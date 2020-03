"Saisonabbruch wäre Horrorszenario"

Jetzt teilen:

Limburg-WeilburgNatürlich! Es gibt in Zeiten wie diesen Wichtigeres als Fußball. Aber wer von diesem völlig harmlosen Virus schon als kleiner Bub infiziert worden ist, dem fehlt etwas. Christian Brückner formuliert das so: "Jetzt wird mir so richtig bewusst, wie sehr vernarrt ich doch in den Fußball bin." Der Fan von Borussia Mönchengladbach muss, wie auch die anderen Vielfahrer von Clubs wie Eintracht Frankfurt, Bayern München, Borussia Dortmund und Dynamo Dresden, die in unserer Befragung zu Wort kommen, noch einige Wochen auf das Stadionerlebnis verzichten - mindestens.

Wie geht ein Vielfahrer mit der

fußballlosen Zeit um?

Michael "Buschmann" Zeman aus Erftstadt, Fan von Bayern München (Bayern-Kings Selters/Ts.): Ich habe einfach in den Sommerpausen-Rhythmus geschaltet. Ich schaue mir ab und an mal Highlights von Spielen bei Sky oder bei youtube an. Natürlich verbringt man jetzt auch mehr Zeit mit der Familie, geht spazieren. Meine Frau hat schon scherzhaft zu mir gesagt, "wie soll ich das jetzt wochenlang aushalten, wenn du jedes Wochenende zu Hause bist?" Da es in dieser schwierigen Zeit ganz andere Probleme auf dieser Welt gibt, kann ich auch so gut leben.

Robin Eisinger aus Elz, Fan von Eintracht Frankfurt (EFC Brühadler): Die Situation ist für mich irgendwie vergleichbar mit einem Abstieg oder verlorenen Pokalfinale. Bei einer Sommer- oder Winterpause weißt du wenigstens, wann es wieder weitergeht. Bei der Corona-Pause tappst du völlig im Dunkeln. Da auch ein Versammlungsverbot beschlossen wurde, kommunizieren wir im Fanclub öfters über eine Video-Chat-App miteinander.

Michael "Buschmann" Zeman (l.) ist bundesweit sicherlich einer der bekanntesten Fans des FC Bayern München. Der Allesfahrer mit eigener Homepage www.bayern-buschmann.de kommt zwar aus Erftstadt in Nordrhein-Westfalen, gehört aber den Bayern-Kings mit Sitz in Niederselters an.

Jannis Wetzig aus Drommershausen, Fan von Dynamo Dresden: Nach dem Derbysieg gegen den ungeliebten Gegner aus dem Erzgebirge war die Hoffnung auf den Klassenerhalt wieder da. In Hannover sollten die nächsten Punkte im Abstiegskampf geholt werden. Jetzt stehen wir im Dunklen. Keiner weiß, wie und ob es weiter geht. Das sind Gefühle wie bei einem Abstieg. In der Hoffnung auf eine baldige Fortsetzung besteht der Alltag jetzt nur noch aus Arbeiten, Sport und schrauben an der Simson, meinem Motorrad.

Christian Brückner aus Löhnberg, Fan von Borussia Mönchengladbach (BMG-Fanclub Oberlahn 211): Jetzt wird mir so richtig bewusst, wie sehr vernarrt ich doch in den Fußball bin. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich nicht auf die Seite von Sportmagazinen schaue und vergebens Ergebnisse und Spielberichte suche. Aber auch der Vereinsfußball fehlt einem absolut, auch wenn ich mich natürlich über mehr Zeit mit meiner Freundin freue. So bleibt nur der digitale Fußball und das Online-Zocken gegen die Kumpels.

Jannik Becker aus Löhnberg, Fan von Eintracht Frankfurt (EFC Lahnadler): Für einen Vielfahrer ist es eine ungewohnte Situation, das Wochenende auf der Couch zu verbringen, statt in einem Stadion mit tausenden Menschen das Spiel zu verfolgen. Auch der Gang auf den Dorfsportplatz, verbunden mit Bier und Bratwurst, fällt flach. Das Einschalten der gängigen Sportsender hat sich ebenfalls erledigt. Der Sport der Tausende verbindet, ist wortwörtlich von der Bildfläche verschwunden. Er ist zurecht für eine gewisse Zeit verschwunden, das ist keine Frage, wir haben momentan viel größere Probleme. Die Frage, wann es weitergehen wird, ist und bleibt vorerst ungeklärt. Wie heißt es so schön: Die Ungewissheit ist manchmal schlimmer als die traurige Wahrheit. Bis dahin heißt es, gesund zu bleiben und sich Wiederholungen grandioser Spiele aus vergangenen Zeiten anzuschauen.

Martin Hirschhäuser aus Heckholzhausen, Fan von Eintracht Frankfurt (EFC Kerkerbachtal): Die Zeit ohne unsere SGE ist natürlich gruselig. Wobei wir im Moment natürlich viel Eintracht und Solidarität in unserer Gesellschaft brauchen, um diese Pandemie einzudämmen und zu verlangsamen. So bleiben auch wir zu Hause und freuen uns über die letzten Touren nach Salzburg, Düsseldorf oder ins heimische Waldstadion. Jetzt werden zu Hause neue Fahnen gehisst, samstags um 15.30 Uhr gemeinsam über Social Media "Im Herzen von Europa" gesungen oder im WhatsApp-Chat Meinungen zur aktuellen Lage ausgetauscht. In unserem Fan-Club geht es um mehr, als nur gemeinsam Fußball gucken. Viele sind miteinander befreundet und daher sorgt man sich auch um den anderen. Nachdenklich werden wir über die Situation in Norditalien, da wir vor genau einem Jahr über Bergamo nach Mailand zum Euroleague-Spiel gefahren sind. Heute ist dort der europäische Hotspot der Covid-19-Pandemie und keiner von uns weiß, wen wir von den Fan-Freunden in und um Bergamo noch einmal wiedersehen dürfen.

