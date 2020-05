Trauer um Gerd Schreibweis

Jetzt teilen:

Weinbach-Elkerhausen (mkp). Der TuS Elkerhausen trauert um Gerd Schreibweis (Archivfoto: Manuel Kapp), der nach schwerer Krankheit im Alter von 76 Jahren im Krankenhaus in Wetzlar gestorben ist.

Gerd Schreibweis prägte viele Jahre das Geschehen im TuS Elkerhausen. Hier war er seit dem Jahr 1960 Mitglied und viele Jahre als Vorsitzender und Schriftführer im geschäftsführenden Vorstand aktiv. Er war Fußballspieler im Jugend- und Seniorenbereich, betreute Nachwuchsteams und war Vorsitzender der Jugendspielgemeinschaft Weinbachtal. Im Jahr 2011 erhielt er die Ehrennadel in Bronze des Hessischen Fußball-Verbands. Sein großes Hobby war es, als Schiedsrichter Fußballspiele zu leiten. Im Jahr 2016 wurde er vom Kreisschiedsrichterausschuss für 40-jährige aktive Schiedsrichtertätigkeit geehrt. Auch für die Tischtennis-Abteilung war er als aktiver Spieler, Jugendleiter und Betreuer von Nachwuchsteams eine wichtige Stütze. Sein letztes Spiel bestritt er am 12. September 2018. 2011 bekam er vom Hessischen Tischtennis-Verband die Spielerverdienstnadel in Gold und für seine langjährige Tätigkeit als Klassenleiter die Ehrennadel in Gold mit großem Kranz. Auch als Trainer der Damen-Volleyball-Gruppe machte er sich einen Namen.

Neben seiner Ehefrau Kornelia hinterlässt Gerd Schreibweis auch seine Tochter Nadine. Aufgrund der aktuellen Situation fand die Trauerfeier im engsten Kreis statt.