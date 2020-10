Tabellenführung wechselt nach 1:1

(Foto: )

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Während die Fußballerinnen des 1.FFC Runkel ihre Tabellenführung in der Gruppenliga ausgebaut haben, übernahm in der Kreisoberliga die SG Thalheim/Wilsenroth die Spitze, weil das Topspiel RSV Würges – VfR 07 Limburg 1:1 endete.

Gruppenliga

1.FFC Runkel – 1.FFC Geisenheim 4:0 (3:0): Der Heimelf gelang ein Start nach Maß. Elisa Anders traf bereits nach sieben Minuten zum 1:0. Larissa Schmidt legte nur wenig später zum 2:0 nach (13.). Runkel blieb im Vorwärtsgang und erspielte sich weitere Einschussmöglichkeiten. Für das 3:0 sorgte dann wieder Schmidt per Elfmeter, nachdem Amnore Loshaj gefoult wurde (30.). Wenig ereignisreich war dann die zweite Halbzeit, in der Runkel mit der sicheren Führung im Rücken das Tempo herausnahm,. Für Runkel ergaben sich noch ein paar weitere ungenutzte Torchancen, während Geisenheim bei jedem Angriffsversuch an der sicher stehenden Runkeler Abwehr scheiterte. Den Schlusspunkt zum 4:0 setzte kurz vor Schluss Greta Hilfrich mit einem schönen Heber (84.).

TSV Bleidenstadt – SG Oberbrechen/Selters 1:4 (0:0): Eine klare Leistungssteigerung nach der Pause vor allem im Offensivspiel brachte den Kombinierten beim Schlusslicht den erhoffen zweiten Saisonsieg. Dafür brauchte Oberbrechen/Selters nach torloser erster Halbzeit nur 24 Minuten, denn innerhalb dieser Zeitspanne trafen Paulina Ebel (50., 64.), Eileen Aranas (71.) und Sabrina Köhne (74.) zum 4:0. Bleidenstadt kam nur noch zum Ehrentor.

1. 1.FFC Runkel 6 30:1 16

2. TuRa Niederhöchstadt 6 13:5 14

3. 1.FFC Geisenheim 6 7:8 8

4. SSV Hattenheim 5 8:6 7

5. SG Oberbrechen/Selters 5 8:8 7

6. MFFC Wiesbaden II 5 7:14 5

7. SV Heftrich 5 6:10 4

8. SGN Diedenbergen 5 3:9 4

9. TSV Bleidenstadt 5 2:23 1

Kreisoberliga

RSV Würges – VfR 07 Limburg 1:1 (0:0): Würges fand besser in die Partie und setzte die Hintermannschaft des VfR gehörig unter Druck, ließ aber beste Chancen liegen oder scheiterte am Pfosten. Die größte Möglichkeit vereitelte Mareike Meurer im Limburger Tor mit einem sensationellen Reflex. Nach einem klassischen Konter gingen die Damen des RSV in der 54. Minute durch Annika Seel in Führung. Danach versuchten sie es mit Weitschüssen, die aber allesamt eine sichere Beute von Mareike Meurer waren. In der 70. Minute hatte der Limburger Anhang den Torschrei auf den Lippen, Lena Rost scheiterte aber am Lattenkreuz. In der 78. Minute dann der verdiente Ausgleich. Die reaktivierte Manuela Weil schlug einen Freistoß auf den langen Pfosten, hier stand Lena Rost goldrichtig und vollendete zum verdienten 1:1.

SG Merenberg/Obertiefenbach – TuS Kubach 7:1 (3:1): Merenberg/Obertiefenbach erwischten einen guten Start und ging früh durch Alina Rohletter in Führung (6.). Nur drei Minuten später gelang Kubach durch Lina Eichhorn das 1:1. Durch den Gegentreffer geriet der Spielfluss der Platzelf etwas ins Stocken; bis zur 27. Minute, in der Elisa Plahl ein Eigentor zum 2:1 unterlief. Nun lief das Spiel der Heimischen wieder besser. Nach einer Ecke von Vanessa Mangrum erhöhte Alina Rohletter per Kopf zum 3:1 (35.). Die zweite Halbzeit begann wieder mit einem schnellen Tor. Erneut Alina Rohletter traf zum 4:1. Kubach spielte zwar engagierter, scheiterte aber mit seinen Angriffen an der gut stehenden SG-Abwehr. Auf der Gegenseite schraubten Alina Rohletter mit ihren Treffern vier und fünf (66., Strafstoß, 90.) sowie ein Eigentor von Lina Eichhorn (72.) das Ergebnis zum 7:1 in die Höhe. „Eine durchwachsene erste Halbzeit, eine spielerische Steigerung in der zweiten Halbzeit sowie eine gut aufgelegte Alina Rohletter bringen drei verdiente Punkte“, zog SG-Teamcoach Heinz-Josef Pabst sein Fazit.

SG Thalheim/Wilsenroth – SV Neuhof 6:5 (4:1): In einem turbulenten Spiel erlöste Lena Schaaf die Westerwälderinnen mit ihrem vierten Treffer in der 90. Minute zum 6:4, auch wenn Neuhof im Gegenzug nochmal auf 6:5 herankam. Zur Halbzeit sah Thalheim/Wilsenroth bei Toren von Lena Schaaf (13., 16.), Marina Müller (20.) und Julia Schmitt (45.) bei einem Gegentor (39.) schon wie der sichere Sieger aus. Doch Neuhof steckte nie auf und konterte das 5:2 durch Lena Schaaf (53.) mit drei Treffern (46., 67., 78.), ehe Lena Schaaf schließlich zur Matchwinnerin avancierte.

1. SG Thalheim/Wilsenroth 3 17:7 9

2. RSV Würges 3 13:1 7

3. VfR 07 Limburg 3 5:3 7

4. SG Merenberg/Obertiefenb. 3 12:4 6

5. SV Neuhof 3 7:8 3

6. 1.FFC Runkel II 3 4:11 3

7. TSV Bleidenstadt II 3 4:13 0

8. TuS Kubach 3 1:16 0