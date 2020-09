SGO vor drittem Sieg am zweiten Spieltag

Nach einer Saison in verschiedenen Ligen treffen Felix Klaner (l.) und David Fischer (r.) mit der SG Niedershausen/Obershausen wieder auf den TuS Waldernbach um Asmir Koljsi (2.v.l.) und Niklas Halle. Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgWeil die SG Oberlahn bereits ein vorgezogenes Spiel ausgetragen hat, kann der Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga am zweiten Spieltag schon seinen dritten Sieg einfahren. Alle Spiele werden am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen.

TuS Frickhofen - TuS Dietkirchen II: Das 2:4 beim VfR 07 Limburg war durchaus eine Überraschung, gerade von der Anzahl der Gegentore her, hat Metin Kilic aber in seiner Vermutung, dass seine runderneuerte Mannschaft noch nicht so weit sei, bestätigt. Dementsprechend locker geht der Trainer des TuS Frickhofen mit dem verpatzten Aufgalopp um: "Wenn ich nach dem Spiel zu Hause bin, ist das alles schon wieder erledigt. Es gibt Schlimmeres als eine Niederlage bei einem Kreisligaspiel." Mit neuem Mut gehe es in die nächste Aufgabe gegen den am Mittwoch mit 6:0 bei der SG Merenberg erfolgreichen TuS Dietkirchen II: "Wir hatten eine gute Trainingswoche und werden alles dran setzen, unser erstes Heimspiel zu gewinnen." - Redaktionstipp: 3:2.

SV Thalheim - SG Taunus: Zwar hat der SV Thalheim nach schneller 2:0-Führung bei der SG Niedershausen/Obershausen noch verloren, doch für Trainer Stefan Kremer hat diese Partie auch gezeigt, dass wir mit engagiertem Spiel überraschen können. Leider haben wir den Vorsprung nicht ins Ziel retten können. Aber wir möchten in den beiden nächsten Heimspielen die ersten Punkte einfahren. - Redaktionstipp: 1:2.

TuS Waldernbach - SG Niedershausen/Obershausen: Florian Dempewolf liegt das 1:2 bei der SG Kirberg/Ohren noch im Magen: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Leider wurden wir für die harte Arbeit nicht belohnt. Ein Unentschieden wäre absolut gerecht gewesen. Sehr ärgerlich, dass wir in den Schlussminuten noch das zweite Gegentor kassiert haben." Dass die nächste Aufgabe nicht leichter wird, ist dem Trainer des TuS Waldernbach bewusst: "Mit Niedershausen/Obershausen kommt einer der Meisterfavoriten. Wir werden alles versuchen, um zu punkten. Dies kann uns nur gelingen, wenn wir mit mehr Cleverness auftreten."

Mehr Cleverness als in der Anfangsphase gegen Thalheim mit dem schnellen 0:2-Rückstand fordert auf der Gegenseite auch Nico Zimmermann ein: "Letztendlich sind wir aufgrund des Spielverlaufes dankbar für die drei Punkte. Die Aufholjagd sollte zudem die eigene Moral stärken und Selbstvertrauen für die Aufgabe in Waldernbach geben." Das Spielausschussmitglied der SGNO hat "großen Respekt vor dem Gegner und weiß um dessen Kompaktheit sowie Zweikampfstärke. Florian Dempewolf leistet dort gute Arbeit. Dass die Waldernbacher gegen Kirberg/Ohren erst in den letzten fünf Minuten das Spiel aus der Hand gaben, wird sie anspornen, gegen uns die ersten Punkte der Saison zu holen. Allerdings treten wir in Bestbesetzung an." So sind Abwehrchef Dennis Singe und Stürmer Florian Klaner wieder dabei. - Redaktionstipp: 2:3.

SC Offheim - SG Ahlbach/Oberweyer: Nach dem freien ersten Spieltag freut sich Andreas Kunz auf den Saisonstart des SC Offheim. Das Spielausschussmitglied sieht die "Bären" gut gerüstet: "Die lange Vorbereitung haben wir gut überstanden und für Sonntag bis auf drei leicht angeschlagene Spielen den gesamten Kader zur Verfügung." Beim Blick auf die ersten Aufgaben gegen Ahlbach/Oberweyer, in Oberbrechen und gegen Frickhofen sagt Kunz: "Unser Anfangsprogramm hat es in sich. Aber so sehen wir auch gleich zu Beginn, wo wir stehen."

