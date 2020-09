Optimismus und Vorfreude

Stehen sich am Sonntag im ersten Oberlahnduell der neuen Saison in der Kreisoberliga wieder gegenüber: Tim Eigenbrodt (l.), dessen Einsatz aber noch fraglich ist, erwartet mit der SG Merenberg Erdal Can und die SG Weinbachtal. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - 19 Mannschaften, neun Spiele, kein Coronafall – dem Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga steht nichts im Wege. Alle Spiele werden am Sonntag um 15.30 Uhr angestoßen.

SG Ahlbach/Oberweyer – SV Mengerskirchen (in Ahlbach): Florian Gross sieht dem Auftakt optimistisch entgegen: „Wir sind mit der Vorbereitung zufrieden. Die Mannschaft zieht gut mit und die Stimmung ist positiv.“ Urlaubsbedingt und aufgrund einer Sperre fehlen dem Spielertrainer der SG Ahlbach/Oberweyer zwar drei Stammspieler, doch die drei Punkte will Gross auf jeden Fall behalten, er weiß aber auch: „Mit Mengerskirchen kommt direkt die erste Standortbestimmung auf uns zu.“

Auch im Gästelager herrscht Respekt vor dem Aufgalopp. Walter Gerhardt sagt: „Nach langer und intensiver Vorbereitung haben wir gleich eine schwere Aufgabe zu lösen, weil für mich Ahlbach/Oberweyer zu den stärksten Mannschaften der Kreisoberliga zählt. Um Punkte mitzunehmen, müssen wir an unsere Grenzen gehen. Wir benötigen eine starke Energieleistung, ein gutes Defensivverhalten und ein schnelles Spiel nach vorne.“ Personell sieht es bei den Blau-Weißen ganz gut aus, berichtet das Spielausschussmitglied. Bis auf Alex Fröhlich, der sich noch im Aufbautraining befindet, stehen alle Spieler zur Verfügung. Auch die Neuzugänge Maxim Schreiner und Christian Gehdt werden dabei sein. – Redaktionstipp: 2:2.

SG Weinbachtal – SG Merenberg (in Weinbach): Florian Betz spricht bei der SG Weinbachtal von einer guten Vorbereitung. Lediglich die Absage des letzten Tests durch die FSG Wirbelau/Schupbach/ Heckholzhausen hat ihn geärgert. „Trotzdem sehen wir dem Heimspiel sehr positiv entgegen. Die Jungs sind fit und freuen sich richtig auf den Start. Taktisch haben wir uns dazu auch noch weiterentwickelt. Der komplette Kader steht zur Verfügung“, berichtet der Trainer der SG Weinbachtal. Neuzugang Maurice König steht im Kader und darf auf einen Einsatz hoffen.

Bei der SG Merenberg ist das Aufgebot nicht komplett. Markus Meuser fällt aus, Tim Eigenbrodt und Artem Schlotgauer sind Wackelkandidaten. „Das fällt bei unserem kleinen Kader natürlich sehr ins Gewicht. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich im ersten Spiel, zu punkten. Dass das bei einem der Topteams nicht einfach wird, ist uns schon bewusst“, kann sich SGM-Trainer Stefan Simon mit einem Unentschieden anfreunden. – Redaktionstipp: 3:2.

SG Oberlahn – SV Elz (in Kubach): Beim SV Elz sieht der neue Trainer Thomas Selbach den Saisonstart als Herausforderung an, ist doch durch die Abgänge verschiedener Leistungsträger der Kader auf vielen Positionen neu zu besetzen gewesen. „Es wird eine schwere und harte Runde, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich bin absolut positiv gestimmt, denn die Jungs haben in der Vorbereitung alles gegeben. Alle Mannschaftsteile haben sich total engagiert.“ Bei der SG Oberlahn rechnet sich der Nachfolger von Mehmet Dragusha Zählbares aus, immerhin ging das letzte Aufeinandertreffen mit 3:0 an die Elzer. „Zumindest ein Punkt ist durchaus realistisch“, glaubt Selbach. – Redaktionstipp: 2:1.

