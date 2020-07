SG Weiltal meldet nicht mehr

Auf dem Rasenplatz der SG Weiltal in Ernsthausen ruht in der neuen Saison der Seniorenspielbetrieb. (Foto: André Bethke)

WEILMÜNSTER-ERNSTHAUSEN - Es war ein schleichender Prozess: Nachdem die SG Weiltal 2018/2019 noch eine gute Runde hingelegt und die Gruppe 1 der C-Liga als Tabellenvierter abgeschlossen hatte, lief es in der Abbruch-Spielzeit nicht mehr rund.

Personelle Probleme führten zur Abmeldung der Reserve und zur Talfahrt der ersten Mannschaft bis auf den vorletzten Platz. In der Winterpause verließen weitere Akteure das sinkende Schiff, das seinen Untergang nicht mehr verhindern konnte. Für die neue Saison hat die SG Weiltal nun kein Seniorenteam mehr gemeldet. Der Vorsitzende Torsten Kainz erklärt diesen Schritt: „Für uns gibt es einfach zu viele Fragezeichen für die neue Runde. Wir müssen dies zum Wohle des Vereins genau und gesund abwägen. Da war die C-Klasse bereits sehr unattraktiv mit vier Wochen Spielpause während der Saison. Wir sehen da keine Verbesserung, zumindest ein großes Fragezeichen. Dieser Spielmodus ist wirtschaftlich für kleine Vereine nicht erträglich. Dazu kommt, dass parallel die Kosten immer mehr steigen und eine mangelnde Unterstützung für die kleinen Vereine vorliegt.“

Nach aktuellem Stand wird sich am Spielgeschehen auch nichts ändern, denn dem Vernehmen nach sollen die beiden C-Klassen auch in der nächsten Spielzeit über jeweils nur zwölf Mannschaften verfügen. Torsten Kainz macht auf einen weiteren Punkt aufmerksam, der auch andere Vereine umtreiben dürfte: „Wie geht es weiter mit der Coronakrise, wie sind die Hygienepläne, wer kann dafür vom Verein abgestellt werden, wie werden diese Maßnahmen kontrolliert und wer hält den Kopf dafür hin? Die Frage aller Fragen für uns ist aber: Ist ein Spielbetrieb ab September mit den Vorgaben möglich und kommt es nicht wieder zu einem Abbruch in den Herbstmonaten, wenn die normale Grippewelle einsetzt?“

21 Jugendspieler sind übrig geblieben

Dies seien für die Verantwortlichen die Kriterien zu ihrem Entschluss gewesen. „Dieser wurde offen mit den Spielern besprochen. Hier war auch zu erkennen, dass Führungsspieler diese Hürde für kleine Vereine als zu groß ansehen und das eine Wechselbereitschaft zu anderen Clubs bereits vorlag“, berichtet Kainz. Sein Fazit: „Sportliche und wirtschaftliche Gründe sowie der Blick auf die Coronakrise sorgen für unseren Verein für zu viele Fragezeichen für eine Meldung zur Saison 2020/2021.“

Die SG Weiltal hatte 2011 wieder den Spielbetrieb der Senioren aufgenommen und sich gleichzeitig stark in der Jugendarbeit engagiert, was für Nachwuchs aus den eigenen Reihen bei erster und zweiter Mannschaft sorgte. Im E-Jugendbereich schloss sich der Verein im vergangenen Jahr der JSG Hintertaunus an. Was geblieben ist, sind 14 Spieler für eine B- und sieben Jungs für eine C-Jugend: „Wir sind noch im Gespräch, ob wir eine B-Jugend melden. Allerdings sehe ich das auch nicht von Erfolg gekrönt. Wir konzentrieren uns jetzt mehr auf kulturelle und soziale Projekte innerhalb des Vereins. Der Platz und die Anlage werden weiterhin gepflegt und wir schauen auf das neue Jahr“, skizziert Torsten Kainz die Zukunftsperspektiven seiner SG Weiltal.