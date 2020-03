Scarlatescu übernimmt TuS Löhnberg

(Foto: )

LÖHNBERG - Der TuS Löhnberg ist auf der Suche nach einem neuen Spielertrainer in der Nachbarschaft fündig geworden. Von der SG Merenberg stößt in der neuen Saison Sergiu Scarlatescu zum Fußball-B-Ligisten. Der in bislang 20 Saisoneinsätzen elf Mal erfolgreiche Torjäger des Kreisoberligisten soll die Lücke schließen, die Stephan Weber nach seinem Rücktritt vor der Winterpause hinterlassen hat und die die Löhnberger bis dato aus eigenen Reihen geschlossen haben. Der 31-jährige Rumäne, der in seinem Heimatland für Dinamo Bukarest, Farul Constanta, Unirea Urziceni, ACS Berceni und Jiul Petrosani 58 Partien in erster und zweiter Liga absolvierte, soll beim Traditionsverein für neue Impulse sorgen: „Wir sind zuversichtlich, dass durch diese Verpflichtung noch der eine oder andere Spieler zu uns finden wird“, sagt Abteilungsleiter Jürgen Frey. bk/ Foto: André Bethke