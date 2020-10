Oberlahnteams hinken hinterher

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Das gab es in einer Saison schon lange nicht mehr: Kein Oberlahnteam ist in der Fußball-Kreisoberliga aktuell unter den Top Fünf zu finden. Gut möglich, dass das auch nach dem zehnten Spieltag, der am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, so bleibt.

TuS Waldernbach – SG Winkels/Probbach/Dillhausen: Florian Dempewolf wirkt nach der schon siebten Niederlage und dem Sturz auf Rang 18 ein wenig resigniert, wenn er sagt: „So wie es aussieht, wird es wohl doch keinen goldenen Oktober für uns geben. In der Offensive gehen wir zu fatal mit unseren Chancen um. Außerdem fangen wir zu viele Gegentore.“ Nun erwartet der Trainer des TuS Waldernbach vor einem für ihn richtungsweisenden Spiel von seinen Jungs vor allem „viel Leidenschaft in den Zweikämpfen und eine hohe Laufbereitschaft“.

Die setzt auf der Gegenseite freilich auch Gero Lottermann voraus: „Ein Sieg in Waldernbach würde wohl den psychologisch wichtigen Sprung raus aus den Abstiegsrängen bedeuten. Außerdem könnten wir einen direkten Konkurrenten auf sieben Punkte distanzieren. Das würde uns natürlich erstmal Luft verschaffen vor den schweren Spielen gegen die SG Taunus und Mengerskirchen.“ Auf dem Weg zum vielleicht dritten Sieg in Folge ist dem Trainer der Kombinierten aber auch klar, „dass Derbys unberechenbar sind. Zudem schätze ich Flo Dempewolf als Trainer sehr und erwarte, dass seine Truppe taktisch hervorragend eingestellt und schwer zu knacken sein wird“. Personell sieht es beim Viertletzten besser aus als zuletzt. – Redaktionstipp: 3:3.

SG Ahlbach/Oberweyer – SV Elz (in Ahlbach): Nach dem 3:0 in Frickhofen und Platz drei mit sieben Siegen aus acht Spielen herrscht gute Laune bei der SG Ahlbach/Oberweyer. „Wir sind mit dem Spielverhalten unsere Jungs wirklich sehr zufrieden und möchten die Stimmung mit in die nächste Partie nehmen“, sagt Trainer Daniel Alves, warnt aber vor Überheblichkeit gegen den Fünfzehnten: „Uns erwartet ein Gegner, der mit vielen erfahrenen Spielern ausgestattet ist und schon immer besonders bei Standards sehr gefärhlich ist. Wir möchten jedoch unsere Linie konsequent durchführen und wieder punkten.“ Angeschlagen sind neben Alves auch Max Müller, Gökhan Sancak und Bünyamin Yildirim. Jan Hilpisch wird demnächst operiert, Argon Derguti fällt langfristig aus. Trainerkollege Florian Gross ist im Urlaub. – Redaktionstipp: 2:1.

SG Weinbachtal – SV Thalheim (in Elkerhausen): Von einem gebrauchten Tag spricht Florian Betz im Rückblick auf das 0:4 in Niederbrechen: „Wir kamen zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und wirkten sehr müde. Zudem hat der FCA eine sehr gute Partie abgeliefert.“ Nun hofft der Trainer der SG Weinbachtal, dass seine Mannschaft gegen das Schlusslicht die „Müdigkeit aus den Beinen bekommt und zu Hause wieder mutig nach vorne spielt. Die Jungs haben gut trainiert. Wenn wir das auf dem Platz umsetzen, wird es ein gutes Ergebnis geben.“ Am Kader des Tabellensiebten verändert sich nichts. – Redaktionstipp: 3:1.

SG Niedershausen/Obershausen – VfR 07 Limburg (in Obershausen): Nico Zimmermann ist bedient: „Das 4:7 in Offheim mit Platzverweisen gegen Steffen Huttarsch und Dennis Singe war ein heftiger Rückschlag. Unser Auftreten erinnert mich aktuell an das der Nationalmannschaft. Nach vorne gute Ansätze, aber es mangelt an Abstimmung und Passgenauigkeit, woraus Gegentore resultieren“, blickt das Spielausschussmitglied auf schon 20 Gegentreffer. Und nun kommt mit dem VfR 07 Limburg die mit 31 Toren beste Offensive der Liga. „Noch stehen wir mit Platz sechs und 15 Punkten einigermaßen gut da. Sollte die Partie gegen Limburg allerdings verloren gehen, so gibt es dann bereits eine große Lücke zu den vorderen vier Plätzen“, weiß Zimmermann um die Bedeutung der Partie. Joel Vorländer steht für Huttarsch im Kasten. Robin Schaffarz und Patrick Störzel kehren nach Verletzungspause zurück.

