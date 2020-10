Sperre gegen WGB Weilburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Nach den von Spielern von WGB Weilburg ausgelösten Tumulten im Anschluss an die 0:1-Niederlage im Spitzenspiel der Fußball-B-Liga, Gruppe 1 bei Tabellenführer SV Wilsenroth, die einen Polizeieinsatz nach sich zogen, hat der Kreisfußballausschuss Limburg-Weilburg eine erste Sanktion gegen den Verein erlassen. Wie Kreisfußballwart Jörn Metzler am späten Mittwochabend per E-Mail mitteilte, wurde WGB Weilburg schon vor der Verhandlung vor dem Kreissportgericht mit einer Spielsperre von vier Wochen belegt. Dieses Rechtsmittel obliegt, ohne dass ein Sportgericht ein Urteil gesprochen haben muss, dem Kreisfußballausschuss, wenn ein Verein bereits zuvor auffällig war. Im konkreten Fall von WGB Weilburg traf dieser Umstand zu. Im Beschluss des Kreissportgerichts "in Sachen Ausschreitung durch Spieler von WGB Weilburg" heißt es: "Auf Antrag des Kreisfußballwartes Jörn Metzler wird (...) angeordnet, dass WGB Weilburg bis zur Verhandlung und Entscheidung durch das Sportgericht vorläufig auf die Dauer von einem Monat vom Spielbetrieb ausgeschlossen wird. Das vorläufige Spielverbot ist auf das im Urteil ausgesprochene Spielverbot anzurechnen." Dass die jeweiligen Gegner in diesem Zeitraum die Punkte automatisch kampflos erhalten, ist damit nicht gesagt. Der SC Dombach pausiert auf jeden Fall am nächsten Sonntag.