Johannes Crone aus Nentershausen, Fan von Borussia Dortmund ("Tolle Truppe" Elz): Für mich ist das ganz schwer. Mir fehlt der BVB so sehr. Die Vorfreude, meine Jungs im Bus zu sehen, war vor den Fahrten zu den Heimspielen immer riesig. Wir lachen gemeinsam, halten Schwätzchen und vertreiben uns die fast drei Stunden Fahrtzeit. Und wenn der Bus erstmal in Dortmund anhält, sich die Türen öffnen und man den Pott-Duft riechen kann - dann ist das herrlich. Dieser vermaledeite Virus legt alles lahm. Geisterspiele? Um Gottes Willen! Es fehlt mir ungemein - die Jungs von der "Tollen Truppe", ja, und natürlich mein geliebter BVB.

Wie ist Eure Einschätzung, wie es mit Bundesliga und Europapokal weitergeht?

Michael "Buschmann" Zeman: Aufgrund der Tatsache, das jetzt die EM und die Olympischen Spiele auf 2021 verlegt worden sind, hat man genug Zeit, die Saison 2020 fertig zu spielen. Wir alle wissen nicht, wie lange uns der Coronavirus noch in Atem halten wird. In China kehren die Menschen nach vier Monaten langsam wieder ins normale Leben zurück. Übertragen wir das auf Deutschland, dann könnte Mitte Juni, Anfang Juli wieder der Ball rollen. Ich hoffe mit Zuschauern, denn Geisterspiele sind der Tod des Fußballs. Ich habe versucht, das Derby Gladbach gegen Köln zu schauen und habe nach zehn Minuten abgeschaltet. Der Plan, dann alle zwei Tage zu spielen, ist Blödsinn. Die Spieler sind keine Maschinen! Fußball darf nicht nur Geld sein. Ich hoffe, alle lernen von dieser schweren Zeit und ziehen die Konsequenzen daraus, damit der Fußball, den wir alle lieben, weiter die schönste Nebensache der Welt bleibt.

Robin Eisinger: Meine Meinung ist, die komplette Saison zu annullieren. Wenn ich gerade auf unsere Nachbarländer blicke, sehe ich nicht, wie sich die Lage bis Ende April, Anfang Mai entspannen soll. Dazu kommt, dass die Mannschaften aufgrund des Trainingsverbotes überhaupt nicht auf dem Wettkampf-Niveau sind, das sie benötigen würden. Absteiger darf es nicht geben. Dann spielt die Bundesliga eben mal mit 20 der 21 Mannschaften. Diese Einschätzung teile ich übrigens auch für den Amateurbereich. Der Europapokal hätte sich aus Sicht der Adler durch das völlig unnötig ausgetragene Heimdebakel sowieso erledigt gehabt. Die aktuelle Saison ist auch nicht mehr tragbar. Wie soll gerade eine italienische Mannschaft in diesen Zeiten in den nächsten zwei Monaten noch ein Spiel austragen? Wie es europäisch weitergehen soll, kann niemand voraussagen. Aber die Herren der UEFA werden sicher wieder eine geldbringende Idee haben, wie zu handeln ist.

Jannis Wetzig: Möglichkeiten, wie der Ligabetrieb weiter gehen kann, gibt es mehrere, aber welcher Weg der richtige ist, ist die Frage. Auch bei uns in der Gruppe wird es diskutiert. Und wie überall gehen die Meiningen auseinander. Finanziell und sportlich ist es für Dynamo wichtig, die 2. Liga zu halten. Auch deshalb finde ich einen Abbruch mit nur Aufsteigern als die fairste Lösung.

Christian Brückner: Ich glaube, dass die fußballfreie Zeit uns noch mindestens bis Ende April begleiten und es danach Geisterspiele gibt. Ich hoffe, dass die Saison zu Ende gespielt wird, wobei dieses Unterfangen mit jeder freien Woche unrealistischer wird.

Martin Hirschhäuser: Bundesliga und Euroleague sind in weiter Ferne. Und ganz ehrlich: Es macht auch keinen Sinn, da schnell weiter zu machen. Geisterspiele sind keine Lösung! Und so muss in meinen Augen mit der Fortsetzung gewartet werden. Vielleicht wird alles auf eine Saison 2019/20/21 gestreckt oder es wird in Play-Offs zu Ende gespielt. Keine Ahnung! Die "Shut-Down"-Maßnahmen haben in allen Lebensbereichen für Durcheinander gesorgt und erfordern Kompromisse - dem Fußball wird es genauso ergehen. Wichtig ist, dass wir alle gesund bleiben. Dann wird es irgendwann weiter gehen.

Jens Becker aus Löhnberg, Fan von Eintracht Frankfurt (EFC Lahnadler): Als Eintracht-Fan hatte man sich angesichts von unzähligen englischen Wochen in den vergangen Monaten auch mal eine Pause gewünscht. Doch so eine Pause wollte keiner von uns. Die Fortsetzung des Spielbetriebes unter Ausschluss der Öffentlichkeit stellt keine gute Option dar, da die Mannschaft auf die Unterstützung der Fans angewiesen ist. Geisterspiele oder Spiele mit Teilausschluss haben dies in der Vergangenheit gezeigt. Ein vorzeitiger Saisonabbruch wäre ebenfalls ein Horrorszenario für jeden Fußballfan. Daher hoffen wir, dass es eine normale Fortführung des Spielbetriebes geben wird, wenn es die Lage wieder zulässt.