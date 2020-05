SG Oberlahn hofft auf Spenden

600 Tonnen Schlamm flossen am vergangenen Sonntag ins Weilburger Stadion und hinterließen einen in Euro noch nicht zu beziffernden Schaden. Foto: Sascha Wagenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG (bk). Die Aufräumarbeiten schreiten voran. Viele fleißige Helfer, mit Schneeschaufel bewaffnet oder am Lenkrad von Maschinen, befreien das Weilburger Stadion, das nach heftigen Niederschlägen am Sonntag von einer Schlammlawine überrollt wurde, vom Dreck.

Ein nahe gelegener Acker war abgeschwemmt worden und hatte rund 600 Tonnen Schlamm auf das Stadiongelände gespült. Der 2016 verlegte Kunstrasenplatz, das gesamte Sportgelände sowie die gerade erst renovierten Wirtschaftsgebäude wurden von der braunen Schicht überzogen. "Die Wiederbelebung des Weilburger Stadions durch die SG Oberlahn in 2016 war ein großer Kraftakt für alle Beteiligten. Umso größer war die Freude über das Geleistete, die moderne Sportanlage", wird Norbert Abel, Vorsitzender des TuS Kubach als federführender Verein der für das Stadion verantwortlichen SG Oberlahn, auf der Homepage der Spielgemeinschaft aus TuS Kubach, SV Edelsberg, TuS Kirschhofen und SV Odersbach zitiert.

Jede noch so

kleine Spende hilft

Dort rufen die Clubs nun zu einer Spendenaktion auf. Dazu heißt es: "Wie viel Schaden der Kunstrasenplatz genommen hat, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Im schlimmsten Fall wurde der Platz unterspült und die Drainage beschädigt. Ob der Platz wieder bespielbar sein wird, steht noch in den Sternen. So oder so, der Schaden ist groß." Und das würden nicht nur die Fußballer der SG Oberlahn zu spüren bekommen, sondern auch die umliegenden Schulen und weitere Weilburger Vereine, die den Platz regelmäßig nutzen.

"Damit im Weilburger Stadion bald wieder Sport getrieben werden kann, brauchen wir Unterstützung. Jede noch so kleine Spende bringt uns näher ans Ziel", ist auf der Internetseite zu lesen. Wer helfen möchte, kann dies tun mit der Überweisung eines Geldbetrags an den TuS Kubach mit dem Verwendungszweck "rettetdasstadion" bei der Kreissparkasse Weilburg unter IBAN.

. DE58511519190101469443 oder der Volksbank Mittelhessen unter IBAN

. DE47513900000075624018

Spendenbescheinigungen werden nach einer Mail an 1.Vorsitzender.TuS.Kubach @gmx.net ausgestellt.