Das 1:3 gegen den SV Mengerskirchen hatte Florian Gross so nicht eingeplant: "Mit dem Auftaktspiel können wir nicht zufrieden sein. Wir haben teilweise zu passiv agiert und durch individuelle Fehler das Spiel verloren. Gegen den SC Offheim wollen wir ein anderes Gesicht zeigen und die ersten Punkte einfahren." Personell steht der komplette Kader zur Verfügung, berichtet der Trainer der SG Ahlbach/Oberweyer. - Redaktionstipp: 1:1.

SG Winkels/Probbach/Dillhausen - TSG Oberbrechen: Trotz der Heimniederlage am Donnerstag gegen die SG Oberlahn ist Gero Lottermann nicht unzufrieden: "Das Spiel war richtig gut von uns. Wir waren über 90 Minunten die bessere Mannschaft und haben uns ein knappes Dutzend hochkarätiger Chancen erspielt. Aber am Ende gewinnt die Mannschaft, die die Tore schießt." Die Erkenntnis des Trainers der Westerwälder aus dem 1:2 liegt auf der Hand: "Gegen Oberbrechen müssen wir unsere Chancen auch in Tore umsetzen und uns so für unseren Aufwand belohnen. Ich bin zuversichtlich, dass der Knoten platzen wird." Allerdings muss Lottermann auf Demmer, Knaak, Wagner, Klein, Unterieser, März, Schäfer und vielleicht auch Stückrath verzichten. Dafür ist Imherr wieder dabei.

Der Gegner reist mit breiter Brust an. Trainer Alexander Schraut sagt: "Die Mannschaftsleistung und das Auftreten im Auftaktspiel waren mindestens so positiv, wie es die Vorbereitung versprach. Der einzige Beigeschmack ist die schwache Chancenverwertung, denn Tormöglichkeiten waren für mindestens drei Spiele vorhanden." Angetan war der TSG-Coach dafür von "der starken Defensivleistung meiner Mannschaft mit dem Mut zum aktiven Verteidigen. Wir rechnen mit einem schweren Auswärtsspiel, aber peilen den nächsten Dreier an". - Redaktionstipp: 1:2

SV Mengerskirchen - SG Kirberg/Ohren: Nach dem gelungenen Auftakt in Ahlbach erwartet Walter Gerhardt mit der SG Kirberg/Ohren den "nächsten schweren Gegner, der in der Tabelle oben mitspielen will". Sein Rezept auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg: "Wir müssen sehr konzentriert spielen, unnötige Ballverluste vermeiden und dem Gegner wenig Räume anbieten. Einsatzwillen und Laufbereitschaft haben am Sonntag gestimmt, daran müssen wir anknüpfen." Fraglich beim SVM ist der Einsatz von Maurizio Silva, teilte das Spielausschussmitglied mit.

Bei den Kombinierten spricht Ingo Butzbach gar von einer "Mammutaufgabe". Die Blau-Weißen sind für ihn "die stärkste Mannschaft in der Kreisoberliga. Der in der letzten Saison schon starke Kader wurde punktuell verstärkt und hat besonders in der Offensive seine Qualität". Deshalb ist das Spielausschussmitglied mit einem Punkt zufrieden. Nach der Rückkehr von Jerome Pollak ist Kirberg/Ohren bis auf Oliver Schulz komplett. Unabhängig vom Spielausgang hofft Butzbach, "dass über die unverschuldete Pass-Affäre aus 2018 Gras gewachsen ist und sich die Feindseligkeiten auf ein Minimum beschränken". - Redaktionstipp: 3:1.

FCA Niederbrechen - SG Oberlahn: Nach dem Auftakterfolg gegen den SV Elz hatte Marco Ketter gehofft, "dass uns dieser Sieg hoffentlich für die kommenden Spiele weiter Selbstvertrauen gibt". Diese Hoffnung des Trainers erfüllte sich bereits zwei Tage später, als die SG Oberlahn abermals mit nur einem Tor Unterschied auch bei der SG Winkels/Probbach/Dillhausen gewann und nun mit einem Spiel mehr als fast alle Konkurrenten die Tabelle anführt. Mit diesem Selbstvertrauen sollte auch in Niederbrechen etwas Zählbares drin sein, zumal es personell ganz gut aussieht. - Redaktionstipp: 2:2.

