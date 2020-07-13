SG Taunus - ein würdiger Corona-Meister

Beim Abbruch der Saison 2019/2020 hatte die SG Taunus in der Fußball-A-Liga bereits sieben Punkte Vorsprung vor Mitaufsteiger TSG Oberbrechen. An dieser Corona-Meisterschaft gibt es keine Zweifel.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 13.07.2020 um 00:00 Uhr publiziert.