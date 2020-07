Rot nach nur 35 Sekunden

Kämpfertyp: Nils Egenolf (r.) vom FC Waldbrunn, hier im Verbandsliga-Duell mit Natnael Tega vom TSV Bicken. ? Foto: Katrin Weber

Limburg-WeilburgIn unserer Serie "Fußballer komplettieren Sätze" ergänzt im siebten Teil Nils Egenolf vom FC Waldbrunn die Zeilen.

Mit dem Fußball begonnen habe ich schon mit drei Jahren.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil ich frühzeitig von meinen Eltern im Verein angemeldet wurde und ich Spaß daran hatte.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann war der 2:1- Sieg gegen den FSV Fernwald im November 2018.

Mein größter sportlicher Erfolg ist die Meisterschaft in der Gruppenliga Wiesbaden und der Aufstieg in die Verbandsliga Mitte in der Saison 2016/2017.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war eine glatte rote Karte nach nur 35 Sekunden.

Mein Lieblingsmitspieler ist ... da kann ich mich gar nicht entscheiden.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist Max Zuckrigl vom TuS Dietkirchen, weil er Tempo, Spielintelligenz und Abschlussstärke vereint.

Mein Vorbild ist sportlich gesehen Niklas Süle von Bayern München.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, würde ich uns als ein echtes Team mit starken Charakteren, für die der Zusammenhalt im Mittelpunkt steht, bezeichnen.

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, wenn wir in einem Heimspiel auf dem Rasenplatz in Fussingen auf einen favorisierten Gegner treffen.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, dann fehlt etwas für mich.

Zur Person

Alter: 25

Beruf: Beamter

Wohnort: Limburg

Familienstand: ledig

Im Verein seit: 2011

Ex-Vereine: SF Eisbachtal, TuS Koblenz, JSG Dietkirchen/Offheim, SV Wilsenroth.

Erfolge: Meister Gruppenliga Wiesbaden 2016/17, Bezirksliga-Meister 2010/2011.