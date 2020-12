SG Heringen/Mensfelden verstärkt sich

Marco Esposito zählt zu den Rückkehrern bei der SG Heringen/Mensfelden. Foto: Verein

HÜNFELDEN - Hünfelden (bk). Die Verantwortlichen der SG Heringen/Mensfelden freuen sich, dass auch in der Wechselperiode II die geplante Rückholaktion ehemaliger Spieler geklappt hat. So kehren der Oberneisener Marco Esposito, der Mensfelder Pascal Foth und der zuletzt in Heringen wohnende Luis Back zum Fußball-A-Ligisten zurück.

"Ein weiterer Neuzugang/Rückkehrer ist schon länger fix, dieser will allerdings nicht namentlich erwähnt werden, woran wir uns natürlich halten. Die Rückholaktion ist wichtig, da wir mit Felix Schmid (Achillessehnenabriss), Tobias Becker (Kreuzbandriss), Jonathan Schwenk (Bänderriss) und Jan Niklas Pfeiler (Mittelfußbruch) einige Langzeitverletzte haben", heißt es in einer Mitteilung der Kombinierten.