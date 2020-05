Spendenfreudige Spieler

Symbolische Scheckübergabe an Kassierer Robin Schick: Die Spieler des TuS Drommershausen um Torhüter Lennart Dienst (l.) sammelten 1530,65 Euro für ihren Verein. Foto: André Bethke

Weilburg-Drommershausen (red). Alles begann mit der Frage des Torhüters in der WhatsApp-Gruppe: "Geht das zu 100 Prozent an den TuS? Ansonsten kann ich auch einfach so Geld überweisen", wollte Lennart Dienst wissen. Zuvor hatte sich der TuS Drommershausen in die Gruppe der Vereine eingereiht hatte, die sich auf der Internetplattform "geisterspieltickets.de" registrieren ließen.

Die Antwort gab Mitspieler Robin Schick, gleichzeitig Kassierer des Fußballvereins aus dem Kreis Limburg-Weilburg: "Nein, nur 80 Prozent." Da war für den Keeper klar: "Dann bitte Kontonummer her." Der Startschuss war gefallen. Nachdem Schick die Kontodaten in die Gruppe gestellt hatte, trudelten noch am selben Tag die ersten drei Gutschriften auf dem Vereinskonto ein. "Das war so eigentlich gar nicht gewollt. Das Ganze hat aber dann eine Eigendynamik entwickelt, die nicht aufzuhalten war", erzählt Vorsitzender André Bethke. Zwar verbuche der Verein durch den ausgesetzten Spielbetrieb sowie zwei abgesagter Veranstaltungen finanzielle Einbußen, doch seien da nicht ausgerechnet die Spieler gefordert, die Löcher in der Kasse zu stopfen. Die aber ließen sich nicht bremsen und sammelten binnen weniger Tage über 1500 Euro. "Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet", war Kassierer Robin Schick über das Ergebnis baff, während der Vorsitzende ergänzte: "Wir hoffen, dass wir das Geld nicht benötigen. Dann wird es in irgendeiner Form an die Mannschaft zurückfließen." Für ihn sei diese Aktion "ein überragendes Zeichen des Zusammenhalts".