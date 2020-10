SV Hadamar führt Gespräche

Thomas Wilhelmy und der FC Waldbrunn stehen bei der Spvgg. Eltville vor einer kniffligen Auswärtsaufgabe. (Foto: René Weiss)

LIMBURG-WEILBURG - (rwe/bk). Die letzte englische Woche in diesem Jahr bringt für die Kreisvertreter ab Verbandsliga aufwärts am Mittwoch knifflige Aufgaben mit sich.

Hessenliga

Türk Gücü Friedberg – TuS Dietkirchen (19.30 Uhr): Es könnte ein günstiger Moment für den TuS Dietkirchen sein, ausgerechnet jetzt bei Türk Gücü Friedberg zu spielen. Bei den hochgehandelten Wetterauern ist der Haussegen nämlich in Schieflage geraten: Im Anschluss an die 2:3-Niederlage gegen den FSV Fernwald – es war die fünfte in Folge – stellte selbst Trainer Carsten Weber seine Zukunft offen in Frage. „Wir wollen ganz bestimmt keine Anschubhilfe leisten, sondern die Situation beim Gegner viel mehr für uns ausnutzen“, sagt Dietkirchens Trainer Thorsten Wörsdörfer. Der neuerliche Heimsieg gegen den FC Eddersheim gab dem TuS weiteren Schwung. Nur ist nun eine Sache anders: Die Rot-Schwarzen spielen auswärts, und dort haben sie bislang noch nichts gerissen. „Wir haben auf des Gegners Platz Luft nach oben. Das wollen wir ändern“, kündigt Wörsdörfer an, dessen Team nun dreimal in Folge die Chance dazu hat. Trotz aller Unruhe in Friedberg hat es die Partie in sich: Türk Gücü rüstete im Sommer auf, holte mit Patrick Schorr einen ehemaligen U-Nationalspieler, der zuletzt noch in der 3. Liga für Carl-Zeiss Jena spielte, sowie aus der Regionalliga Julian Scheffler (Kickers Offenbach), Timo Cecen und Noah Michel (beide FC Gießen). Letzterer hat bereits neun Saisontore erzielt. „Friedberg ist im Angriff ähnlich stark besetzt wie Eddersheim. Wenn wir sie genauso gut im Griff haben, können wir etwas holen“, glaubt Wörsdörfer. Verzichten muss der Ex-Profi auf Leistungsträger Kevin Kratz, der am Samstag die Ampelkarte sah und gesperrt ist. – Redaktionstipp: 2:1

SV Hadamar – FC Eddersheim (19.30 Uhr): Stefan Kühne sehnt den kommenden Sonntag herbei. Zweimal müssen seine Spieler noch auf die Zähne beißen, dann geht es nach der besonderen Belastung der englischen Wochen wieder im normalen Rhythmus weiter. „Wir wollen noch zweimal Punkte holen“, sagt der Trainer des SV Rot-Weiß. Warum der Spielplan Hadamar besonders zu schaffen macht: Der Kader der Westerwälder ist klein, aktuell setzen Muskelverletzungen mehrere Spieler außer Gefecht, und obendrein hat sich Jason Schäfer gegen Walldorf an den Außenbändern verletzt. „Wir befinden uns andauernd am Anschlag, weil wir in unseren Spielen einen enormen Aufwand betreiben“, schildert Kühne. Kein Wunder also, dass der SV im Winter personell nachlegen will. „Es laufen Gespräche“, bestätigt der Trainer. Im Heimspiel am Mittwoch gegen den FC Eddersheim kommt die Frage ins Spiel, wie die vor allem offensiv großartig besetzten Gäste mit ihrer neuerlichen Niederlage in Dietkirchen und der Drucksituation umgeht, mit bislang erst acht Punkten den Erwartungen deutlich hinterherzuhinken. „Ich hätte nicht erwartet, dass sie so weit unten stehen“, zeigt sich auch der Hadamarer Coach von den bisherigen Ergebnissen des FC überrascht, dessen starkem Angriff mit Turgay Akbulut und André Fließ sich Schlussmann Leon Hasselbach entgegenstellen wird. Routinier Christopher Strauch befindet sich nach siebenwöchiger Verletzungspause zwar wieder im Training, aber am Mittwoch wird er genauso wie auch am Samstag gegen Friedberg noch auf der Bank Platz nehmen. – Redaktionstipp: 2:1