Nach einem harten Stück Arbeit in Thalheim, wie Thomas Janke das 4:2 seiner Rasselbande um den „Teamsenior“ Jonas Mieller (23) am Donnerstag in der Rückschau formuliert, geht der Trainer die Aufgabe in Obershausen selbstbewusst an: „Wir wollen unsere gute Auswärtsserie fortsetzen. Wenn auch die Mannschaft etwas hinter den Erwartungen zurückliegt, ist sie für mich immer noch ein Topteam in der Kreisoberliga. Wenn unsere Abwehr gut steht und wir weiterhin vorne so gut treffen, ist für uns auf jeden Fall etwas drin.“ Justin Heimann kehrt beim VfR 07 ins Aufgebot zurück. – Redaktionstipp: 1:2.

TuS Dietkirchen II – SG Oberlahn: Nach perfektem Start mit zwei Siegen wartet die SG Oberlahn nun seit sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis und steht vor dem Sturz auf einen Abstiegsplatz. Dieses Szenario wäre keine Sensation, denn der TuS Dietkirchen II legt bislang eine glänzende Runde, ist noch unbesiegt und bei erst fünf Gegentreffern ganz schwer zu knacken. Schon ein Remis wäre eine Überraschung. – Redaktionstipp: 4:1.

SG Kirberg/Ohren – TuS Frickhofen (in Kirberg): Dass es beim TuS Frickhofen auch Mitte Oktober mit Platz 13 alles andere als rund läuft, ist auch Ingo Butzbach nicht verborgen geblieben. Dies gelte aber auch für seine SG Kirberg/Ohren, die nur zwei Plätze besser steht: „Die Niederlage in Winkels gibt uns schon zu denken. Hoffentlich haben die Jungs erkannt, dass sich was ändern muss. Ansonsten können wir unser Saisonziel schon im laufenden Jahr abhaken. Lassen wir uns überraschen, bei wem am ehesten der Knoten platzt“, will das Spielausschussmitglied erst gar keine Prognose abgeben. – Redaktionstipp: 2:2.

SV Mengerskirchen – FC Waldbrunn II: Der Sieg des SV Mengerskirchen in Merenberg war für Walter Gerhardt „eine positive Reaktion auf die hohe Niederlage in Dietkirchen. Die kämpferische Leistung hat gestimmt, unser Spiel nach vorne ist aber noch ausbaufähig.“ Im nächsten Lokalduell erwartet das Spielausschussmitglied nun einen Rivalen, „der nach dem Sieg gegen Waldernbach im Aufwind ist und uns alles abverlangen wird. Wir wollen natürlich nachlegen, wissen aber, dass wir uns steigern müssen“.

Bei Waldbrunn II hat Cornelius Doll „natürlich eine Erleichterung in der Mannschaft gespürt. Wir werden uns nun auf einen starken Gegner vorbereiten und möchten erneut punkten“. Vor dem Duell zwischen dem Drittletzten und dem Achten spricht der Trainer von „diversen offenen Personalfragen“. – Redaktionstipp: 2:0.

SC Offheim – SG Merenberg: Nach zuletzt zwei Siegen und 15 Punkten aus acht Spielen blickt Andreas Kunz auf einen gelungenem Saisonstart: „Jetzt wollen wir uns auch in der oberen Tabellenhälfte festigen und gegen Merenberg punkten. Dazu steht uns fast der komplette Kader zur Verfügung, wenn auch einige Spieler angeschlagen sind“, ist das Spielausschussmitglied des SC Offheim guter Dinge. Er sieht sein Team im Vergleich Fünfter gegen Zwölfter als leicht favorisiert, „was jedoch bei uns in der Vergangenheit auch immer die Gefahr brachte, den Gegner zu unterschätzen. Unsere Mannschaft hat aber dazu gelernt“, ist sich Kunz sicher. – Redaktionstipp: 3:1.

TSG Oberbrechen – SG Taunus: So klingt ein zufriedener Trainer: „Meine Jungs zeigen seit Wochen bärenstarke Leistungen und sind auch nach Rückständen nicht aufzuhalten.“ Deshalb verlegte Alexander Schraut auch das Training der TSG Oberbrechen am Dienstag in die Emser Therme: „Das war mal nötig für Körper und Geist.“ Vor dem Lokalduell der Aufsteiger rechnet Schraut damit, „dass die Hütte brennen wird, denn es gilt noch eine offene Rechnung aus dem letzten Jahr zu begleichen.“ Das Ziel im Derby Zweiter gegen Neunter lautet für den TSG-Coach „ganz klar: Sieg!“ – Redaktionstipp: 3:2.

