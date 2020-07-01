Mittwoch,
01.07.2020 - 17:00
2 min
SV Hadamar verliert Burggraf und Dimter an Hessen Dreieich
Torjäger Leon Burggraf und Mirco Dimter verlassen den SV Hadamar und wechseln zum Hessenliga-Rivalen SC Hessen Dreieich, wo nun der ehemalige Eintracht Frankfurt-Profi Patrick Ochs als Sportlicher Leiter das Sagen hat.
Von
André Bethke
Sportredakteur Weilburg
Zieht künftig nicht mehr für den SV Hadamar kraftvoll ab: Nach seiner Rückkehr von Borussia Dortmund wechselt Leon Burggraf nun zu Hessenliga-Rivale SC Hessen Dreieich. Foto: René Weiss
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