Weilburg/Löhnberg (1996-1998), TuS Bonbaden (1998/1999).

Stationen als Spielertrainer: SG Niedershausen/Obershausen (1999-2003), TuS Laubuseschbach (2003-2005 als Co-Trainer), TuS Löhnberg (2005-2008 und 2010/2011), SV Wolfenhausen (2008-2010), TuS Eisenbach (2011-2014), Jugendtrainer bis 2020 bei JSG Hintertaunus.

Erfolge als Spieler: 1998/1999 Meister der Bezirksklasse Wetzlar/Oberlahn mit TuS Bonbaden;.

Erfolge als Spielertrainer: 2002/2003 Aufstieg über Relegation in die Kreisoberliga mit SG Niedershausen/Obershausen nach Scheitern 2001/2002, 2005/2006 Aufstieg über Relegation in A-Liga mit TuS Löhnberg, 2011/2012 Aufstieg in A-Liga mit TuS Eisenbach.