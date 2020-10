Schon wieder! Ein Leserbrief zu Polizeieinsatz bei Fußballspiel

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Wild-West in Wilsenroth: Schon wieder, schon wieder, schon wieder ... ist es der Weilburger Fußballverein WGB Weilburg, der am Wochenende auf einem heimischen Sportgelände für äußerst negative "Schlag"-Zeilen im wahrsten Sinne des Wortes gesorgt hat. Ich selbst war nicht dabei und habe das Geschehen in Wilsenroth selbst nicht gesehen. Und dieses ist im Einzelnen noch genau aufzuklären. Aber ich gehe davon aus, dass die durch das Tageblatt gelieferten Informationen grundsätzlich den Tatsachen entsprechen. Und wenn sich das dann alles so bewahrheitet:

Es darf dann ab sofort nicht mehr weitergehen, nicht mehr mit und für diesen Verein. Mehrfach-Täter in den vergangenen Jahren/Jahrzehnten, eine solche Beschreibung passt wie die Faust aufs Auge. Zum x-ten Male schlägt WGB mit Gewaltausbrüchen auf Sportplätzen im hiesigen Kreisgebiet über die Stränge. Ich nenne hier bewusst den Verein, der offensichtlich immer wieder solche Gewalt ausübenden Menschen rekrutiert. Jetzt gilt es aber - kurz vor zwölf -, endlich ein unmissverständliches Zeichen dafür zu setzen, dass gelebte Integration auch im sportlichen Bereich völlig anders geht. Offensichtlich haben die aktuell Verantwortlichen dieses Vereins DAS Problem bis heute nicht im Griff. Und alle insoweit ergriffenen Maßnahmen, Besserungsbekräftigungen, Unterstützung durch andere, usw., um aus diesem Dilemma herauszukommen, haben nichts gefruchtet. Und Floskeln wie "ausbrechende Emotionen in der Hitze des Gefechts", "Ausraster von Einzelnen" oder "bitte keine Pauschalierung" sind hier fehl am Platz. Der Verein stand "unter Bewährung". Damit muss jetzt endgültig Schluss sein, im Sinne der anderen Vereine, der Gegner, der Schiedsrichter und überhaupt. Drakonische Strafen auch auf der Ebene der Sportgerichtsbarkeit sind unabdingbar. Den Strafrahmen auszuschöpfen ist Verpflichtung für alle, für die Respekt, Würde und Anstand beim Sport keine Fremdwörter sind.

Ich besuche nach eigener 25-jähriger aktiver Laufbahn seit Jahrzehnten regelmäßig Fußballspiele im Amateurbereich und freue mich auch über kampfbetonte Duelle und mit harten, aber fairen Zweikämpfen. Worüber wir leider heute wieder sprechen und urteilen müssen, spielt sich auf einer ganz anderer Ebene ab, nämlich auf derjenigen von Unfairness, ja auf krimineller Stufe. Es ist leider so, dass man den Verein WGB Weilburg, wenn in Fußballerkreisen von ihm die Rede, schon automatisch mit solchen negativen Attributen in Verbindung bringt. Daran ändert nichts, dass im Hintergrund auch in diesem Verein liebenswerte, engagierte Menschen das Vereinsleben organisieren und Gutes tun.

Ich wünsche mir ebenso mutige, ehrliche, entschlossenen Sport liebende und lebende Zeitgenossen, die die Sache nicht nur im stillen Kämmerlein so sehen, sondern sich vergleichbar offen dazu äußern.

Martin Frömel, Löhnberg