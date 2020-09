Trio nimmt dritten Anlauf

Dennis Singe und die SG Niedershausen/Obershausen wollen an diesem Mittwoch in der Kreisoberliga gegen den FCA Niederbrechen ihren dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. (Foto: André Bethke)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Ein buntes Programm von Hessenliga bis C-Klasse steht an diesem Mittwochabend auf dem Spielplan im Fußballkreis Limburg-Weilburg.

Hessenliga

SC Waldgirmes – SV Hadamar (19.15 Uhr): Den Vorbericht finden Sie auf der Seite „Sport aus der Region“. – Redaktionstipp: 1:2.

TuS Dietkirchen – FSV Fernwald (19.30 Uhr): Nach einem Zähler aus zwei Spielen weiß Manuel Faßbender, was die Stunde geschlagen hat: „Für uns geht es darum, einen Fehlstart zu vermeiden und dringend Punkte einzufahren. Dazu benötigt es aber eine gewaltige Steigerung zum Spiel in Griesheim. Da hat unsere Mannschaft fast alles vermissen lassen, was man braucht, um in der Liga zu bestehen. Wiedergutmachung ist also angesagt.“ Natürlich ist dem Spielausschussmitglied des TuS Dietkirchen klar, dass das gegen das Schlusslicht der vergangenen Abbruch-Runde kein Selbstläufer wird: „Der FSV hat sich gut verstärkt und will eine bessere Rolle als in der Vorsaison spielen.“ Die Partie wird auf dem sanierten Kunstrasen ausgetragen.– Redaktionstipp: 2:3.

Verbandsliga

FC TuBa Pohlheim – RSV Weyer (20 Uhr): Frank Wissenbach hat die Niederlage gegen den VfB Marburg noch im Hinterkopf: „Da war mehr drin für uns. Mehr wollen wir nun gegen Pohlheim erreichen, auch wenn wir auf eines der stärksten Teams der Liga treffen und klarer Außenseiter sind.“ Personell vermeldet der Trainer des noch punktlosen RSV Weyer kaum Entspannung. Nur Luca Seibel könnte vielleicht wieder zum Kader stoßen. – Redaktionstipp: 4:1.

Gruppenliga

SV Hadamar II – TSG Wörsdorf (20 Uhr): Während Hadamar II immerhin einen Sieg aus zwei Partien auf der Habenseite hat, dürfte die hoch gehandelte TSG Wörsdorf mit zwei Remis nicht zufrieden sein. Es könnte gut sein, dass ein drittes hinzukommt. Die Reservisten müssen derweil ohne Ausleihen aus dem Kader des parallel spielenden Hessenligateams auskommen. – Redaktionstipp: 2:2.

RSV Würges – SG Selters (20 Uhr): Klare Ansage von Patrick Jahn: „Nach dem 0:4 im Spiel gegen Hoechst, in dem unsere Mannschaft an vielen individuellen Fehlern gescheitert ist, wollen wir in Würges endlich punkten.“ Was den Trainer der SG Selters optimistisch stimmt: „Unser Team hat sich bisher konkurrenzfähig gezeigt. Allerdings laufen viele Kleinigkeiten, die letztes Jahr noch für uns gesprochen haben, nun gegen uns. Unsere Gegner sind körperlich robuster und einfach viel abgezockter. Daraus müssen wir lernen und es besser machen. Wir wissen, worauf es in Würges ankommt.“ Hinter dem Einsatz von Jan Hendrik Pabst steht ein Fragezeichen, Philipp Freppon fällt noch aus. – Redaktionstipp: 1:1.

Kreisoberliga

SG Niedershausen/Obershausen – FCA Niederbrechen (19.30 Uhr): Der SG Niedershausen/Obershausen ist der Auftakt mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen geglückt, „auch wenn wir dort teils schwierige Phasen zu überstehen hatten und uns erst wieder an die neuen Gegebenheiten der Kreisoberliga gewöhnen mussten“, hat Nico Zimmermann festgestellt. Mit dem FCA Niederbrechen wartet nun ein Gegner, der am Sonntag mit dem 7:0 gegen die SG Oberlahn ein Ausrufezeichen gesetzt hat. „Daher sollten unserer Jungs gewarnt sein und in der Defensive bestenfalls genauso wenig zulassen, wie dies in Waldernbach der Fall war“, hofft das Spielausschussmitglied. Zum gut besetzten Kader könnte auch Aaron Jacobs wieder dazustoßen. – Redaktionstipp: 3:1.

VfR 07 Limburg – FC Waldbrunn II (19.30 Uhr): Mit dem 0:0 in Elz war Thomas Janke nicht so recht zufrieden: „Wir konnten leider nicht an die zuvor gezeigten Leistungen anknüpfen. Zu Hause gegen Waldbrunn II wollen wir es aber wieder besser machen und auf Sieg spielen.“ Der Trainer des VfR 07 Limburg sieht die Westerwälder nach zwei Niederlagen etwas unter Druck: „Wir erwarten daher einen hochmotivierten und unbequemen Gegner.“ Fehlen wird bei den Rothosen Lukas Bühn. Dafür werden wieder Talente aus der A-Jugend mit von der Partie sein. – Redaktionstipp: 2:1.

C-Liga, Gruppe 2

In den beiden Partien TuS Staffel – SV Mengerskirchen II (19 Uhr) und Weilburger FV – VfR 19 Limburg (19.30 Uhr in Seelbach) gehen jeweils die Gastgeber als Favoriten ins Spiel.