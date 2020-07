SG Niedertiefenbach/Dehrn II ein würdiger Reserve-Meister

Jetzt teilen:

Beselich/Runkel (red). Aufgrund des Saisonverlaufs, in der die SG Niedertiefenbach/Dehrn II die gemeinsame Reserverunde von B- und C-Liga dominierte, dürfte es nur wenige Zweifel geben, dass die Meisterschaft dem Team auch bei regulärer Beendigung der Saison von keinem Konkurrenten hätte streitig gemacht werden können.

Nach 24 von geplanten 34 Spieltagen hatten die Kombinierten in bis dato 23 absolvierten Partien 19 Siege errungen und nur eine Niederlage gegen das zweitplatzierte WGB Weilburg II einstecken müssen. Fünf Punkte Vorsprung und ein Torverhältnis von 109:29 sprechen für sich.

Am achten Spieltag übernahm Niedertiefenbach/

Dehrn II, das am dritten Durchgang beim 19:0 gegen die SG Weiltal II den Vogel abgeschossen hatte, zum zweiten Mal die Tabellenspitze. Während die SG durch die Absage der FSG Runkel II die Punkte am grünen Tisch zugesprochen bekam, unterlag Spitzenreiter FC Rubin Limburg-Weilburg II gegen den Tabellendritten OSV Limburg II 2:5. Nun gaben Kapitän Paul Burggraf und seine Mannen den Platz an der Sonne bis zum (vorzeitigen) Ende der Saison nicht mehr ab. Daran konnte auch die einzige Niederlage nichts ändern. Am 16 Spieltag unterlag das Team um das Trainerduo Stefan Stöhr und Timo Duchscherer sowie den Betreuerstab mit Christian Grasso, Tobias Rohles, Kai Stippler und Ralph Bernhardt WGB Weilburg II auf dem heimischen Kunstrasen mit 1:2. Durch diese Niederlage kam der Widersacher zwischenzeitlich auf zwei Punkte heran, was noch einmal Spannung in das Titelrennen brachte. Doch nun ließ der Spitzenreiter keine Punkte mehr liegen.

Insgesamt setzte der Meister 41 verschiedene Akteure ein, wobei Rene Trür die meisten Einsatzminuten verbuchte. Die meisten Treffer verbuchten Marcel Kauss (18) und Luca Bursky (13). Beide gehören damit zu den Top-Ten der Torjäger der Liga, die von Andrej Schlej (32, FC Rubin Limburg-Weilburg II) angeführt wird. Die Attribute "bester Sturm" bei 28 verschiedenen Torschützen und "beste Abwehr" unterstreichen die Dominanz eines würdigen Meisters.