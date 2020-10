Steffen Moritz schiebt die Favoritenrolle an den RSV Weyer

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (rwe/bk). Lösbare Aufgaben für die beiden Hessenligisten und das Verbandsliga-Derby stehen für die ranghöchsten Teams im Fußballkreis Limburg-Weilburg an.

Hessenliga

TuS Dietkirchen – SV Steinbach (Sa., 15 Uhr): Auch die dritte englische Woche in Folge für den TuS Dietkirchen geht an die Kraftreserven – erst recht, weil die Elf vom Reckenforst am Mittwochabend im Hessenpokalspiel gegen den SSC Juno Burg 120 Minuten benötigte, um in die zweite Runde einzuziehen (7:4). Nur gut, dass Thorsten Wörsdörfer eifrig rotierte und seine Anfangself im Vergleich zum Ligaspiel in Flieden auf sechs Positionen veränderte. „Ich bin gespannt, wie die Mannschaft diese für uns lehrreiche Partie bis Samstag wegsteckt“, sagt der Trainer, der am Dienstag seinen 53. Geburtstag feierte und nachträglich auf ein weiteres Geschenk in Form von drei Punkten hofft. „Wir hätten bislang schon ein paar mehr holen können als sieben, aber es war auch klar, dass wir in dieser Saison nicht wie der Pflug durch den Herbstacker gehen“, so der Westerwälder. Auf dem Reckenforst zu Gast ist mit dem SV Steinbach ein Gegner, der taktisch diszipliniert agiert, mit Leon Wittke einen treffsicheren Angreifer in seinen Reihen hat und bislang alle drei Liga-Auswärtsspiele in dieser Saison für sich entschied. „Diesen Lauf wollen wir beenden“, kündigt Thorsten Wörsdörfer an. – Redaktionstipp: 2:1

SV Neuhof – SV Hadamar (So., 15 Uhr): „Wir haben gegen den TuS Dietkirchen die zweite Tradition gebrochen“, sagte Stefan Kühne im Anschluss an den 2:0-Derbysieg vor anderthalb Wochen. Der Saisonstart war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder gelungen und die Durststrecke gegen den Kreisrivalen beendete der SV Rot-Weiß Hadamar ebenfalls. Aber in diesem dicht getakteten Hessenliga-Programm geht es Schlag auf Schlag. Auf die Siegesfreude gegen Dietkirchen folgte mit der 0:2-Niederlage gegen den Hünfelder SV der erste Rückschlag in dieser Saison. „Das wollen wir wieder ausbügeln. Dafür brauchen wir wieder so eine griffige und kämpferisch gute Leistung wie gegen Dietkirchen“, kündigt Trainer Kühne vor dem Auswärtsspiel beim SV Neuhof an, der nach sechs Partien bereits exakt so viele Siege einfuhr wie in den 21 Begegnungen der vergangenen Saison – nämlich drei. Der Umbruch mit 17 Neuverpflichtungen scheint Früchte zu tragen. Das sind ungefähr so viele Spieler wie Hadamars kompletter Kader umfasst. Trainer Kühne betont zwar, dass dieser in der Breite gut aufgestellt und bei Wechseln kaum ein Qualitätsverlust zu befürchten sei, ein Vabanquespiel könnte die dünne Personaldecke auf Dauer jedoch werden. „Es darf nichts Großes mit Verletzungen passieren in dieser schwierigen Saison.“ Zwei Spieler fehlen in Neuhof definitiv: Jerome Zey mit einem Muskelfaserriss sowie der zum dritten und letzten Mal gesperrte Mirco Paul. – Redaktionstipp: 0:2

Verbandsliga

FC Waldbrunn – RSV Weyer (Fr., 19.30 Uhr in Fussingen): Wenn Steffen Moritz dem gegensätzlichen Trend der Kreisrivalen – der FC Waldbrunn verlor die letzten beiden Spiele, der RSV Weyer gewann hingegen zweimal – etwas Positives abgewinnen kann, dann ist es seine Einschätzung, „mal nicht in der Favoritenrolle zu sein und ganz befreit aufspielen zu können“. Seine Erklärung für den Abwärtstrend bis auf Platz acht: „Wenn sieben Stammspieler fehlen, können wir das nicht kompensieren.“

Nicht viel anders stellt sich die Situation beim RSV Weyer da, der zuletzt sogar das Spiel seiner zweiten Mannschaft abschenken musste. Zur personellen Situation will sich Moritz‘ Trainerkollege Frank Wissenbach gar nicht mehr groß äußern: „Die ist ja hinlänglich bekannt. Ich hoffe einfach, dass in den nächsten Spielen wieder der eine oder andere hinzukommt.“ Lieber spricht Wissenbach über die 4:1-Siege: „Mein Team hat die Situation ja grandios gemeistert, zwei Topspiele gegen starke Gegner gezeigt und verdient gewonnen. Natürlich wollen wir dies auch gegen den FC Waldbrunn wieder so möglich machen und punkten.“ – Redaktionstipp: 3:2