Spielerwechsel im Fußballkreis bleiben überschaubar

Als FC Heval gemeldet, nun in FC Rojkurd umbenannt - der Fußballkreis Limburg-Weilburg hat wieder einen neuen Verein mit türkischen Wurzeln, genauer gesagt mit kurdischen. Beide Vereinsnamen stammen auch aus dem kurdischen Sprachgebrauch. Heval als männnlicher Vorname wird als Freund übersetzt, Roj heißt Sonne. Die Wiege des Clubs liegt im Westerwald. An der Spitze steht Hakim Capli aus Winkels. Hüseyin Saygili (Offheim), Özkan Tosun (Ennerich), Sedik Kizmaz (Oberweyer) und Velat Cavus (Schwalbach am Taunus) komplettieren die Vorstandsriege. Trainiert wird der künftige C-Ligist, der auch eine zweite Mannschaft stellen will, von Telli Celik aus Limburg. Spielort ist der länger brach liegende, aber wieder auf Vordermann gebrachte Hartplatz des SV Oberzeuzheim. Die Neugründung sorgt bei anderen heimischen Clubs für personellen Aderlass, denn 26 der insgesamt 42 Spieler hat der FC Rojkurd aus Vereinen wie SC Ennerich, WGB Weilburg, FC Waldbrunn, VfR Limburg 07, VfR Limburg 19, TuS Linter, TuS Obertiefenbach, VfL Eschhofen, OSV Limburg, TSV Steeden, SV Elz und SV Hadamar rekrutiert. Dass diese nicht alle ihre Spieler ohne Weiteres ziehen lassen, dürfte den Start des Neulings erschweren. (bk)