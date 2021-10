Sieg über Weyer nichtig: FCG II verliert am "Grünen Tisch"

Gegen den FSV Frankfurt im Einsatz, tags darauf gegen Weyer aber auch: Aykut Öztürk (rot). Bild: imago

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (dal). Die Verbandsliga-Fußballer des FC Gießen II haben am vergangenen Wochenende den RSV Weyer besiegt - zumindest sportlich. Sportrechtlich hat der 4:1-Heimerfolg am Sonntag-Nachmittag allerdings keinen Bestand. Im Gegenteil: Er wird zur 0:3-Niederlage am "Grünen Tisch". Der Grund trug die Rückennumer 18: Aykut Öztürk.

Der 33-jährige Doppeltorschütze war tags zuvor für die Regionalliga-Mannschaft beim FSV Frankfurt im Einsatz, wenn auch nur für knapp 15 Minuten. Laut Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) dürfen Ü23-Spielers aber erst nach einer Schutzfrist von zwei Tagen für die unteren Mannschaften in Konkurrenz antreten.

Die Kosten in Höhe von einem Euro sowie die Verwaltungsgebühr in Höhe von 15 Euro sind vom Verein zu tragen. Zudem wurde dem FC Gießen eine Geldstrafe in Höhe von 100 Euro auferlegt.