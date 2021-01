RSV Würges setzt auf Kontinuität

Der RSV Würges kann auch für die Saison 2021/21 mit Hussen Harmouch (r.) und Ahmed Salih als Trainerduo planen. Foto: Verein

Bad Camberg/Würges (bk). Der RSV Würges ist bestrebt, wieder Kontinuität auf der Trainerbank zu bekommen und hat die Zusammenarbeit mit Hussen Harmouch und Ahmed Salih verlängert.

"In weiterhin ungewissen Zeiten bleibt glücklicherweise eines gewiss: Egal wann und wie es endlich mit dem Amateurfußball weitergeht, das Trainerteam wird beim RSV Würges auch in der Saison 2021/2022 Hussen Harmouch und Ahmed Salih heißen. Beide haben zur Freude des Vorstandes und der Mannschaft nicht lange überlegt und, unabhängig von der Ligazugehörigkeit in der nächsten Saison, zugesagt", teilte Pressewart Timo Brands mit. Aufgrund von beruflichen Verpflichtungen wird Salih in Zukunft als Co-Trainer agieren und Hussen Harmouch als Chefcoach.

"Trotz der schon wochenlangen Spielpause sei die Mannschaft nicht untätig. "Neben gemeinsamen Onlinetrainingseinheiten haben die Spieler vom Trainerteam auch einen individuellen Plan zum Einzeltraining erhalten. Somit sollte die Mannschaft zum Wiederbeginn der laufenden Saison in einem optimalen Fitnesszustand sein, um den Kraftakt Klassenerhalt bewältigen zu können", hofft Timo Brands.

Bei der Saisonunterbrechung stand der RSV Würges in der Fußball-Gruppenliga Wiesbaden auf Abstiegsplatz 15 bei drei Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und die SG Oberliederbach, die allerdings zwei Spiele weniger ausgetragen hat.