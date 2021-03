SV Mengerskirchen: Auch Gehdt geht

Christian Gehdt (2. v. r.) jubelt in der neuen Saison nicht mehr mit den Jungs des SV Mengerskirchen, sondern mit seinen künftigen Teamkollegen des TuS Frickhofen. Foto: André Bethke

Mengerskirchen (bk). Nach Tobias Meyer (SG Hoher Westerwald) und Alexander Fröhlich (FC Waldbrunn) beklagt der SV Mengerskirchen den dritten Abgang. Christian Gehdt hat sich beim Fußball-Kreisoberligisten nach nur einer Saison wieder abgemeldet und schließt sich zur neuen Runde dem Ligarivalen TuS Frickhofen an.

"Christian hat uns mitgeteilt, dass er den Verein gerne verlassen möchte. Leider kollidierte das Heranführen von jungen Spielern an den Seniorenfußball, das unseren Verein seit vielen Jahren auszeichnet, mit der Geduld von Christian, weil er sich mehr Spielzeit ausrechnete, als er letztendlich bekam. Daher hat er sich dazu entschlossen, sich mit mehr Einsatzzeit in Frickhofen weiterzuentwickeln. Aus sportlicher Sicht ist dies schwer nachzuvollziehen. Dennoch wünschen wir Christian für die Zukunft alles Gute", heißt es in einer Mitteilung des SV Mengerskirchen.

Der 19-jährige Offensivspieler war zur aktuell unterbrochenen Spielzeit von den Sportfreunden Eisbachtal in den Westerwald gewechselt. Dort hatte der Waldernbacher auch die letzten Jahren seiner Juniorenzeit absolviert. Einer seiner Trainer damals: Metin Kilic. Und der verlängerte kürzlich sein Engagement beim TuS Frickhofen. Dies soll dem Vernehmen nach ein wesentlicher Grund für Gehdts bevorstehenden Wechsel sein.

Kilic selbst meinte zwar auf Nachfrage dieser Zeitung, dass der Transfer noch nicht offiziell sei, ließ aber zwischen den Zeilen durchblicken, dass es zu einem Wiedersehen beim TuS Frickhofen kommen wird: "Ich habe Christian in der U17 der Eisbachtaler trainiert. Er ist ein toller Mensch, ein sehr guter Kicker und für jede Mannschaft eine Bereicherung. Durch seine Ausbildung und eine Verletzung in der Vorbereitung hatte er Eisbachtal verlassen, sonst würde er heute noch dort spielen."