FC Waldbrunn II - SG Weinbachtal (in Hausen): Dass Florian Betz mit dem Auftakt und der 0:1-Niederlage gegen die SG Merenberg nicht zufrieden ist, versteht sich von selbst: "Nach keinem guten Spiel von beiden Seiten hätten wir trotzdem gerne einen Punkt mitgenommen. Hinzu kommt, dass die Partie auch einige Verletzte mit sich gebracht hat." So muss der Trainer der SG Weinbachtal auf Erdal Can, Thorben Staudt und Sebastian Caspari verzichten. Deshalb kann sich Betz auch mit einem Remis anfreunden. - Redaktionstipp: 2:1.

SV Elz - VfR 07 Limburg: "Natürlich", sagt Thomas Janke, "wir sind mit dem Auftaktsieg gegen Frickhofen hochzufrieden. Das sind Punkte, die wir nicht unbedingt einkalkuliert haben. Das Spiel hat aber gezeigt, wozu unsere junge Mannschaft fähig ist". Gegen den SV Elz, der von "meinem Freund" Thomas Selbach trainiert wird, will der Limburger Trainer im Duo mit Alexander Tatarenko seine Elf wieder so engagiert und mutig sehen wie gegen Frickhofen: "Dann werden wir auch etwas mitnehmen." Während Nachwuchsmann Alban Bungi nach einem Kreuzbandriss längere Zeit fehlen wird, stößt Neuzugang Till Nierfeld wieder zum Kader. Ob die zuletzt eingesetzten A-Junioren wieder dabei sind, werde sich kurzfristig entscheiden. - Redaktionstipp: 1:3.

Das Derby der A-Liga und ein Duell der Titelkandidaten in Gruppe 2 der B-Liga stehen im Mittelpunkt des zweiten Durchgangs auf Fußball-Kreisebene.

A-Liga: Im Derby beim RSV Weyer II will die SG Villmar/Arfurt/Aumenau die Spitze verteidigen. Bei Aufsteiger SV Elz II peilt die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach ihren zweiten Saisonsieg ein (beide So., 13 Uhr). Der TuS Drommershausen möchte im Aufsteigerduell gegen SV Hadamar III nicht wieder leer ausgehen.

Außerdem: FC Dorndorf II - SG Weilmünster/Laubuseschbach (So., 13 Uhr), SG Nord - FC Steinbach, FSG Dauborn/Neesbach - TuS Obertiefenbach (So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 1: Das Topspiel steigt in Oberweyer zwischen den siegreich gestarteten Titelkandidaten OSV Limburg und TuS Löhnberg.

Außerdem: SV Wolfenhausen - SC Dombach, FC Rubin - FSV Würges, WGB Weilburg - RSV Würges II, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim - TuS Linter, Zaza Weilburg - SG Niedertiefenbach/Dehrn, SV Wilsenroth - SV Bad Camberg, FSG Runkel - SC Ennerich (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 2: Die Kantersieger FC Waldbrunn III (gegen TSG Oberbrechen II) und SG Niedershausen/Obershausen II (bei TuS Waldernbach II) treten bei Verlierern des ersten Spieltages an.

Außerdem: SG Merenberg II - SG Weinbachtal II, FSG Dauborn/Neesbach II - SG Kirberg/Ohren II, FCA Niederbrechen II - SG Oberlahn II, SG Heringen/Mensfelden II - SG Taunus II, SG Nord II - SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II (alle So., 13 Uhr).

C-Liga, Gruppe 1: WGB Weilburg II - FC Rojkurd, TuS Drommershausen II - FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach II, SG Weilmünster/Laubuseschbach II - TuS Obertiefenbach II (alle So., 13 Uhr).

C-Liga, Gruppe 2: TuS Frickhofen II - Weilburger FV, SG Winkels/Probbach/Dillhausen II - TSV Steeden, SV Thalheim II - Werschauer SV (alle So., 13 Uhr).

Freitagsspiel der A-Liga

Durch einen späten Treffer von Jonas Lorkowski hat die SG Heringen/Mensfelden das Freitagsspiel der A-Liga mit 2:1 (1:0) gegen die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen gewonnen. "Ein glücklicher Sieg gegen einen starken Gegner", meinte Heimberichterstatter Hans-Günter Pulch. Seine Mannschaft war früh durch Sascha Merfels (5.) in Führung gegangen, doch in der Folge waren die Gäste dem Ausgleich näher als die Hausherren dem 2:0. "Wir haben förmlich um das Gegentor gebettelt", berichtete Pulch. Das fiel dann auch in der 74. Minute durch Dominic Merz. In der Folge hatten beide Rivalen noch weitere Möglichkeiten, ehe Lorkowski der schmeichelhafte Siegtreffer gelang.