Rucker übernimmt Wolfenhausen

Der SV Wolfenhausen, in der abgebrochenen Saison 2019/2020 Tabellenletzter der Fußball-B-Liga, Gruppe 1, hat einen neuen Spielertrainer, der aus den eigenen Reihen kommt. Der 39-jährige Timo Rucker (l.) übernimmt das sportliche Zepter, teilt Spielausschussmitglied Rüdiger Höpp mit und sagt: "Wir freuen uns, ihn für die Aufgabe zu gewinnen, den SVW in den nächsten Jahren wieder zu einem starken Team zu formen." Der verbandsligaerfahrene Rucker freut sich auf die Aufgabe und betont: "Ich spiele nunmehr seit acht Jahren beim SVW und in dieser Zeit ist der Verein zu einer Herzensangelegenheit geworden. Der SVW ist meine erste Trainerstation und ich bin dem Verein sehr dankbar, dass er mir dabei hilft, die Trainerausbildung zu machen. Mein Ziel ist es, jeden Spieler besser zu machen und auf dieser Basis das maximal mögliche sportliche Ergebnis zu erreichen, was für uns in der kommenden B-Liga-Saison der Klassenerhalt wäre." csp/Archivfoto: Konrad