VfR 07 Limburg – TuS Frickhofen: Beim hoch gehandelten TuS Frickhofen sieht Metin Kilic sein Team gewappnet: „Wir konnten vieles testen, die Mannschaft findet langsam zusammen.“ Vor dem Gegner hat der Trainer der Westerwälder großen Respekt: „Limburg 07 ist kein Verein, mit dem wir uns zur Zeit messen können. Der VfR hat eine gute Jugendarbeit, eine gute Struktur im Verein und mit Tatarenko und Janke sehr gute Trainer, die einiges bei der jungen Mannschaft bewegen können.“ Sein Anspruch ist dennoch hoch: „Wir wollen mit einem Sieg in die Runde starten. Ich bin kein Trainer, der mit einem Unentschieden zufrieden ist.“ Und keiner der jammert, denn Kilic hat den einen oder anderen Ausfall zu beklagen. – Redaktionstipp: 1:3.

SG Niedershausen/Obershausen – SV Thalheim (in Obershausen): „Endlich mal wieder ein Sieg zum Auftakt der neuen Saison, das wäre schön!“ So formuliert Nico Zimmermann nach zuletzt zwei herben Auftaktpleiten seinen Wunsch für den Rundenstart. Das Spielausschussmitglied ist guter Dinge: „Wir haben unsere Wunden der letzten Saison geleckt und können wieder aus dem gesamten Kader auswählen. Nur Dennis Singe und Florian Klaner werden urlaubsbedingt fehlen.“ Den Gegner kann Zimmermann nur schwer einschätzen: „Ich bin guter Dinge, dass unsere Jungs wieder richtig Lust auf Fußball haben. Das wollen wir die Thalheimer von Beginn an spüren lassen und am besten früh in Führung gehen.“ Neuzugang Jan Zwitkowics dürfte bei diesem Unterfangen in der Startelf stehen.

Beim SV Thalheim fällt das Vorbereitungsfazit von Stefan Kremer zwiegespalten aus: „Von den Ergebnissen der Testspiele her war das durchwachsen, aber alle Spieler haben gut mitgezogen. Die Neuzugänge haben einen guten Eindruck hinterlassen und sind demzufolge alle im Kader für unser schweres Auswärtsspiel.“ Die Rollen sieht der Trainer eindeutig verteilt: „Wir starten als klarer David in das Duell und können eigentlich nur überraschen.“ – Redaktionstipp: 4:1.

SG Kirberg/Ohren – TuS Waldernbach (in Kirberg): Personell hat es bei der SG Kirberg/Ohren schon besser ausgesehen, wie Ingo Butzbach berichtet: „Aufgrund einiger Abgänge ist der Kader etwas kleiner geworden. Außerdem steht ein Fragezeichen hinter Oliver Schulz. Jerome Pollak wird aufgrund einer Sperre noch fehlen.“ Den Gegner bezeichnet das Spielausschussmitglied zwar als „harte Nuss“ und als eine „durch Flo Dempewolf gut organisierte Mannschaft“. Butzbach glaubt aber auch, dass es Waldernbach nicht einfach fallen werde, den Abgang von Offensivmann Niklas Zinndorf zu kompensieren. Sein Wunsch: „Ein Dreier für die Heimelf!“

Auf der Gegenseite war Florian Dempewolf mit der Vorbereitung „ganz zufrieden. Der Großteil der Mannschaft konnte regelmäßig die Trainingseinheiten absolvieren. Verletzte haben wir auch kaum zu verzeichnen“. Während Neuzugang Philipp Stöhr im Kader stehen wird, muss Harry Kimmerle krankheitsbedingt passen. Sein Trainer hadert derweil mit dem Auftaktprogramm: „ Da hat der Fußballgott wohl nicht an uns gedacht. Erst in Kirberg, dann folgen zwar drei Heimspiele gegen Niedershausen/Obershausen, Mengerskirchen und Ahlbach/Oberweyer, doch das sind alles Gegner, die zur Spitzengruppe gehören. Von daher wird es von großer Bedeutung sein, gegen irgendeinen dieser Kontrahenten einen Überraschungssieg zu landen. Dies kann nur mit großer Leidenschaft, hoher Konzentration und taktischer Disziplin erreicht werden.“ – Redaktionstipp: 1:1.

SG Taunus – FCA Niederbrechen: Ein Duell auf Augenhöhe dürfte das Kräftemessen zwischen dem starken Aufsteiger und dem etablierten Kreisoberligisten werden. Gut möglich, dass die starke Offensive der SG Taunus den Unterschied machen wird. – Redaktionstipp: 3:1.

