Tickt für die Zeitstrafe schon die Uhr?

In der Vorrunde haben die Schiedsrichter in den Kreisligen insgesamt 202 Zeitstrafen ausgesprochen. Die Gentlemen-Liga ist die Gruppe 2 der B-Klasse, die, in Relation zur Anzahl der Spiele, die wenigsten Zehn-Minuten-Strafen kassierte. Die "bösen Buben" sind in der Gruppe 1 dieser Spielklasse am Ball, wo keine Mannschaft unbestraft blieb. Die meisten Zeitstrafen fingen sich mit jeweils 9 Kreisoberligist SG Weinbachtal und A-Liga-Vertreter FC Dorndorf II ein. Als einziger Verein blieb der TuS Drommershausen mit beiden Mannschaften ohne jegliche Bestrafung auf Zeit.

Kreisoberliga: 56 Zeitstrafen, 24 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: SG Weinbachtal 9, VfR 07 Limburg 6, SV Thalheim 6. Ohne Zeitstrafe: TuS Dietkirchen II, FCA Niederbrechen.

A-Liga: 35 Zeitstrafen, 3 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: FC Dorndorf II 9, SG Nord 6. Ohne Zeitstrafe: TuS Lindenholzhausen, RSV Weyer II, TuS Drommershausen, SG Heringen/Mensfelden.

B-Liga, Gruppe 1: 67 Zeitstrafen, 17 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: WGB Weilburg 8, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim 8, FC Zaza Weilburg 8. Ohne Zeitstrafe: Keine Mannschaft.

B-Liga, Gruppe 2: 13 Zeitstrafen, 13 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: SG Heringen/Mensfelden II 2, VfR 07 Limburg II 2. Ohne Zeitstrafe: SG Merenberg II, FCA Niederbrechen II, SG Niedershausen/Obershausen II, SG Villmar/Arfurt/Aumenau II.

C-Liga, Gruppe 1: 7 Zeitstrafen, 3 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: WGB Weilburg II 2. Ohne Zeitstrafe: VfL Eschhofen II, TuS Drommershausen II, TuS Obertiefenbach II, FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II, OSV Limburg II, FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach II.

C-Liga, Gruppe 2: 9 Zeitstrafen, 4 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: TuS Staffel 2, SG Hirschhausen/Bermbach 2. Ohne Zeitstrafe: SG Winkels/Probbach/Dillhausen II, SV Mengerskirchen II, TuS Frickhofen II, SC Offheim II.

B-/C-Reserveliga: 15 Zeitstrafen, 7 rote Karten. Meiste Zeitstrafen: FC Zaza Weilburg II 5. Ohne Zeitstrafe: SG Hirschhausen/Bermbach II, FC Rojkurd Limburg-Weilburg II, TuS Linter II, Werschauer SV II, SV Wilsenroth II, SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim II.