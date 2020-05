Sportanlagen noch gesperrt

Jetzt teilen:

LIMBURG-Weilburg (red). Training im Breiten- und Freizeitsport im Freien ist wieder erlaubt. Darauf hatten sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bestätigte diese Entscheidung anschließend auf einer Pressekonferenz.

Schnell wuchs gerade bei den Amateurfußballern damit die Hoffnung, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. "Mein Handy ist explodiert. Die Jungs fragen, wann und wo es losgeht. Ich hatte selten so viele Anfragen", berichtet Florian Betz, Trainer der SG Weinbachtal. Letztlich entscheidend für eine Wiederaufnahme des Übungsbetriebs bei Einhaltung der Abstandsregel, was gerade im Fußballsport kaum möglich sein dürfte, ist die Öffnung der Sportstätten. Und die bleiben vorerst noch geschlossen. So stellte der Waldbrunner Bürgermeister Peter Blum (parteilos) auf Nachfrage klar: "Erst sobald eine neue Verordnung über die Maßnahmen zur Corona-Krise veröffentlicht wird, können wir sagen, was das für die Nutzung der Sporthallen und -plätze bedeutet. Leider liegt diese Verordnung noch nicht vor. Ein Abweichen von den bisher veröffentlichten Verordnungen ist nicht möglich." Sein Weilburger Kollege Dr. Johannes Hanisch (CDU) schloss sich dieser Aussage an und ergänzte: "Zwischen der Ankündigung der Bundes- und Landespolitik und der Gewissheit, wie wir Entscheidungen vor Ort umsetzen können und müssen, vergehen immer ein paar Tage." Das hessische "Corona-Kabinett" tagt an diesem Donnerstag, so dass den Städten und Gemeinden die entsprechenden Verordnungen nach Einschätzung von Hanisch am Montag vorliegen: "Bis dahin bitten wir alle um Geduld."