TSG Oberbrechen – FC Waldbrunn II: Diese Aussage zeugt vom Selbstbewusstsein eines Aufsteigers: „Am Sonntag gehen wir mit breiter Brust und dem klaren Ziel drei Punkte ins Spiel!“ TSG-Trainer Alexander Schraut erklärt seinen Optimismus: „Die Vorbereitung lief zusammenfassend positiv, wobei sich die Neuzugänge optimal integrieren konnten. In der jungen Mannschaft steckt eine Menge Potenzial, wodurch in dieser Liga sicher einiges möglich sein kann, auch wenn wir als Underdog starten.“ Abheben will Schraut aber nicht: „Am Ende ist natürlich in erster Linie der Klassenerhalt das klare Ziel.“ – Redaktionstipp: 3:2.

TuS Dietkirchen II – SG Winkels/Probbach/Dillhausen: Positive Töne kommen vor dem Aufgalopp aus dem Lager der SG Winkels/Probbach/Dillhausen: „Die Kerle haben wahnsinnig gut mitgezogen, der Teamspirit begeistert mich in jeder Einheit aufs Neue“, blickt Gero Lottermann auf die Vorbereitung zurück. Der Coach sagt aber auch: „Die Ergebnisse waren nicht so gut, obwohl die Spiele von uns sehr gut anzuschauen waren, in der Mehrzahl jedoch mit Niederlagen endeten.“ Der Saisonstart ist für den neuen Mann an der Seitenlinie wie eine Schachtel Pralinen: „Wir wissen nicht so ganz, was im Gegner drinsteckt. Ich gehe aber davon aus, dass wir auf ein starkes Dietkirchen II treffen werden.“ Während Lennart Wagner, Marius Knaak und der langzeitverletzte Marcel Demmer ausfallen, zählen die Neuzugänge Philipp Stückrath, Marcel Volk und Steven Alonso zum Aufgebot. Außerdem steht Willi März vor seinem Comeback. Derweil hat die SG mit Nico Vogeley (zuletzt FSG Wettenberg) einen Torhüter verpflichtet, der aber nach langen Verletzungspause noch Zeit benötigt. – Redaktionstipp: 2:0.

Die Fußball-Gruppenliga eröffnet die Saison mit dem Kreisduell zwischen dem SV Hadamar II und der SG Selters. Alle Spiele werden am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.

SV Hadamar II – SG Selters (in Niederhadamar): Im Lager der SG Selters herrscht gespannte Vorfreude vor der Premiere in der Gruppenliga, berichtet Patrick Jahn: „Wir freuen uns riesig auf unser erstes Spiel in der neuen Umgebung.“ Mit der Vorbereitung auf das Debüt ist der Trainer zufrieden: „Es hatte zwar stockend begonnen, wurde dann aber immer besser. Und trotz einer Testspielniederlage am letzten Sonntag sind wir der Meinung, die richtigen Schlüsse daraus gezogen zu haben.“ Die Derbyaufgabe ist für Jahn „wie künftig jede Woche ein dicker Brocken. Aber wir wollen zusehen, dass wir uns beginnen, zu akklimatisieren. Inwieweit das für Zählbares reicht, wird sich zeigen. Wir nehmen mit, was kommt.“ Von den Neuzugängen aus der Jugend könnten gleich vier Spieler im Kader stehen, setzt der SGS-Trainer auch auf den eigenen Nachwuchs. – Redaktionstipp: 2:2

FC Bierstadt – FC Dorndorf: Wenn auch auswärts ist der Tabellendreizehnte der Abbruch-Runde ein machbarer Gegner für den FC Dorndorf. Allerdings ist der FC Bierstadt durch einige Neuzugänge, darunter Nico Mantel (SG Kirberg/Ohren) und Mark Fries (RSV Würges), einen Tick stärker als in der letzten Saison. – Redaktionstipp: 1:3.

RSV Würges – SV Wiesbaden: Hussen Harmouch lässt sich nicht in die Karten schauen: „Unsere Erwartungen sind, dass wir von Spiel zu Spiel denken und immer das Maximum aus uns rausholen wollen, um die maximale Ausbeute auszuschöpfen.“ Mehr will der neue Trainer des RSV Würges vor dem Aufgalopp gegen die Landeshauptstädter gar nicht sagen, auch nicht, wie es personell aussieht und wer von seinen vielen Neuzugängen erste Wahl sein wird. Nur so viel: „Wir entscheiden kurzfristig.“ Mit der Vorbereitung war der RSV-Coach allerdings sehr zufrieden: „Die Jungs haben alle Gas gegeben. Wir haben viel mit dem Team auch außerhalb des Platzes unternommen, wobei der Spaß im Vordergrund stand.“ Nun aber wird es ernst. – Redaktionstipp: 1:3.