Gruppenliga

SG Oberliederbach – RSV Würges: Hussen Harmouch hadert ein wenig mit dem Schicksal: „Wir haben es beim 0:1 bei Eddersheim II versäumt, das verdiente Tor zu erzielen, haben aber auch einen Treffer zu unrecht aberkannt bekommen. Wir müssen weiter hart arbeiten und das Spielglück auch mal erzwingen.“ Kurios: In den neun Spielen der Würgeser mussten drei Partien für mindestens 40 Minuten unterbrochen werden, da jedes mal ein Krankenwagen zum Einsatz kam, der einen RSV-Spieler versorgen musste. „Da müssen wir als Team nun durch“, blickt Trainer Harmouch auf immer wieder notwendige Umstellungen beim wichtigen Spiel des Viertletzten beim nur einen Punkt besseren Zwölften. – Redaktionstipp: 2:0.

TSG Wörsdorf – FC Dorndorf: Nach sieben Punkten aus drei Spielen liegt der FC Dorndorf nur noch drei Zähler hinter Platz eins. Die im Vorfeld hoch gehandelte TSG Wörsdörf ist nur Mittelmaß und bei erst einem Sieg in fünf Heimspielen auch zu Hause schlagbar. – Redaktionstipp: 1:2.

SV Hadamar II – TuRa Niederhöchstadt: Mit sagenhaften 22 Treffern in zwei Partien hat Hadamar II die Prognose von Trainer Heiko Weidenfeller eindrucksvoll bestätigt, der vor der Saison damit gerechnet hatte, dass sein Team Zeit brauche, um sich zu finden. TuRa Niederhöchstadt ist im Vergleich zu den beiden letzten Aufgaben als vier Plätze schlechterer Tabellenzehnter sicher ein ganz anderes Kaliber, mit der aktuellen Offensivpower der Reservisten aber natürlich schlagbar. – Redaktionstipp: 4:1.

SGN Diedenbergen – SG Selters: Zwar hat es für die SG Selters nicht zum vierten Sieg, aber immerhin zum vierten unbesiegten Spiel in Folge gereicht. Entsprechend fällt das Statement von Patrick Jahn vor der Aufgabe des Elften beim Vorletzten aus: „Wir sind aktuell sehr glücklich über das, was die Mannschaft leistet. Auch beim 1:1 gegen starke Wörsdorfer haben die Jungs starken Willen und Kämpferherz bewiesen. In Diedenbergen nehmen wir uns dasselbe vor wie jede Woche: kratzen, beißen, kämpfen. Wenn wir unsere Effektivität beibehalten, ist ein Sieg für uns drin. Wir werden uns hüten, den Gegner zu unterschätzen. Jeder in der Gruppenliga weiß, wie stark Diedenbergen eigentlich ist.“ Personell vermeldet der Trainer der SG Selters leichte Entwarnung. Zwar könnte es sein, dass Tom Rieth in den Kader zurückkehrt, dafür fallen Yannik Walli, Jan Hendrik Pabst und Maximilian Stähler aus. – Redaktionstipp: 1:1.

Kreisligen

A-Liga: Die SG Weilmünster/Laubuseschbach erwartet die SG Heringen/Mensfelden zum Spitzenspiel der punktgleichen Tabellenersten, wobei die Hünfeldener ein Spiel weniger absolviert haben. Für die anderen Oberlahnteams, die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach (in Eschhofen), den TuS Drommershausen (in TuS Lindenholzhausen), die SG Villmar/Arfurt/Aumenau (in Erbach) und die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen (bei Hadamar III), ist auf jeden Fall Zählbares drin.

B-Liga: Härtetest in Gruppe 1 für den verlustpunktfreien Tabellenführer SV Wilsenroth, denn WGB Weilburg hat als Dritter seit dem Saisonauftakt nicht mehr verloren. In Gruppe 2 kann die SG Niedershausen/Obershausen die Spitze bei einem Sieg gegen den VfR 07 Limburg II und einer Niederlage des FC Waldbrunn III bei der FSG Dauborn/Neesbach II übernehmen.

C-Liga: Der spielfreie Spitzenreiter SG Weilmünster/Laubuseschbach II wird Rang eins in Gruppe 1 bei dann einem Spiel weniger wohl an den SV Erbach II (gegen WGB Weilburg II) verlieren. Dies gilt auch in Gruppe 2 für den TuS Staffel, an dem der TSV Steeden (gegen Weilburger FV) vorbeiziehen dürfte.