Verbandsliga

Spvgg. Eltville – FC Waldbrunn (20 Uhr): Eins ist Steffen Moritz vor dem schweren Gang des FC Waldbrunn zum Tabellendritten klar: „Wir müssen und werden auf jeden Fall anders auftreten als im letzten Spiel vor dem Saisonabbruch im März. Damals hatten wir keine Einstellung und sind richtig unter die Räder geraten.“ Nach der zuletzt guten Leistung beim 2:1 gegen starke Biebricher ist sich der Trainer des Ligafünften aber „ganz sicher, dass wir alles daran setzen werden, dies wieder auszumerzen“. Jonas Eisenkopf und Mustafa Metovic rücken wieder in den Kader als zusätzliche Offensivoptionen. – Redaktionstipp: 2:1

Gruppenliga

SV Hadamar II – FVgg. Kastel (19 Uhr): Mit 28 Treffern in drei Spielen dürfte der SV Hadamar II einen Rekord in der Historie der Gruppenliga aufgestellt haben. Diese Toreflut spülte die Reservisten von einem Abstiegsplatz bis auf den vierten Rang nur noch vier Punkte hinter Platz eins. Der nächste Gegner wird gewarnt sein und will, auf Position 14 stehend mit bislang immerhin weniger Gegentoren als Hadamar II, zumindest kein Kanonenfutter sein. Alles andere als ein Heimsieg wäre aber eine Überraschung. – Redaktionstipp: 4:1.

TuRa Niederhöchstadt – SG Selters (19 Uhr): Patrick Jahn ist bei aller Punktesammlerei und dem sensationellen Höhenflug auf Rang neun froh, dass die letzte englische Woche ansteht, „denn unsere Spieler gehen auf dem Zahnfleisch. Nach unserem Sieg in Diedenbergen sind wir aber nach wie vor hungrig nach mehr“. Für den guten Lauf der SG Selters hat der Trainer eine Erklärung: „Die Tugenden, die die Spieler aufs Feld bringen, machen uns unheimlich stark, und so treten wir auch auf. In Niederhöchstadt würde wir gerne zumindest unsere Serie aufrechterhalten. Ob das funktioniert, werden wieder Kleinigkeiten entscheiden. Wir wissen aber auch, dass der Gegner fünfmal hintereinander verloren hat und nicht wirklich gut drauf ist.“ Nur Yannik Walli fehlt weiterhin. – Redaktionstipp: 2:2

Hellas Schierstein – FC Dorndorf (19.30 Uhr): Alles andere als ein Dreier beim abgeschlagenen Schlusslicht wäre eine Enttäuschung für den FC Dorndorf. Schierstein hat zu Hause noch keinen Punkt geholt und einen Gegentorschnitt von 6,5 Treffern pro Partie. Mit einem Sieg würden die fünftplatzierten Westerwälder ihre Position in der Spitzengruppe festigen. – Redaktionstipp: 0:4

RSV Würges – TSG Wörsdorf (20 Uhr): Es deutet sich an, dass es beim RSV Würges vor dem Lokalduell personell wieder besser aussieht. „Ob es bei dem einen oder anderen Spieler für den Kader oder sogar für Einsatzminuten reicht, entscheidet sich kurzfristig“, berichtet Hussen Harmouch. Im Rückblick auf das 0:2 in Oberliederbach will der Trainer des Viertletzten „meiner Mannschaft spielerisch und kämpferisch keinen Vorwurf machen. Wir haben genug Torchancen. Daraus müssen aber auch Tore erzielt werden. Und wenn es nun gegen Wörsdörf ein dreckiger Sieg wird, dann nehmen wir den auch gerne mit.“ – Redaktionstipp: 1:2