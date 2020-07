SG aus zweiten Mannschaften

Jetzt teilen:

Der FC Steinbach und die SG Ahlbach/Oberweyer gründen für die neue Saison 2020/2021 eine Spielgemeinschaft im Bereich der zweiten Mannschaft und werden in der Fußball-B-Liga als SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II antreten. "Dieser Schritt wurde notwendig, da einige Spieler aus Altersgründen Ihre Karriere beenden oder kürzertreten wollten. Aus den eigenen Reihen konnte aktuell keiner der drei Vereine genügend Nachwuchsspieler für den Seniorenbereich stellen, daher war die Gründung einer Spielgemeinschaft erforderlich und ist durch die lange Freundschaft der drei Vereine untereinander ein logischer und in sportlicher Hinsicht gesehen ein vielversprechender Schritt, um sich langfristig in der Liga zu etablieren", heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung. Auf dem Foto sind die Vorsitzenden der Vereine nach der Vertragsunterzeichnung zu sehen (v. l.): Peter Schmidt (TuS Ahlbach), Alexander Rick (FC Steinbach) und Yannick Silbereisen (SV Oberweyer). Foto: Verein