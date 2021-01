Reitz bleibt in Rheinland-Pfalz

Jetzt teilen:

DORNBURG-THALHEIM - (bk). Walter Reitz kehrt vorerst nicht in den Fußballkreis Limburg-Weilburg zurück, sondern bleibt in Rheinland-Pfalz. Der ehemalige Trainer des SV Hadamar und der in der Bezirksliga Rheinland-Ost beheimatete TuS Burgschwalbach setzen ihre Zusammenarbeit auch in der Saison 2021/2022 fort. „Die Vertragsverlängerung ist auch ein Zeichen an die Mannschaft, den sehr gut eingeschlagenen Weg fortzuführen“, so Vorstandsmitglied Ralf Funk. Die Entscheidung ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Burgschwalbacher und der 63-jährige A-Lizenz-Inhaber aus Thalheim stehen aktuell auf dem vorletzten Platz.